לפני 20 שעות
המשבר הפוליטי והביטחוני בישראל מלווה בהשלכות כלכליות משמעותיות, והקהילה העסקית הבינלאומית משנה את גישתה למדינה. חברות רבות נמנעות מהשקעות חדשות, ומדדים כלכליים כמו גיוסי הון והשקעות הייטק סובלים מירידה בתדמית ישראל בעולם.
דוברי שוק מציינים כי הבידוד הבינלאומי והחשש מהחרמות וסנקציות מכבידים על ההזדמנויות העסקיות, ומעמידים את הכלכלה הישראלית בפני סיכון של האטה משמעותית. ההחלטות המדיניות, במיוחד סביב פעולות בעזה והלחץ המתמשך על הפלסטינים, מוסיפות חוסר ודאות שמרתיעה משקיעים זרים.
לפי מומחים, ישראל מתמודדת כעת עם "טראומה כלכלית" שמשליכה גם על מוניטין ההייטק והחדשנות, שעד כה היו מקור לגאווה ולמשיכת השקעות חיצוניות. שינוי התדמית והביקורת הגוברת בעולם יכולים להאט את פיתוח המשק ולפגוע במגזר העסקי.
