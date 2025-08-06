עסקים וטכנולוגיה
1 דקות קריאה
"אל תצפו לעסקים חדשים עם ישראל": הנזק הכלכלי של המשבר הפוליטי
המשבר הפוליטי והבידוד הבינלאומי מכים בכלכלה הישראלית: השקעות נחלשות, חברות בינלאומיות נמנעות מישראל, והייטק מתמודד עם סנקציות וירידה בתדמיתו הגלובלית.
"אל תצפו לעסקים חדשים עם ישראל": הנזק הכלכלי של המשבר הפוליטי
Netanyahu / Reuters
לפני 20 שעות

המשבר הפוליטי והביטחוני בישראל מלווה בהשלכות כלכליות משמעותיות, והקהילה העסקית הבינלאומית משנה את גישתה למדינה. חברות רבות נמנעות מהשקעות חדשות, ומדדים כלכליים כמו גיוסי הון והשקעות הייטק סובלים מירידה בתדמית ישראל בעולם.

דוברי שוק מציינים כי הבידוד הבינלאומי והחשש מהחרמות וסנקציות מכבידים על ההזדמנויות העסקיות, ומעמידים את הכלכלה הישראלית בפני סיכון של האטה משמעותית. ההחלטות המדיניות, במיוחד סביב פעולות בעזה והלחץ המתמשך על הפלסטינים, מוסיפות חוסר ודאות שמרתיעה משקיעים זרים.

קשורTRT Global - בדידות בינלאומית, איומים ביטחוניים ומשבר פוליטי – ישראל מחליקה לתוך שפל חסר תקדים
recommended

לפי מומחים, ישראל מתמודדת כעת עם "טראומה כלכלית" שמשליכה גם על מוניטין ההייטק והחדשנות, שעד כה היו מקור לגאווה ולמשיכת השקעות חיצוניות. שינוי התדמית והביקורת הגוברת בעולם יכולים להאט את פיתוח המשק ולפגוע במגזר העסקי.

קשורTRT Global - טראמפ הכריז על מכס של 15% על יבוא מישראל – המאמצים הדיפלומטיים לא הועילו
אקספלורר
נשיא דרום קוריאה לי מינה את שרי החוץ והביטחון
הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מזהירה כי משטר אי-הפצת הגרעין "נמצא על הקו" בעקבות הסכסוך בין איראן לישראל
ניו יורק סיטי ב'מצב מוגבר' של כוננות בעקבות חששות מתגובת נגד לאחר המתקפות של ארה"ב על איראן
ראש ממשלת ארמניה צפוי לבקר בטורקיה בביקור 'היסטורי'
רוסיה וקזחסטן מסכימות על תוכנית לתחנת כוח גרעינית
6 אוניברסיטאות טורקיות נכנסו לטופ 500 בדירוג אוניברסיטאות העולם של QS לשנת 2026
ארדואן, נשיא טורקיה, מזהיר כי המלחמה של ישראל עלולה להצית גל הגירה וסיכונים גרעיניים
טראמפ יחליט על פעולת ארה"ב באיראן 'בתוך שבועיים הקרובים': הבית הלבן
הנהגת ישראל מאיימת בגלוי להשמיד את חאמנאי, מנהיג איראן
קייב חוששת שהסכסוך בין איראן לישראל עלול להסיט את תשומת הלב של ארצות הברית מאוקראינה
טילים איראניים פגעו בבניין וגרמו לשריפות בישראל
ישראל תוקפת את אוניברסיטת אמאם חוסיין בטהרן
ההפסקה באש בין הודו-פקיסטן הושגה באמצעות שיחות צבאיות, ולא באמצעות תיווך אמריקאי: מודי אומר לטראמפ
ישראל מתמודדת עם מחסור בחוצצים לאור המתיחות עם איראן: נציג אמריקאי מספר לוול סטריט ג'ורנל
צפון קוריאה מתחייבת ל'תמיכה בלתי מותנית' ברוסיה עם כוח אדם נוסף
הציץ ל-TRT גלובל. שתף את דעתך!
Contact us