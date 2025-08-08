המלחמה בעזה
1 דקות קריאה
שיחת זעם של טראמפ על נתניהו: “הרעב בעזה אמיתי — ראיתי הוכחות”
נשיא ארה"ב תוקף את נתניהו בשיח טלפון סוער, מכחיש את הכחשותיו על רעב בעזה וטוען כי קיבל עדויות מוחשיות.
פלסטינים רעבים מסתכנים בחייהם כדי לקבל מזון במרכז חלוקה בעזה, שם הייאוש פוגש כדורים (AP). / AP
לפני 18 שעות

לפי דיווח NBC, שיחה טלפונית שהתקיימה ב־28 ביולי בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו הגיעה לשיא של מתח: טראמפ, על פי גורמים אמריקנים בכירים, פרץ בזעקה ואמר לנתניהו במפורש — “אני לא רוצה לשמוע שהרעב הוא פיקטיבי. הראיתי על כך הוכחות.”

העימות הקולני התרחש לאחר הפרסום של נתניהו, שאמר: “אין רעב בעזה, ואין מדיניות של רעב.” טראמפ, לעומתו, דחה את טענותיו: “הילדים נראים רעבים מאוד — זה רעב אמיתי, אי אפשר לזייף את זה.”

עומק הקריסה ההומניטרית בעזה

עזה ממשיכה לשקוע במשבר חמור של רעב, מחסור בסיוע בסיסי וקריסת מערכות בריאות ותשתיות. דו”ח של האו״ם מזהיר מפני רעב המוני, ואף מעבר לכך. תמונות ילדים, מרעבים קשים, הופצו ברחבי העולם – אך הדרג המדיני הישראלי המשיך להכחיש את פגיעת האזרחים.

מקור: TRT World וסוכנויות

