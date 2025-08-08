לפני 18 שעות
לפי דיווח NBC, שיחה טלפונית שהתקיימה ב־28 ביולי בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו הגיעה לשיא של מתח: טראמפ, על פי גורמים אמריקנים בכירים, פרץ בזעקה ואמר לנתניהו במפורש — “אני לא רוצה לשמוע שהרעב הוא פיקטיבי. הראיתי על כך הוכחות.”
העימות הקולני התרחש לאחר הפרסום של נתניהו, שאמר: “אין רעב בעזה, ואין מדיניות של רעב.” טראמפ, לעומתו, דחה את טענותיו: “הילדים נראים רעבים מאוד — זה רעב אמיתי, אי אפשר לזייף את זה.”
עומק הקריסה ההומניטרית בעזה
עזה ממשיכה לשקוע במשבר חמור של רעב, מחסור בסיוע בסיסי וקריסת מערכות בריאות ותשתיות. דו”ח של האו״ם מזהיר מפני רעב המוני, ואף מעבר לכך. תמונות ילדים, מרעבים קשים, הופצו ברחבי העולם – אך הדרג המדיני הישראלי המשיך להכחיש את פגיעת האזרחים.
