לפי דיווח NBC, שיחה טלפונית שהתקיימה ב־28 ביולי בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו הגיעה לשיא של מתח: טראמפ, על פי גורמים אמריקנים בכירים, פרץ בזעקה ואמר לנתניהו במפורש — “אני לא רוצה לשמוע שהרעב הוא פיקטיבי. הראיתי על כך הוכחות.”

העימות הקולני התרחש לאחר הפרסום של נתניהו, שאמר: “אין רעב בעזה, ואין מדיניות של רעב.” טראמפ, לעומתו, דחה את טענותיו: “הילדים נראים רעבים מאוד — זה רעב אמיתי, אי אפשר לזייף את זה.”

עומק הקריסה ההומניטרית בעזה