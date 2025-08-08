תנועת ההתנגדות הפלסטינית חמאס האשימה את ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, שממשלתו הקיצונית דנה בתוכנית לכיבוש מחדש של עזה, בהקרבת השבויים הישראלים המוחזקים ברצועה הנצורה.

"תוכניותיו של נתניהו להסלים את התוקפנות מאשרות מעבר לכל ספק את רצונו להיפטר מהשבויים ולהקריבם למען האינטרסים האישיים שלו והאג'נדה האידיאולוגית הקיצונית שלו," נכתב בהצהרה של חמאס ביום חמישי.

ההצהרה פורסמה בזמן שנתניהו כינס את הקבינט הביטחוני שלו כדי להצביע על הרחבת הפעולות בעזה. לפי דיווחים בתקשורת הישראלית, מדובר בתוכנית שיכולה לכלול כיבוש צבאי מלא של השטח הפלסטיני.

על פי דיווח של השידור הציבורי כאן, שציטט מקורות רשמיים אנונימיים, נתניהו הציע אסטרטגיה שתוארה כ"קלה" ו"מדורגת" במהלך אחד הדיונים הרגישים ביותר מאז תחילת המלחמה בעזה.

לפי הדיווח, התוכנית קוראת לכוחות הכיבוש הישראלים להתקדם לאזורים שבהם לא פלשו בעבר, כולל מה שמתואר כמחנות אימונים של חמאס במרכז עזה ובעיר עזה עצמה — למרות אזהרותיו של הרמטכ"ל, הרצי הלוי.

מוקדם יותר ביום חמישי, רשת הטלוויזיה האמריקאית פוקס ניוז שידרה ראיון עם נתניהו שבו אמר שישראל מתכוונת להשתלט על כל עזה אך לא "לשמור עליה" או "לשלוט בה."

"בתגובה לדברים שאמר פושע המלחמה... בנימין נתניהו, בראיון שלו לפוקס ניוז... מה שהוא מתכנן הוא המשך מדיניות של רצח עם וגירוש כפוי, באמצעות ביצוע פשעים נוספים נגד עמנו הפלסטיני ברצועת עזה," נמסר מחמאס.

"הערבים יתמכו רק במה שהפלסטינים מסכימים עליו"

במקביל, גורם ירדני אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי "הערבים יתמכו רק במה שהפלסטינים מסכימים ומחליטים עליו" לאחר שנתניהו אמר שישראל רוצה להעביר את השליטה בעזה לכוחות ערביים שינהלו אותה.