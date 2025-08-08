המלחמה בעזה
למרות אזהרות הרמטכ״ל: הקבינט הישראלי מאשר השתלטות צבאית על עזה
בעיצומו של משבר הומניטרי חריף, ממשלת ישראל מאשרת מתקפה חדשה בלב עזה — תוך התעלמות מאזהרות הדרג הצבאי בנוגע לבני הערובה ולסכנת התמוטטות אזרחית מוחלטת.
ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו / Reuters
לפני 18 שעות

הקבינט המדיני-ביטחוני של ישראל אישר כיבוש נרחב בעיר עזה, במסגרתו יפעל הצבא להשתלט על שכונות ומוקדים מרכזיים בלב האזור האורבני. ההחלטה התקבלה למרות התנגדות חריפה מצד הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, שהתריע כי צעד כזה עלול להוביל לסיכון ישיר לחיי בני הערובה המוחזקים בעזה ולהביא להסלמה כוללת.

בדיון הביטחוני שנמשך למעלה מ-10 שעות, זמיר הציג עמדה חד-משמעית: מתקפה בלב עזה תוביל להסתבכות עמוקה, לא תשיג את מטרותיה, ותסכן חיי חיילים ובני ערובה. הוא אף הוסיף: "אם ממשיכים בכיבוש — אל תטענו עוד שמטרתכם היא הצלת בני הערובה".

למרות זאת, ראש הממשלה בנימין נתניהו, בליווי שר הביטחון יואב גלנט, הובילו קו תקיף שדרש הסלמה ישירה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הצטרפו לתמיכה במהלך, כאשר בן גביר אף התנגד לכל הכללה של סיוע הומניטרי במהלך המתקפה.

עזה: תחת מצור ומתקפה

מאז תחילת ההתקפות הישראליות באוקטובר 2023, עזה חווה משבר חסר תקדים: מעל 36,000 הרוגים פלסטינים, רובם נשים וילדים. מאות אלפים נעקרו מבתיהם, ותשתיות חיוניות קרסו.

האוכלוסייה האזרחית מצויה במצב של רעב, מחלות, וצמא. סיוע הומניטרי נדיר, והמערכת הרפואית קרובה לקריסה מוחלטת.

בני הערובה שעדיין מוחזקים בעזה נמצאים עתה תחת איום מוגבר, עם גוברת ההפצצות וחוסר מדיניות ברורה לשחרורם.

מקור: TRT World וסוכנויות

