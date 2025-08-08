הקבינט המדיני-ביטחוני של ישראל אישר כיבוש נרחב בעיר עזה, במסגרתו יפעל הצבא להשתלט על שכונות ומוקדים מרכזיים בלב האזור האורבני. ההחלטה התקבלה למרות התנגדות חריפה מצד הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, שהתריע כי צעד כזה עלול להוביל לסיכון ישיר לחיי בני הערובה המוחזקים בעזה ולהביא להסלמה כוללת.

בדיון הביטחוני שנמשך למעלה מ-10 שעות, זמיר הציג עמדה חד-משמעית: מתקפה בלב עזה תוביל להסתבכות עמוקה, לא תשיג את מטרותיה, ותסכן חיי חיילים ובני ערובה. הוא אף הוסיף: "אם ממשיכים בכיבוש — אל תטענו עוד שמטרתכם היא הצלת בני הערובה".

למרות זאת, ראש הממשלה בנימין נתניהו, בליווי שר הביטחון יואב גלנט, הובילו קו תקיף שדרש הסלמה ישירה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הצטרפו לתמיכה במהלך, כאשר בן גביר אף התנגד לכל הכללה של סיוע הומניטרי במהלך המתקפה.

עזה: תחת מצור ומתקפה