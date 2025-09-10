पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इज़राइल के कतर पर हमलों की आलोचना करते हुए मुस्लिम देशों से "आर्थिक शक्ति" का उपयोग करने का आह्वान किया है। उन्होंने इज़राइल को "दुष्ट राज्य" करार देते हुए कहा कि तेल अवीव के प्रति नरमी दिखाना एक गलत नीति है।
"मुस्लिम देशों के लिए समय आ गया है कि वे इज़राइल, एक दुष्ट राज्य, के खिलाफ एकजुट हों। उनका एजेंडा मुस्लिम दुनिया को पूरी तरह से दबाने और उनकी आर्थिक शक्ति को निष्प्रभावी करने का है। यह सोचना कि इज़राइल के प्रति नरमी दिखाने से वे सुरक्षित रहेंगे, एक मूर्खता है," आसिफ ने X पर लिखा।
आसिफ ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की हालिया सफलताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस्लामाबाद ने अपने दृढ़ सरकार और सैन्य बलों के साथ, अपने से पांच गुना बड़े देश का सामना किया।
"पाकिस्तान, एक आर्थिक रूप से कमजोर राज्य, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, एक दृढ़ सरकार और बहादुर पेशेवर सशस्त्र बलों के साथ, भारत से भिड़ा और उन्हें सबक सिखाया," उन्होंने कहा।
"कोई भी आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। बाहरी मदद मायने रखती है, लेकिन अजेयता भीतर से आती है," उन्होंने जोड़ा।
मई में, परमाणु हथियार संपन्न पड़ोसियों ने लगभग तीन दशकों की अपनी सबसे खराब लड़ाई को रोक दिया, जब उन्होंने चार दिनों की जवाबी हमलों के बाद, जिसमें सैकड़ों ड्रोन, मिसाइल और लड़ाकू विमान शामिल थे, एक अमेरिकी-घोषित युद्धविराम पर सहमति व्यक्त की। इन हमलों में कम से कम 60 लोग मारे गए और हजारों लोग अपने घरों और विवादित कश्मीर से भागने को मजबूर हुए।
इन झड़पों के दौरान, पाकिस्तान ने कम से कम पांच भारतीय जेट विमानों को मार गिराया, जिनमें तीन राफेल शामिल थे। इस लड़ाई में लगभग 30 पाकिस्तानी और 70 भारतीय लड़ाकू विमान शामिल थे।
शुरुआत में, भारत ने किसी भी विमान के नुकसान से इनकार किया, लेकिन बाद में उसके अधिकारियों ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान ने उसके कुछ लड़ाकू विमानों को मार गिराया।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बार-बार युद्धविराम कराने में अपनी भूमिका का उल्लेख किया है। हालांकि, नई दिल्ली ट्रंप की भूमिका से इनकार करती है, जबकि इस्लामाबाद अमेरिकी नेता को श्रेय देता है और उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया है।
कतर ने पूरे क्षेत्र से 'प्रतिक्रिया' की मांग की।
इससे पहले, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दोहा पर इज़राइली हवाई हमलों की निंदा की, यह चेतावनी देते हुए कि यह उकसावे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को खतरे में डाल सकता है।
"पाकिस्तान की जनता और सरकार की ओर से, और अपनी ओर से, मैं इज़राइली बलों द्वारा दोहा में एक आवासीय क्षेत्र को निशाना बनाकर किए गए अवैध और जघन्य बमबारी की कड़ी निंदा करता हूं, जिसने निर्दोष नागरिकों की जान को खतरे में डाल दिया," शरीफ ने X पर लिखा।
"इज़राइल का यह आक्रामक कृत्य पूरी तरह से अनुचित है, कतर की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का खुला उल्लंघन है, और यह एक सबसे खतरनाक उकसावे का कार्य है जो क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को खतरे में डाल सकता है," उन्होंने जोड़ा।
उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान कतर के साथ और इज़राइल के आक्रमण के खिलाफ फिलिस्तीन के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है।
इस बीच, कतर के प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी है कि उनका देश दोहा में इज़राइल के घातक हमले का जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखता है। उन्होंने इसे मध्य पूर्व के लिए एक "निर्णायक क्षण" करार दिया और "पूरे क्षेत्र से प्रतिक्रिया" की मांग की।
"कतर... इस खुले हमले का जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखता है," प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-थानी ने मंगलवार देर रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। उन्होंने जोड़ा कि इज़राइल ने ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जो कतर की वायु रक्षा रडार द्वारा पता नहीं लगाए जा सके।
"हम मानते हैं कि आज हम एक निर्णायक क्षण पर पहुंच गए हैं। ऐसे बर्बर कृत्यों के खिलाफ पूरे क्षेत्र से प्रतिक्रिया होनी चाहिए," उन्होंने जोड़ा।