अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बार-बार युद्धविराम कराने में अपनी भूमिका का उल्लेख किया है। हालांकि, नई दिल्ली ट्रंप की भूमिका से इनकार करती है, जबकि इस्लामाबाद अमेरिकी नेता को श्रेय देता है और उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया है।

कतर ने पूरे क्षेत्र से 'प्रतिक्रिया' की मांग की।

इससे पहले, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दोहा पर इज़राइली हवाई हमलों की निंदा की, यह चेतावनी देते हुए कि यह उकसावे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को खतरे में डाल सकता है।

"पाकिस्तान की जनता और सरकार की ओर से, और अपनी ओर से, मैं इज़राइली बलों द्वारा दोहा में एक आवासीय क्षेत्र को निशाना बनाकर किए गए अवैध और जघन्य बमबारी की कड़ी निंदा करता हूं, जिसने निर्दोष नागरिकों की जान को खतरे में डाल दिया," शरीफ ने X पर लिखा।

"इज़राइल का यह आक्रामक कृत्य पूरी तरह से अनुचित है, कतर की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का खुला उल्लंघन है, और यह एक सबसे खतरनाक उकसावे का कार्य है जो क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को खतरे में डाल सकता है," उन्होंने जोड़ा।

उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान कतर के साथ और इज़राइल के आक्रमण के खिलाफ फिलिस्तीन के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है।

इस बीच, कतर के प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी है कि उनका देश दोहा में इज़राइल के घातक हमले का जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखता है। उन्होंने इसे मध्य पूर्व के लिए एक "निर्णायक क्षण" करार दिया और "पूरे क्षेत्र से प्रतिक्रिया" की मांग की।

"कतर... इस खुले हमले का जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखता है," प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-थानी ने मंगलवार देर रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। उन्होंने जोड़ा कि इज़राइल ने ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जो कतर की वायु रक्षा रडार द्वारा पता नहीं लगाए जा सके।

"हम मानते हैं कि आज हम एक निर्णायक क्षण पर पहुंच गए हैं। ऐसे बर्बर कृत्यों के खिलाफ पूरे क्षेत्र से प्रतिक्रिया होनी चाहिए," उन्होंने जोड़ा।