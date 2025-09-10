दुनिया
4 मिनट पढ़ने के लिए
मुस्लिम देशों के लिए 'दुष्ट राज्य' इज़राइल के खिलाफ एकजुट होने का समय आ गया है - पाकिस्तान
रक्षा मंत्री आसिफ ने प्रतिद्वंद्वी भारत के खिलाफ पाकिस्तान की हालिया सैन्य सफलताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा, "यह सोचना कि इजरायल के प्रति नरम रुख अपनाने से अरब देश सुरक्षित रहेंगे, मूर्खता है।"
मुस्लिम देशों के लिए 'दुष्ट राज्य' इज़राइल के खिलाफ एकजुट होने का समय आ गया है - पाकिस्तान
क़तर के प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी है कि उनके देश को दोहा में इज़राइल के घातक हमले का जवाब देने का अधिकार सुरक्षित है। / Reuters
10 सितम्बर 2025

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इज़राइल के कतर पर हमलों की आलोचना करते हुए मुस्लिम देशों से "आर्थिक शक्ति" का उपयोग करने का आह्वान किया है। उन्होंने इज़राइल को "दुष्ट राज्य" करार देते हुए कहा कि तेल अवीव के प्रति नरमी दिखाना एक गलत नीति है।

"मुस्लिम देशों के लिए समय आ गया है कि वे इज़राइल, एक दुष्ट राज्य, के खिलाफ एकजुट हों। उनका एजेंडा मुस्लिम दुनिया को पूरी तरह से दबाने और उनकी आर्थिक शक्ति को निष्प्रभावी करने का है। यह सोचना कि इज़राइल के प्रति नरमी दिखाने से वे सुरक्षित रहेंगे, एक मूर्खता है," आसिफ ने X पर लिखा।

आसिफ ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की हालिया सफलताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस्लामाबाद ने अपने दृढ़ सरकार और सैन्य बलों के साथ, अपने से पांच गुना बड़े देश का सामना किया।

"पाकिस्तान, एक आर्थिक रूप से कमजोर राज्य, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, एक दृढ़ सरकार और बहादुर पेशेवर सशस्त्र बलों के साथ, भारत से भिड़ा और उन्हें सबक सिखाया," उन्होंने कहा।

"कोई भी आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। बाहरी मदद मायने रखती है, लेकिन अजेयता भीतर से आती है," उन्होंने जोड़ा।

मई में, परमाणु हथियार संपन्न पड़ोसियों ने लगभग तीन दशकों की अपनी सबसे खराब लड़ाई को रोक दिया, जब उन्होंने चार दिनों की जवाबी हमलों के बाद, जिसमें सैकड़ों ड्रोन, मिसाइल और लड़ाकू विमान शामिल थे, एक अमेरिकी-घोषित युद्धविराम पर सहमति व्यक्त की। इन हमलों में कम से कम 60 लोग मारे गए और हजारों लोग अपने घरों और विवादित कश्मीर से भागने को मजबूर हुए।

इन झड़पों के दौरान, पाकिस्तान ने कम से कम पांच भारतीय जेट विमानों को मार गिराया, जिनमें तीन राफेल शामिल थे। इस लड़ाई में लगभग 30 पाकिस्तानी और 70 भारतीय लड़ाकू विमान शामिल थे।

शुरुआत में, भारत ने किसी भी विमान के नुकसान से इनकार किया, लेकिन बाद में उसके अधिकारियों ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान ने उसके कुछ लड़ाकू विमानों को मार गिराया।

सूचित

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बार-बार युद्धविराम कराने में अपनी भूमिका का उल्लेख किया है। हालांकि, नई दिल्ली ट्रंप की भूमिका से इनकार करती है, जबकि इस्लामाबाद अमेरिकी नेता को श्रेय देता है और उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया है।

कतर ने पूरे क्षेत्र से 'प्रतिक्रिया' की मांग की।

इससे पहले, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दोहा पर इज़राइली हवाई हमलों की निंदा की, यह चेतावनी देते हुए कि यह उकसावे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को खतरे में डाल सकता है।

"पाकिस्तान की जनता और सरकार की ओर से, और अपनी ओर से, मैं इज़राइली बलों द्वारा दोहा में एक आवासीय क्षेत्र को निशाना बनाकर किए गए अवैध और जघन्य बमबारी की कड़ी निंदा करता हूं, जिसने निर्दोष नागरिकों की जान को खतरे में डाल दिया," शरीफ ने X पर लिखा।

"इज़राइल का यह आक्रामक कृत्य पूरी तरह से अनुचित है, कतर की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का खुला उल्लंघन है, और यह एक सबसे खतरनाक उकसावे का कार्य है जो क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को खतरे में डाल सकता है," उन्होंने जोड़ा।

उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान कतर के साथ और इज़राइल के आक्रमण के खिलाफ फिलिस्तीन के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है।

इस बीच, कतर के प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी है कि उनका देश दोहा में इज़राइल के घातक हमले का जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखता है। उन्होंने इसे मध्य पूर्व के लिए एक "निर्णायक क्षण" करार दिया और "पूरे क्षेत्र से प्रतिक्रिया" की मांग की।

"कतर... इस खुले हमले का जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखता है," प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-थानी ने मंगलवार देर रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। उन्होंने जोड़ा कि इज़राइल ने ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जो कतर की वायु रक्षा रडार द्वारा पता नहीं लगाए जा सके।

"हम मानते हैं कि आज हम एक निर्णायक क्षण पर पहुंच गए हैं। ऐसे बर्बर कृत्यों के खिलाफ पूरे क्षेत्र से प्रतिक्रिया होनी चाहिए," उन्होंने जोड़ा।

स्रोत:TRT World & Agencies
खोजें
अमेरिका ने प्रतिशोध के खिलाफ चेतावनी दी व ट्रंप ने 'व्यवस्था परिवर्तन' का मुद्दा उठाया
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि ईरान-इज़राइल संघर्ष के बीच परमाणु गैर-प्रसार व्यवस्था 'खतरे में' है
तुर्की के राष्ट्रपति ने दमिश्क में चर्च पर हुए 'घृणित' हमले की निंदा की और सीरिया के साथ एकजुटता का वादा किया
ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की आशंका के बीच न्यूयॉर्क शहर में 'उच्च' अलर्ट जारी
परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों के बाद यूरेनियम भंडार सुरक्षित: ईरान
ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया, कहा- 'अपराधी साथी के साथ बातचीत नहीं कर सकते'
'आखिर तुम होते कौन हो?' बैनन ने नेतन्याहू पर अमेरिका को युद्ध की ओर खींचने का आरोप लगाया
अमेरिका ने रूस के साथ समझौते करने से मना कर दिया। क्यों?
ज़ायोनी एजेंडा: क्या इज़राइल अल अक्सा को निशाना बना सकता है और ईरान पर दोष मढ़ सकता है?
अर्मेनिया के प्रधानमंत्री का 'ऐतिहासिक' तुर्की दौरा होने वाला है
ईरान के हमले में शीर्ष इज़रायली विज्ञान संस्थान नष्ट
ट्रंप ने टिकटॉक पर प्रतिबंध को सितंबर तक बढ़ाया
चीन ने चेतावनी दी है कि अगर ईरानी सरकार को जबरन गिराया गया तो ‘डरावनी स्तिथि’ पैदा हो जाएगी
द्वारा अभिषेक भाया
प्रोटोटाइप से पावर-ब्रोकर तक: कैसे तुर्की के स्वदेशी लड़ाकू जेट KAAN ने वैश्विक विश्वास अर्जित किया
द्वारा एसरा काराताश अलपाय
ट्रंप ने असीम मुनीर की प्रशंसा की, कहा कि पाकिस्तान सेना प्रमुख के साथ ईरान पर चर्चा की
TRT Global पर एक नज़र डालें। अपनी प्रतिक्रिया साझा करें!
Contact us