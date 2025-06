उन्होंने वापस लौटने का वादा नहीं किया

“आज की तारीख में दोनों देशों के राजनयिक मिशनों की गतिविधियों को सामान्य बनाने के उद्देश्य से द्विपक्षीय परामर्श की एक और बैठक अमेरिकी वार्ताकारों की पहल पर रद्द कर दी गई है,” रूसी विदेश मंत्रालय की आधिकारिक प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि वाशिंगटन ने अपने निर्णय को किस आधार पर लिया।

अमेरिकी पक्ष ने अपने निर्णय की जानकारी रूसी पक्ष को राजनयिक चैनलों के माध्यम से दी।

यह बैठक इस बार मॉस्को में आयोजित होनी थी और इस्तांबुल में हुई पहले दो दौर की परामर्श बैठकों का विस्तार बननी थी, जिन्हें रूसी अधिकारियों ने फलदायी बताया था। रूस अब भी वाशिंगटन से संकेत की प्रतीक्षा कर रहा है कि वह परामर्श जारी रखने और दूतावासों के कामकाज को फिर से शुरू करने के लिए तैयार है।

ज़खारोवा ने इस पर टिप्पणी करते हुए उम्मीद जताई कि “यह विराम बहुत लंबा नहीं होगा।”

रूसी और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडलों की बैठकें तुर्की में 27 फरवरी और 10 अप्रैल को हुई थीं, जहां दोनों पक्षों ने एक-दूसरे को प्रस्तुत प्रस्तावों पर काम करने और तीसरे दौर में पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तक पहुंचने का निर्णय लिया था।

विशेष रूप से, इन बैठकों में राजनयिक मिशनों के वित्तपोषण, दोनों देशों के बीच सीधी हवाई सेवाओं की बहाली और अमेरिका में जब्त की गई रूसी राजनयिक संपत्ति की वापसी जैसे मुद्दों को हल करने की योजना बनाई गई थी।

हालांकि, इन बैठकों के बाद संपर्कों में एक विराम आ गया। पहली और दूसरी बैठक के बीच केवल डेढ़ महीने का अंतर था, लेकिन तीसरी बैठक की तारीख दो महीने बाद भी तय नहीं हो पाई। हालांकि, रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस दिशा में “प्रगति हो रही है।”

शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि वाशिंगटन और मॉस्को दोनों ही संबंध सुधारने में रुचि रखते हैं, लेकिन हाल के दिनों में यह स्पष्ट हो गया है कि अमेरिका के लिए रूस के साथ संबंध सामान्य बनाना प्राथमिकता में नहीं है।

इसकी वजह कई आंतरिक और बाहरी राजनीतिक कारक हो सकते हैं। सबसे पहले, अमेरिकी प्रशासन द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने को यूक्रेन संकट के समाधान से जोड़ता है। चूंकि यह प्रक्रिया धीमी हो रही है, वाशिंगटन ने विराम लेने का निर्णय लिया।

हालांकि, अप्रैल में इस्तांबुल में बैठक से पहले, रूसी और अमेरिकी अधिकारियों ने जोर देकर कहा था कि “यूक्रेन इस एजेंडे में शामिल नहीं है” और मॉस्को और कीव के बीच युद्ध को वार्ता से बाहर रखा जाएगा।

हर चीज़ के लिए इज़रायल ज़िम्मेदार है

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष के कारण अमेरिकी और रूसी राजनयिक मिशनों के काम का मुद्दा अभी प्राथमिकता में नहीं है। औपचारिकताओं की अनदेखी करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कनाडा में जी7 शिखर सम्मेलन को समय से पहले ही छोड़ दिया, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए, मध्य पूर्व में जो कुछ भी हो रहा है, वह विश्व मंच पर होने वाली अन्य प्रक्रियाओं पर हावी है।

रूसी राष्ट्रपति के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने भी वाशिंगटन की इज़रायल-ईरान संघर्ष में भागीदारी को वार्ता की तारीख स्थगित करने से जोड़ा। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालयों के बीच संपर्क बहाल करना बहुत कठिन है।

बैठक के बाद, इसके प्रतिभागियों ने यह स्पष्ट कर दिया कि अगले 24-48 घंटे ईरान और इजरायल के बीच संघर्ष में निर्णायक होंगे। अमेरिका को भरोसा है कि तेहरान, कमजोर स्थिति में होने के कारण, परमाणु समझौते पर बातचीत में वापस आ सकता है और अंततः यूरेनियम संवर्धन को रोकने के लिए सहमत हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है, तो वाशिंगटन युद्ध में प्रवेश कर सकता है और विशेष रूप से, ईरानी परमाणु सुविधाओं पर हमला कर सकता है, अमेरिकी मीडिया लिखता है।

उनकी जानकारी के अनुसार, क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है क्योंकि अगर वाशिंगटन ईरान के खिलाफ इजरायली ऑपरेशन में शामिल होता है, तो तेहरान मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर सकता है।

रूसी राष्ट्रपति दिमित्री पेसकोव के प्रेस सचिव ने भी वार्ता के स्थगन को ईरान-इज़राइल संघर्ष में वाशिंगटन की भागीदारी से जोड़ा। उनके अनुसार, विदेश मंत्रालयों के माध्यम से मास्को और वाशिंगटन के बीच संपर्कों की बहाली बहुत, बहुत मुश्किल है। साथ ही, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कई विभागों के माध्यम से पार्टियों के बीच संवाद बहाल होना शुरू हो गया है, लेकिन "वांछित परिणाम तुरंत प्राप्त करना असंभव है।"

रूस के लिए कड़ी और नरमी

अमेरिकी विशेषज्ञ और रूसी अंतर्राष्ट्रीय मामलों की परिषद के विशेषज्ञ एलेक्सी नौमोव ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को बहाल करने के मुद्दे पर मॉस्को और वाशिंगटन के अलग-अलग दृष्टिकोण हैं।

"अमेरिकियों का यह सूत्र है: पहले शांति, फिर लाभकारी द्विपक्षीय संबंध स्थापित करना। मॉस्को का एक अलग सूत्र है: शांति वार्ता और समानांतर रूप से संबंधों की बहाली। संयुक्त राज्य अमेरिका में रूसी राजदूत अलेक्जेंडर डार्चीव ने पहले ही ट्रम्प को अपने परिचय पत्र प्रस्तुत कर दिए हैं और कहा है कि रूसी व्यवसाय सीधी उड़ानों और वीजा मुद्दों में ढील दोनों का इंतजार कर रहा है," राजनीतिक वैज्ञानिक ने समझाया।

उनकी राय में, वाशिंगटन, हालांकि, मास्को द्वारा प्रस्तावित प्रारूप से इतनी आसानी से सहमत होने की संभावना नहीं है।

"तथ्य यह है कि द्विपक्षीय संबंधों की बहाली उन कुछ प्रोत्साहनों में से एक है जो अमेरिकियों के पास मास्को के संबंध में हैं। रूस के खिलाफ नए अमेरिकी प्रतिबंध, सबसे पहले, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करेंगे, दूसरे, यूक्रेन में शांति में मदद नहीं करेंगे और अंत में, संबंधों के सामान्यीकरण की उम्मीद को बंद कर देंगे। इसलिए, सामान्यीकरण के रूप में "गाजर" एकमात्र काम करने वाला उपकरण है," विशेषज्ञ निश्चित है।

विश्लेषक ने कहा कि अगर रूस को यह "गाजर" मिलता है, तो सिद्धांत रूप में, उसे अमेरिका से किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होगी।

"और यूक्रेन के साथ पूरी सैन्य-शांति प्रक्रिया को शांतिपूर्वक जारी रखा जा सकता है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए। इसलिए, मेरा मानना ​​है कि जब तक यूक्रेन पर कोई समझौता नहीं हो जाता, तब तक संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सामान्यीकरण संभव नहीं होगा। अधिकतम - जैसा कि अभी है - एक सुस्त अर्ध-तटस्थता है। यह बिडेन के शासन से पहले से ही बेहतर है," नौमोव ने निष्कर्ष निकाला।

RUDN विश्वविद्यालय में वरिष्ठ व्याख्याता और साल्ज़बर्ग विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के डॉक्टर कामरान गैसानोव का मानना ​​है कि 2023 में गाजा पट्टी में स्थिति के बढ़ने के बाद से यूक्रेनी मुद्दा संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए गौण महत्व का रहा है।

"यह स्पष्ट था। और न केवल इस रूप में कि इस मुद्दे को सूचना एजेंडे में किसी तरह कम छुआ गया था, बल्कि इस तथ्य में भी कि यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका इज़राइल की ओर जा रहे हैं, जो उनके लिए यूक्रेन की तुलना में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, और वे खुद यूक्रेन की मदद करने में कम सक्षम होने लगे हैं। यह केवल ट्रम्प के शासन में ही नहीं था, जो कम से कम आधिकारिक तौर पर यूक्रेनी सशस्त्र बलों को विभिन्न आपूर्तियों के साथ मदद करने के लिए विशेष रूप से खुश नहीं हैं, बल्कि बिडेन के शासन में भी," राजनीतिक वैज्ञानिक ने कहा।