खेल व संस्कृति 6 मिनट पढ़ने के लिए कश्मीर के 17वीं सदी के तुर्क संत की विरासत सूफी सभाओं में जारी है राजनीतिक उथल-पुथल से बहुत पहले, कश्मीर का आध्यात्मिक मानचित्र सूफी रहस्यवाद की शांत शक्ति से आकार लेता था, एक ऐसी परंपरा जो आज भी सूफी सभाओं और स्थानों में प्रचलित है। साझा करें

A view of the annual Urs gathering at the Mirza Mohammad Kamil Badakhshi Yasawi’s shrine in Srinagar, India-administered Kashmir (Zulkarnain Dev). / Others