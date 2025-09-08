아시아
4분 읽기
서울, 미국 이민 단속 중인 한국인 석방 협상 마무리됐다고 밝혀
미국 조지아주 현대 전기차 배터리 공장 현장에서 목요일에 벌어진 단속으로 체포된 475명 중 300명이 한국인이었다.
서울, 미국 이민 단속 중인 한국인 석방 협상 마무리됐다고 밝혀
현대에서 미국 이민 단속으로 300명이 넘는 한국인이 체포되었다. / AP
2025년 9월 8일

서울은 최근 조지아주에서 발생한 미국 이민 단속으로 억류된 한국인 노동자들의 석방을 위한 협상이 완료되었으며, 행정 절차가 마무리되는 대로 전세기가 미국으로 출발할 예정이라고 밝혔다고 서울에 본사를 둔 연합뉴스가 보도했다.

강훈식 대통령 비서실장은 여당인 더불어민주당과 정부 간 고위급 회의에서 이 같은 발언을 하며, 전세기가 억류된 노동자들을 데려오기 위해 미국으로 출발할 것이라고 강조했다.

강 비서실장은 “아직 행정 절차가 남아 있다”며 “절차가 완료되는 대로 전세기가 출발해 우리 국민들을 데려올 것”이라고 말했다.

미국 관리들은 불법 고용 관행 혐의에 대한 형사 수사로 총 475명이 체포되었다고 밝혔다. 구금된 사람들 중 300명 이상이 한국인이었다.

이번 조치는 대한민국 영사관 관계자들이 토요일부터 조지아주 현대 전기차 배터리 공장 현장에서 발생한 이민 단속으로 억류된 대한민국 국민들과 회동을 시작한 이후 발생했다.

애틀랜타 총영사관 관계자들은 목요일 브라이언 카운티에 위치한 현대차그룹과 LG에너지솔루션이 운영하는 공장에서 급습으로 체포된 후, 포크스턴의 이민자 수용소에서 억류자들과 만났다.

추천

조현 대한민국 외교부 장관은 토요일 이번 이민 단속 이후 미국을 방문할 수 있다고 밝혔으며, “우리 국민들의 체포에 대해 깊은 우려를 느끼며 무거운 책임감을 느낀다”고 밝혔다.

“현장에 외교부 고위 관계자를 즉시 파견하는 방안을 논의하고 있으며, 필요하다면 제가 직접 워싱턴으로 가서 미국 행정부와 협의할 것”이라고 그는 말했다.

조지아 공장은 주 정부 관계자들에 의해 중요한 투자로 칭송받고 있다. 브라이언 켐프 주지사는 2023년 발표 당시 이 공장을 “조지아 역사상 최대 경제 개발 프로젝트”라고 칭했다.

이 공장은 아직 건설 중이며 내년 완전 가동될 예정이었으나, 이번 단속 이후 그 일정은 불투명하다.

관련TRT World - South Korea vows response after US arrests hundreds at Hyundai plant
출처:AA
발견
영국, 나토의 주요 태세 전환에 따라 핵무기 탑재 가능 F-35A 전투기 도입 예정
트럼프, 의회에 이란이 핵무기 프로그램을 보유했다고 밝혀 미국 정보기관과 상반된 주장
미국 인구의 거의 절반이 '매우 위험한' 폭염에 시달리고 있다
파키스탄과 인도 국방 관계자들이 중국에서 열리는 SCO 회의 참석 예정
미국 의원, JFK는 이스라엘 핵 프로그램 반대로 암살당했다고 발언
이스라엘 경제, 이란과의 12일간의 분쟁으로 수십억 달러 손실 발생
조흐란 맘다니 쿠오모 주지사 패배로 뉴욕시 민주당 시장 예비선거에서 역사적인 승리 눈앞에 둬
이스라엘의 공격으로 600명 이상 사망: 이란
튀르키예의 에르도안, 나토 동맹국에 모든 방위 무역 제한 해제를 촉구
이스라엘, 테헤란이 휴전 위반 혐의를 부인한 후 이란에 '강력한 공격'으로 위협
미국 하원, 보안 우려로 직원들의 왓츠앱 사용 금지
아일랜드, 점령된 팔레스타인 영토 내 이스라엘 기업과의 교역을 공식 금지 예정
트럼프, 이스라엘에 "이란에 폭탄 투하하지 말라" 경고
튀르키예의 방위 산업은 유럽 및 동맹국들과 더욱 긴밀히 연결되어야 한다: 나토 수장
수단 병원 공격으로 어린이 포함 40명 이상 사망: WHO
TRT 글로벌을 미리 살펴보세요. 여러분의 피드백을 공유해주세요!
Contact us