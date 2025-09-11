아시아
4분 읽기
미국의 '투자 백지수표' 대 한국의 비자 확대 추진, 관세 협상 복잡하게 만들어
대한민국 정부 관계자들은 미국이 대한민국 기업들의 미국 제조업 투자 유치를 위해 소위 '백지 수표'를 제공하고 있지만, 숙련 노동자 비자 제한 완화에 대한 대한민국의 요청에는 미온적인 태도를 보이고 있다고 밝혔다.
미국의 '투자 백지수표' 대 한국의 비자 확대 추진, 관세 협상 복잡하게 만들어
이재명 대통령은 지난달 방미 중 트럼프 대통령과 만났으며, 서울은 7월에 미국 투자에 3,500억 달러를 약속했다. / AP
2025년 9월 11일

연합뉴스에 따르면, 대한민국과 미국은 관세 협상 후속 협의를 시작했으나, 약 3,500억 달러(약 485조 원) 규모의 투자 패키지 세부 사항에 대한 의견 차이로 인해 협의가 지연되고 있다.

이재명 대통령은 지난달 방미 중 트럼프 대통령과 만났으며, 서울은 7월에 미국 투자에 3,500억 달러를 약속했다.

트럼프 대통령은 미국 제조업 부흥을 약속하는 동시에 수백만 명의 미등록 이민자를 추방하겠다고 공언했다.

투자자들에게 법을 준수할 것을 촉구하면서도, 트럼프 대통령은 국내 노동력의 기술 부족을 인정한 것으로 보인다.

대한민국 정부 관계자들은 미국이 대한민국 기업들의 미국 제조업 투자 유치를 위해 소위 '백지 수표'를 제공하고 있지만, 숙련 노동자 비자 제한 완화에 대한 대한민국의 요청에는 미온적인 태도를 보이고 있다고 밝혔다.

서울은 이러한 투자의 성공적인 이행에 노동 이동성이 중요하다고 주장하면서, 한국인 엔지니어, 기술자 및 전문가들이 미국 시설에서 보다 자유롭게 일할 수 있도록 허용하는 확장된 비자 범주를 워싱턴에 요구하고 있다.

긴장이 고조되는 상황 속에서도 양측은 대화 의지를 재확인했다.

관련TRT Global - 한국, 3,500억 달러 규모의 미국 투자 조정을 위한 비구속적 합의 모색
추천

미국 조지아주에서 진행 중인 대규모 전기차 배터리 공사 현장에서 일하던 수백 명의 노동자들이 지난주, 사전 통보 없는 이민세관단속국(ICE)의 단속에 의해 강제 체포됐다.

구금된 사람들 중 300명 이상이 한국인이었다.

공장에서 일하던 한국인 노동자들은 충격에 휩싸였고, 한국 사회는 이 사태의 본질을 묻기 시작했다.

한국 외교부는 사태 발생 직후 긴급 대응에 나섰다.

외교장관 조현은 "300여 명에 이르는 한국 국적자 대부분의 신병을 확보했으며, 미국 측과 협의해 전세기를 통한 귀국을 준비 중"이라고 밝혔다.

이재명 정부는 출범 이후 워싱턴과의 실용적 외교 협력 강화를 강조해왔으며, 최근에는 무역·기술 협정과 북핵 대응에 있어 양국 간 조율이 활발히 이루어지고 있다.

관련TRT Global - 트럼프, 조지아 공장에서 한국인 노동자 체포 후 외국 기업에 경고
출처:TRT World & Agencies
발견
영국, 나토의 주요 태세 전환에 따라 핵무기 탑재 가능 F-35A 전투기 도입 예정
트럼프, 의회에 이란이 핵무기 프로그램을 보유했다고 밝혀 미국 정보기관과 상반된 주장
미국 인구의 거의 절반이 '매우 위험한' 폭염에 시달리고 있다
파키스탄과 인도 국방 관계자들이 중국에서 열리는 SCO 회의 참석 예정
미국 의원, JFK는 이스라엘 핵 프로그램 반대로 암살당했다고 발언
이스라엘 경제, 이란과의 12일간의 분쟁으로 수십억 달러 손실 발생
조흐란 맘다니 쿠오모 주지사 패배로 뉴욕시 민주당 시장 예비선거에서 역사적인 승리 눈앞에 둬
이스라엘의 공격으로 600명 이상 사망: 이란
튀르키예의 에르도안, 나토 동맹국에 모든 방위 무역 제한 해제를 촉구
이스라엘, 테헤란이 휴전 위반 혐의를 부인한 후 이란에 '강력한 공격'으로 위협
미국 하원, 보안 우려로 직원들의 왓츠앱 사용 금지
아일랜드, 점령된 팔레스타인 영토 내 이스라엘 기업과의 교역을 공식 금지 예정
트럼프, 이스라엘에 "이란에 폭탄 투하하지 말라" 경고
튀르키예의 방위 산업은 유럽 및 동맹국들과 더욱 긴밀히 연결되어야 한다: 나토 수장
수단 병원 공격으로 어린이 포함 40명 이상 사망: WHO
TRT 글로벌을 미리 살펴보세요. 여러분의 피드백을 공유해주세요!
Contact us