튀르키예는 1922년 그리스 군대와의 둠루프나르 전투에서의 결정적 승리를 기념하며 제103회 승리의 날을 맞이했습니다.

튀르키예 공화국의 창립자 무스타파 케말 아타튀르크의 지도 아래, 1922년 8월 26일에 시작된 대공세는 튀르키예의 독립을 확고히 했으며, 같은 해 9월 18일에 마무리되었습니다.

역사학자들은 아타튀르크가 이끈 이 승리가 튀르키예의 자치 의지와 아나톨리아에서의 지속적인 존재를 선언한 것이라고 강조합니다.

레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령은 승리의 날을 기념하며, 이 날이 단순한 군사적 승리가 아니라 “우리 민족의 부활, 존재를 위한 투쟁, 그리고 영원한 독립을 상징한다”고 말했습니다.

에르도안 대통령은 “오늘날 우리의 임무는 8월 30일에 밝혀진 독립의 횃불을 단결과 연대로 더 강한 미래로 이어가는 것”이라고 토요일에 언급했습니다.

튀르키예 역사학회장 유크셀 오즈겐은 이 승리를 1071년 만지케르트 전투에 비유하며, 튀르키예 민족이 아나톨리아 땅에 뿌리내릴 것임을 선언한 것이라고 평가했습니다.

오즈겐은 “만지케르트 전투가 이 지역의 문을 열고 새로운 지평과 문명을 건설할 기회를 준 것처럼, 대공세와 8월 30일의 승리는 세계에 튀르키예인들이 아나톨리아에 영원히 남을 것임을 선언한 것”이라고 말했습니다.