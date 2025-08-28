튀르키예
2분 읽기
튀르키예 의회, 이스라엘의 가자 집단학살 정책에 대한 임시 회기 개최
하칸 피단 튀르키예 외무장관은 2025년 8월 29일 회기 동안 국회의원들에게 브리핑할 예정이다.
튀르키예 의회, 이스라엘의 가자 집단학살 정책에 대한 임시 회기 개최
이스라엘은 또한 엔클레이브에 대한 전쟁과 관련하여 국제사법재판소에서 집단 학살 소송에 직면해 있다. / AA
2025년 8월 28일

튀르키예 국회의장이 이스라엘의 가자 공격, 집단학살, 억압, 그리고 기아 정책을 논의하기 위해 금요일 국회 임시 회기를 소집했습니다.

수요일에 국회의장실은 누만 쿠르툴무쉬 의장이 헌법 제93조와 국회 의사규칙 제7조에 따라 국회 임시 회기를 소집했다고 밝혔습니다.

하칸 피단 튀르키예 외무장관도 이번 임시 회기에서 국회의원들에게 브리핑을 할 것으로 예상됩니다.

2023년 10월 이후 이스라엘은 가자에서 약 63,000명의 팔레스타인인을 살해했습니다.

추천

이스라엘이 지난 3월 초부터 팔레스타인 엔클레이브에 시행하고 있는 완전 봉쇄는 엔클레이브 240만 명의 주민들에게 재앙적인 상황을 초래하여 기아, 전염병 확산, 필수 서비스 붕괴 등으로 이어지고 있습니다.

지난해 11월, 국제형사재판소는 가자에서의 전쟁 범죄와 반인도적 범죄 혐의로 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 요아브 갈란트 전 국방장관에 대한 체포 영장을 발부했습니다.

이스라엘은 또한 엔클레이브에 대한 전쟁과 관련하여 국제사법재판소에서 집단 학살 소송에 직면해 있습니다.

출처:AA
발견
영국, 나토의 주요 태세 전환에 따라 핵무기 탑재 가능 F-35A 전투기 도입 예정
트럼프, 의회에 이란이 핵무기 프로그램을 보유했다고 밝혀 미국 정보기관과 상반된 주장
미국 인구의 거의 절반이 '매우 위험한' 폭염에 시달리고 있다
파키스탄과 인도 국방 관계자들이 중국에서 열리는 SCO 회의 참석 예정
미국 의원, JFK는 이스라엘 핵 프로그램 반대로 암살당했다고 발언
이스라엘 경제, 이란과의 12일간의 분쟁으로 수십억 달러 손실 발생
조흐란 맘다니 쿠오모 주지사 패배로 뉴욕시 민주당 시장 예비선거에서 역사적인 승리 눈앞에 둬
이스라엘의 공격으로 600명 이상 사망: 이란
튀르키예의 에르도안, 나토 동맹국에 모든 방위 무역 제한 해제를 촉구
이스라엘, 테헤란이 휴전 위반 혐의를 부인한 후 이란에 '강력한 공격'으로 위협
미국 하원, 보안 우려로 직원들의 왓츠앱 사용 금지
아일랜드, 점령된 팔레스타인 영토 내 이스라엘 기업과의 교역을 공식 금지 예정
트럼프, 이스라엘에 "이란에 폭탄 투하하지 말라" 경고
튀르키예의 방위 산업은 유럽 및 동맹국들과 더욱 긴밀히 연결되어야 한다: 나토 수장
수단 병원 공격으로 어린이 포함 40명 이상 사망: WHO
TRT 글로벌을 미리 살펴보세요. 여러분의 피드백을 공유해주세요!
Contact us