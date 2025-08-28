2025년 8월 28일
튀르키예 국회의장이 이스라엘의 가자 공격, 집단학살, 억압, 그리고 기아 정책을 논의하기 위해 금요일 국회 임시 회기를 소집했습니다.
수요일에 국회의장실은 누만 쿠르툴무쉬 의장이 헌법 제93조와 국회 의사규칙 제7조에 따라 국회 임시 회기를 소집했다고 밝혔습니다.
하칸 피단 튀르키예 외무장관도 이번 임시 회기에서 국회의원들에게 브리핑을 할 것으로 예상됩니다.
2023년 10월 이후 이스라엘은 가자에서 약 63,000명의 팔레스타인인을 살해했습니다.
이스라엘이 지난 3월 초부터 팔레스타인 엔클레이브에 시행하고 있는 완전 봉쇄는 엔클레이브 240만 명의 주민들에게 재앙적인 상황을 초래하여 기아, 전염병 확산, 필수 서비스 붕괴 등으로 이어지고 있습니다.
지난해 11월, 국제형사재판소는 가자에서의 전쟁 범죄와 반인도적 범죄 혐의로 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 요아브 갈란트 전 국방장관에 대한 체포 영장을 발부했습니다.
이스라엘은 또한 엔클레이브에 대한 전쟁과 관련하여 국제사법재판소에서 집단 학살 소송에 직면해 있습니다.
출처:AA