튀르키예 국회의장이 이스라엘의 가자 공격, 집단학살, 억압, 그리고 기아 정책을 논의하기 위해 금요일 국회 임시 회기를 소집했습니다.

수요일에 국회의장실은 누만 쿠르툴무쉬 의장이 헌법 제93조와 국회 의사규칙 제7조에 따라 국회 임시 회기를 소집했다고 밝혔습니다.

하칸 피단 튀르키예 외무장관도 이번 임시 회기에서 국회의원들에게 브리핑을 할 것으로 예상됩니다.

2023년 10월 이후 이스라엘은 가자에서 약 63,000명의 팔레스타인인을 살해했습니다.