튀르키예 방산 기업 아셀산은 튀르키예군의 새로운 통합 방공 시스템인 '스틸 돔' 프로젝트의 일환으로 47대의 차량을 튀르키예군에 인도했습니다.

수요일에 이루어진 이번 인도는 방공, 레이더, 전자전 시스템을 포함하며, 이는 스틸 돔 프로젝트 하에 배치될 예정입니다. 스틸 돔은 공중 위협에 대한 방어를 강화하기 위해 설계된 튀르키예의 다층 방어 체계입니다.

튀르키예 대통령 레제프 타이이프 에르도안은 앙카라에서 열린 기공식에서 "오늘 우리는 총 47대의 차량으로 구성된 스카이 돔 시스템을 우리 영웅적인 군대에 제공하며, 이는 친구들에게는 신뢰를, 적들에게는 두려움을 심어줄 것입니다"라고 말했습니다.

그는 또한 스틸 돔 방공 시스템을 통해 튀르키예가 이제 방공 분야에서 "다른 차원"에 진입하게 될 것이라고 덧붙였습니다.

스틸 돔은 튀르키예의 "하늘 속 보안 우산"으로 묘사되며, 튀르키예 방산 기업들이 개발한 다양한 방어 시스템을 통해 저고도, 중고도, 고고도 위협에 대해 단계적이고 통합적인 보호를 제공합니다.

그 중 하나는 튀르키예 방산 기업 아셀산의 대공포 '코르쿠트'로, 이는 튀르키예군의 저고도 방어 요구를 충족시키며, 위협에 대해 효과적이고 기동성이 뛰어난 신속한 시스템입니다.

아셀산과 로켓산이 공동 개발한 히사르-A+와 히사르-O+는 국내에서 제작된 저고도 및 중고도 방어 시스템으로, 항공기, 순항 미사일, 무인 항공기(UAV), 헬리콥터에 대해 효과적인 방어를 제공합니다.

아셀산, 로켓산, 튀르키예 과학기술연구소(TUBITAK)가 협력하여 개발한 사제 시퍼 방공 시스템은 고고도 및 장거리 위협에 효과적이며, 전투기, 순항 및 탄도 미사일, UAV, 기타 공중 차량으로부터 주요 시설, 군사 부대, 도시를 보호합니다.