튀르키예 방산 기업 아셀산은 튀르키예군의 새로운 통합 방공 시스템인 '스틸 돔' 프로젝트의 일환으로 47대의 차량을 튀르키예군에 인도했습니다.
수요일에 이루어진 이번 인도는 방공, 레이더, 전자전 시스템을 포함하며, 이는 스틸 돔 프로젝트 하에 배치될 예정입니다. 스틸 돔은 공중 위협에 대한 방어를 강화하기 위해 설계된 튀르키예의 다층 방어 체계입니다.
튀르키예 대통령 레제프 타이이프 에르도안은 앙카라에서 열린 기공식에서 "오늘 우리는 총 47대의 차량으로 구성된 스카이 돔 시스템을 우리 영웅적인 군대에 제공하며, 이는 친구들에게는 신뢰를, 적들에게는 두려움을 심어줄 것입니다"라고 말했습니다.
그는 또한 스틸 돔 방공 시스템을 통해 튀르키예가 이제 방공 분야에서 "다른 차원"에 진입하게 될 것이라고 덧붙였습니다.
스틸 돔은 튀르키예의 "하늘 속 보안 우산"으로 묘사되며, 튀르키예 방산 기업들이 개발한 다양한 방어 시스템을 통해 저고도, 중고도, 고고도 위협에 대해 단계적이고 통합적인 보호를 제공합니다.
그 중 하나는 튀르키예 방산 기업 아셀산의 대공포 '코르쿠트'로, 이는 튀르키예군의 저고도 방어 요구를 충족시키며, 위협에 대해 효과적이고 기동성이 뛰어난 신속한 시스템입니다.
아셀산과 로켓산이 공동 개발한 히사르-A+와 히사르-O+는 국내에서 제작된 저고도 및 중고도 방어 시스템으로, 항공기, 순항 미사일, 무인 항공기(UAV), 헬리콥터에 대해 효과적인 방어를 제공합니다.
아셀산, 로켓산, 튀르키예 과학기술연구소(TUBITAK)가 협력하여 개발한 사제 시퍼 방공 시스템은 고고도 및 장거리 위협에 효과적이며, 전투기, 순항 및 탄도 미사일, UAV, 기타 공중 차량으로부터 주요 시설, 군사 부대, 도시를 보호합니다.
시퍼 블록 1은 이미 튀르키예군의 장비 목록에 포함되었으며, 블록 2 개발 작업이 진행 중입니다.
튀르키예 방산업계는 로켓산의 어깨 발사 시스템 '순구르'와 항공기 플랫폼에서 발사 가능한 튜비탁의 '고크투그' 미사일을 통해 저고도에서 군사 부대를 보호하는 공대공 교전 능력을 확장했습니다.
아셀산과 로켓산의 레이저 기반 고정밀 시스템 '고크베르크'와 '알카'는 통합 아키텍처를 염두에 두고 설계된 차세대 제품입니다.
아셀산의 '구르즈' 하이브리드 방공 시스템은 미사일, 포, 레이저 기술을 통합하며, '고케르', '고크데니즈', '고크수르', 로켓산의 '레벤트'와 같은 다른 시스템들은 유사한 통합 설계 원칙에 기반한 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
튀르키예 방산업계는 또한 위협을 근원에서 무력화하기 위한 국내 기술 개발을 계속하고 있습니다.
로켓산의 MAM 계열 탄약, 대전차 시스템 OMTAS, UMTAS, 카라옥, 유도 로켓 TRLG-122/230, IHA-122/230, K+, 전략 미사일 시스템 타이푼, 아크야, 차키르, 아트마카, SOM은 전장에서 튀르키예의 작전 효율성을 높이고 있습니다.