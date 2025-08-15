플라스틱 오염 문제를 해결하기 위한 역사적인 조약을 논의하는 UN 회담이 금요일까지 연장되었습니다. 이는 협상 과정에서 초안 합의가 거부되면서 협상이 무산될 위기에 처했기 때문입니다.

루이스 바야스 발디비에소 의장은 목요일 저녁 185개국 대표들에게 “수정된 초안 텍스트에 대한 협의가 여전히 진행 중”이라고 말하며 본회의를 8월 15일까지 연기한다고 발표했습니다.

8월 5일부터 시작된 이번 협상은 플라스틱 오염 문제를 해결하기 위한 첫 번째 글로벌 합의를 도출하는 것을 목표로 하고 있습니다. 하지만 3년간의 논의와 다섯 차례의 실패 이후, 이번 초안은 제한적인 합의점을 반영하려 했으나 광범위한 비판을 받았습니다.

‘고도 야망 연합’은 초안이 생산 억제, 유해 성분 단계적 폐지, 구속력 있는 글로벌 목표 설정에 대한 약속이 부족하다고 지적하며 이를 단순한 폐기물 관리 협정으로 축소시켰다고 비판했습니다.

반면, 걸프 산유국들이 이끄는 ‘동일 입장 그룹’은 초안이 너무 많은 한계를 넘었으며 조약의 범위를 충분히 좁히지 못했다고 주장했습니다.

파나마는 이 문서를 “단순히 혐오스럽다”며 “항복”이라고 표현했고, 케냐는 “초안이 크게 희석되어 본래의 목적을 상실했다”고 비판했습니다.

유럽연합, 소규모 섬 개발도상국, 아프리카, 라틴아메리카 및 카리브 지역 블록들은 각각 별도의 회의를 열어 입장을 조율했습니다.