세계
3분 읽기
폴란드, 의심되는 러시아 드론의 영공 침입 후 공역 제한
이 조치는 폴란드가 NATO 항공기의 지원을 받아 러시아 드론으로 의심되는 기체를 격추한 지 하루 만에 이루어졌다. 이는 우크라이나 전쟁에서 동맹국이 러시아군에 발포한 최초의 사례로 알려져 있다.
폴란드, 의심되는 러시아 드론의 영공 침입 후 공역 제한
폴란드, 동부 국경에 병력 4만 명 배치 계획 / 사진: 로이터 / Reuters
2025년 9월 11일

폴란드는 9월 10일 발생한 러시아 드론의 영공 침입 의심 사건 이후, 벨라루스와 우크라이나와의 동부 국경을 따라 항공 교통 제한 조치를 시행했다고 폴란드 군 작전 사령부가 목요일 발표했습니다.

폴란드 항공 항행청은 이 제한 조치가 수요일 밤부터 발효되었으며, 12월 9일까지 유지될 것이라고 TVP 월드가 보도했습니다.

성명에서 “일몰부터 일출까지는 군용기를 제외한 모든 항공기의 비행이 전면 금지됩니다,”라고 밝히며, 민간 무인 항공기는 EP R129 구역에서 하루 종일 금지된다고 덧붙였습니다.

이 조치는 폴란드가 NATO 항공기의 지원을 받아 러시아 드론으로 의심되는 기체를 격추한 지 하루 만에 이루어졌습니다. 이는 러시아-우크라이나 전쟁 중 NATO 회원국이 처음으로 발포한 사례로 알려졌습니다.

러시아 국방부는 서부 우크라이나의 군사 목표를 대상으로 대규모 드론 공격을 수행했다고 밝혔지만, 폴란드 영토를 의도적으로 공격하려는 의도는 없었다고 부인했습니다.

추천

대규모 병력 배치

러시아-벨라루스의 자파드 군사 훈련이 9월 12일부터 시작됨에 따라, 폴란드는 동부 국경에 약 4만 명의 병력을 배치할 계획이며, 이는 기존 약 1만 명에서 대폭 증가한 수치입니다.

“폴란드와 NATO 병력은 자파드-2025에 적절히 대응하기 위해 필요합니다,”라고 체자리 톰치크 국방부 차관이 말하며, 이 훈련을 “공격적 성격”이라고 묘사했습니다.

폴란드의 요청에 따라, 유엔 안전보장이사회는 영공 침해 문제를 논의하기 위해 긴급 회의를 개최할 예정입니다.

출처:TRT World and Agencies
발견
영국, 나토의 주요 태세 전환에 따라 핵무기 탑재 가능 F-35A 전투기 도입 예정
트럼프, 의회에 이란이 핵무기 프로그램을 보유했다고 밝혀 미국 정보기관과 상반된 주장
미국 인구의 거의 절반이 '매우 위험한' 폭염에 시달리고 있다
파키스탄과 인도 국방 관계자들이 중국에서 열리는 SCO 회의 참석 예정
미국 의원, JFK는 이스라엘 핵 프로그램 반대로 암살당했다고 발언
이스라엘 경제, 이란과의 12일간의 분쟁으로 수십억 달러 손실 발생
조흐란 맘다니 쿠오모 주지사 패배로 뉴욕시 민주당 시장 예비선거에서 역사적인 승리 눈앞에 둬
이스라엘의 공격으로 600명 이상 사망: 이란
튀르키예의 에르도안, 나토 동맹국에 모든 방위 무역 제한 해제를 촉구
이스라엘, 테헤란이 휴전 위반 혐의를 부인한 후 이란에 '강력한 공격'으로 위협
미국 하원, 보안 우려로 직원들의 왓츠앱 사용 금지
아일랜드, 점령된 팔레스타인 영토 내 이스라엘 기업과의 교역을 공식 금지 예정
트럼프, 이스라엘에 "이란에 폭탄 투하하지 말라" 경고
튀르키예의 방위 산업은 유럽 및 동맹국들과 더욱 긴밀히 연결되어야 한다: 나토 수장
수단 병원 공격으로 어린이 포함 40명 이상 사망: WHO
TRT 글로벌을 미리 살펴보세요. 여러분의 피드백을 공유해주세요!
Contact us