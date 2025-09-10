프랑스 내무부 장관 브루노 르테이요는 수요일 파리에서 시작된 전국적인 시위 초기 단계에서 약 200명이 체포되었다고 발표했습니다.

수요일 이른 시간, 파리에서는 시위대와 경찰 간 충돌이 발생했으며, 쓰레기통에 불이 붙는 등 혼란이 이어졌습니다. 정부는 '모든 것을 멈추자'라는 슬로건 아래 전국적인 행동의 날을 위해 80,000명의 경찰을 배치했습니다.

월요일 프랑수아 바이루가 의회의 신임 투표에서 패배하며 총리직에서 물러난 지 이틀 만에, 화요일 세바스티앙 르코르누가 새 총리로 임명되었습니다. 이에 대응하여 수천 명의 시위대가 온라인에서 조직된 시위에 참여하며 국가를 마비시키려는 움직임을 보였습니다.

'모든 것을 멈추자' 운동은 여름 동안 소셜 미디어와 암호화된 채팅을 통해 확산되며 세력을 키웠습니다. 이 운동은 봉쇄, 파업, 시위 및 기타 항의 행동을 촉구하며, 지난 12개월 동안 네 번째 총리를 임명한 마크롱 대통령을 주요 목표로 삼고 있습니다.