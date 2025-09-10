프랑스 내무부 장관 브루노 르테이요는 수요일 파리에서 시작된 전국적인 시위 초기 단계에서 약 200명이 체포되었다고 발표했습니다.
수요일 이른 시간, 파리에서는 시위대와 경찰 간 충돌이 발생했으며, 쓰레기통에 불이 붙는 등 혼란이 이어졌습니다. 정부는 '모든 것을 멈추자'라는 슬로건 아래 전국적인 행동의 날을 위해 80,000명의 경찰을 배치했습니다.
월요일 프랑수아 바이루가 의회의 신임 투표에서 패배하며 총리직에서 물러난 지 이틀 만에, 화요일 세바스티앙 르코르누가 새 총리로 임명되었습니다. 이에 대응하여 수천 명의 시위대가 온라인에서 조직된 시위에 참여하며 국가를 마비시키려는 움직임을 보였습니다.
'모든 것을 멈추자' 운동은 여름 동안 소셜 미디어와 암호화된 채팅을 통해 확산되며 세력을 키웠습니다. 이 운동은 봉쇄, 파업, 시위 및 기타 항의 행동을 촉구하며, 지난 12개월 동안 네 번째 총리를 임명한 마크롱 대통령을 주요 목표로 삼고 있습니다.
이 운동은 명확한 지도자가 없는 상태에서 확산되었으며, 요구 사항도 다양합니다. 그중에는 바이루 전 총리가 추진했던 긴축 예산 계획에 대한 반대와 더불어 불평등에 대한 광범위한 불만이 포함되어 있습니다.
수요일의 파업, 보이콧, 봉쇄 및 기타 항의 행동에 대한 온라인 호소는 폭력을 피하자는 요청과 함께 이루어졌습니다.
'모든 것을 멈추자' 운동의 자발성은 마크롱 대통령의 첫 임기 동안 프랑스를 뒤흔든 '노란 조끼' 운동을 떠올리게 합니다. 이 운동은 연료세 인상에 반대하며 교차로에서 고가시 조끼를 입고 캠핑을 시작한 노동자들로부터 시작되었습니다. 이후 경제적 불평등과 마크롱의 리더십에 분노한 다양한 정치적, 지역적, 사회적, 세대적 계층으로 빠르게 확산되었습니다.