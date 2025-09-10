세계
파리에서 경찰과 시위대 충돌로 약 200명 체포, '모든 것을 멈추자' 전국적인 행동 진행 중
프랑스 정부가 전국적인 시위가 발생함에 따라 역대 최대 규모인 경찰 8만 명을 배치했다. 이번 시위는 마크롱 대통령의 리더십과 긴축 정책에 대한 국민들의 분노로 촉발된 것으로 보인다.
여름 동안 "블로콩 투"(모든 것을 멈추자) 운동이 소셜 미디어와 암호화된 채팅에서 탄력을 받았다. / AA
2025년 9월 10일

프랑스 내무부 장관 브루노 르테이요는 수요일 파리에서 시작된 전국적인 시위 초기 단계에서 약 200명이 체포되었다고 발표했습니다.

수요일 이른 시간, 파리에서는 시위대와 경찰 간 충돌이 발생했으며, 쓰레기통에 불이 붙는 등 혼란이 이어졌습니다. 정부는 '모든 것을 멈추자'라는 슬로건 아래 전국적인 행동의 날을 위해 80,000명의 경찰을 배치했습니다.

월요일 프랑수아 바이루가 의회의 신임 투표에서 패배하며 총리직에서 물러난 지 이틀 만에, 화요일 세바스티앙 르코르누가 새 총리로 임명되었습니다. 이에 대응하여 수천 명의 시위대가 온라인에서 조직된 시위에 참여하며 국가를 마비시키려는 움직임을 보였습니다.

'모든 것을 멈추자' 운동은 여름 동안 소셜 미디어와 암호화된 채팅을 통해 확산되며 세력을 키웠습니다. 이 운동은 봉쇄, 파업, 시위 및 기타 항의 행동을 촉구하며, 지난 12개월 동안 네 번째 총리를 임명한 마크롱 대통령을 주요 목표로 삼고 있습니다.

이 운동은 명확한 지도자가 없는 상태에서 확산되었으며, 요구 사항도 다양합니다. 그중에는 바이루 전 총리가 추진했던 긴축 예산 계획에 대한 반대와 더불어 불평등에 대한 광범위한 불만이 포함되어 있습니다.

수요일의 파업, 보이콧, 봉쇄 및 기타 항의 행동에 대한 온라인 호소는 폭력을 피하자는 요청과 함께 이루어졌습니다.

'모든 것을 멈추자' 운동의 자발성은 마크롱 대통령의 첫 임기 동안 프랑스를 뒤흔든 '노란 조끼' 운동을 떠올리게 합니다. 이 운동은 연료세 인상에 반대하며 교차로에서 고가시 조끼를 입고 캠핑을 시작한 노동자들로부터 시작되었습니다. 이후 경제적 불평등과 마크롱의 리더십에 분노한 다양한 정치적, 지역적, 사회적, 세대적 계층으로 빠르게 확산되었습니다.

출처:AFP
