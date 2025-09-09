한국의 대표 통신사 KT가 최근 소액결제 시스템과 관련된 사이버 침해 의혹에 휩싸이며 정부와 민간이 함께 꾸린 합동조사단이 본격적인 조사를 시작했다.

과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)은 KT의 내부망이 해킹돼 이용자들의 소액결제 정보가 노출됐다는 의혹을 받고 있다.

이번 사건은 KT가 해킹 사실을 자진 신고하지 않은 것으로 알려지면서 논란이 확산되고 있다.

KT는 해킹 정황을 부인하며, 내부 보안 시스템에 문제가 없다고 강조하고 있다. 그러나 정부는 포렌식 분석을 통해 해킹 여부를 면밀히 조사할 방침이다.