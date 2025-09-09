아시아
3분 읽기
KT, 소액결제 관련 사이버 침해 의혹에 민관합동조사단 조사 착수
이번 사건은 KT가 해킹 사실을 자진 신고하지 않은 것으로 알려지면서 논란이 확산되고 있다.
KT, 소액결제 관련 사이버 침해 의혹에 민관합동조사단 조사 착수
KT는 해킹 정황을 부인하며, 내부 보안 시스템에 문제가 없다고 강조하고 있다. / AP
2025년 9월 9일

한국의 대표 통신사 KT가 최근 소액결제 시스템과 관련된 사이버 침해 의혹에 휩싸이며 정부와 민간이 함께 꾸린 합동조사단이 본격적인 조사를 시작했다.

과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)은 KT의 내부망이 해킹돼 이용자들의 소액결제 정보가 노출됐다는 의혹을 받고 있다.

이번 사건은 KT가 해킹 사실을 자진 신고하지 않은 것으로 알려지면서 논란이 확산되고 있다.

KT는 해킹 정황을 부인하며, 내부 보안 시스템에 문제가 없다고 강조하고 있다. 그러나 정부는 포렌식 분석을 통해 해킹 여부를 면밀히 조사할 방침이다.

추천

이번 사건은 단순한 보안 사고를 넘어, 이용자 보호와 통신사들의 책임 문제를 다시금 부각시키고 있다.

과거에도 KT는 2013년 대규모 개인정보 유출, 2017년 홈페이지 해킹, 2020년 통신망 장애 등 보안과 관련된 사건을 겪으며 사회적 논란에 휩싸인 바 있다.

한편, 방송통신위원회는 KT가 이번 사건과 관련해 허위·과장 광고를 통해 이용자를 모집했다는 신고도 접수해 조사에 착수했다.

이번 조사는 국내 통신 산업 전반에 대한 신뢰를 시험하는 중대한 사건으로, 앞으로의 조사 결과와 대응이 주목된다. 정부와 업계는 향후 유사 사건 재발 방지를 위한 보안 강화 대책 마련에 속도를 낼 것으로 보인다.

출처:TRT World & Agencies
발견
영국, 나토의 주요 태세 전환에 따라 핵무기 탑재 가능 F-35A 전투기 도입 예정
트럼프, 의회에 이란이 핵무기 프로그램을 보유했다고 밝혀 미국 정보기관과 상반된 주장
미국 인구의 거의 절반이 '매우 위험한' 폭염에 시달리고 있다
파키스탄과 인도 국방 관계자들이 중국에서 열리는 SCO 회의 참석 예정
미국 의원, JFK는 이스라엘 핵 프로그램 반대로 암살당했다고 발언
이스라엘 경제, 이란과의 12일간의 분쟁으로 수십억 달러 손실 발생
조흐란 맘다니 쿠오모 주지사 패배로 뉴욕시 민주당 시장 예비선거에서 역사적인 승리 눈앞에 둬
이스라엘의 공격으로 600명 이상 사망: 이란
튀르키예의 에르도안, 나토 동맹국에 모든 방위 무역 제한 해제를 촉구
이스라엘, 테헤란이 휴전 위반 혐의를 부인한 후 이란에 '강력한 공격'으로 위협
미국 하원, 보안 우려로 직원들의 왓츠앱 사용 금지
아일랜드, 점령된 팔레스타인 영토 내 이스라엘 기업과의 교역을 공식 금지 예정
트럼프, 이스라엘에 "이란에 폭탄 투하하지 말라" 경고
튀르키예의 방위 산업은 유럽 및 동맹국들과 더욱 긴밀히 연결되어야 한다: 나토 수장
수단 병원 공격으로 어린이 포함 40명 이상 사망: WHO
TRT 글로벌을 미리 살펴보세요. 여러분의 피드백을 공유해주세요!
Contact us