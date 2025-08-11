정치
5분 읽기
호주, 9월 유엔 총회에서 팔레스타인 국가 인정할 것 — 앨버니지
앤서니 앨버니지 호주 총리는 팔레스타인의 국가적 지위가 영구적으로 확립되지 않는 한, 평화는 일시적일 뿐이라고 말했다.
호주, 9월 유엔 총회에서 팔레스타인 국가 인정할 것 — 앨버니지
알바네세는 포위된 가자 지구의 상황이 세계의 우려를 넘어섰다고 말했다 / Reuters Archive
2025년 8월 11일

앤서니 앨버니지 호주 총리는 캐나다, 영국, 프랑스와 유사한 조치를 따라 9월 유엔 총회에서 팔레스타인 국가를 인정할 것이라고 발표했습니다.

"이스라엘과 팔레스타인의 국가적 지위가 영구적으로 확립되지 않는 한, 평화는 일시적일 수밖에 없다"고 그는 일요일 기자들에게 말했습니다. "호주는 팔레스타인 국민이 자신들의 국가를 가질 권리를 인정할 것입니다."

앨버니지는 팔레스타인 국가 인정은 팔레스타인 자치정부의 약속에 달려 있다고 말했습니다.

앨버니지는 포위된 가자의 상황이 세계의 우려를 넘어섰으며, 이스라엘이 국제법을 계속 무시하고 있다고 덧붙였습니다.

앨버니지는 이스라엘의 안전한 국경 내 존재권과 팔레스타인인들이 자신들의 독립 국가 권리를 모두 지지하는 중도좌파 정부와 함께, 두 국가 해법을 촉구하고 있습니다.

관련TRT Global - UK conditions September recognition of Palestine to Israel's end of 'appalling' Gaza war

글로벌 인정

프랑스와 캐나다는 지난달 팔레스타인 국가를 인정할 계획이라고 발표했으며, 영국은 팔레스타인 영토의 인도주의적 위기를 해결하고 휴전에 도달하지 않을 경우 이를 따를 것이라고 밝혔습니다.

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 7월에 9월 유엔 총회에서 팔레스타인을 인정할 계획이라고 발표했습니다.

추천

며칠 후, 대중의 강한 압력에 직면한 키어 스타머 영국 총리도 9월 유엔 총회에서 영국이 팔레스타인을 인정할 것이라고 밝혔습니다.

얼마 지나지 않아 마크 카니 캐나다 총리도 캐나다가 두 국가 해법에 대한 헌신을 이유로 팔레스타인을 인정할 것이라고 발표했습니다.

관련TRT Global - Carney's move on Palestine recognition gets cheers, but Canadians prefer no strings

네타냐후의 분노

이스라엘은 팔레스타인 국가를 지지하는 국가들의 결정을 비난하며, 그러한 결정들은 팔레스타인 저항 단체 하마스에게 보상하는 것이라고 주장했습니다.

베냐민 네타냐후 총리는 일요일 기자들에게 대부분의 이스라엘 시민들이 팔레스타인 국가 설립에 반대한다고 말하며, 이는 평화가 아닌 전쟁을 가져올 것이라고 주장했습니다. 한편, 수천 명의 시위대가 텔아비브 거리로 쏟아져 나와 거의 2년간의 집단학살과 가자 점령 확대 계획에 반대했습니다.

네타냐후는 "유럽 국가들과 호주가 그 토끼 굴로 그저 그렇게 걸어 들어가, 그대로 빠져 버리는 것을 보는 것은… 실망스럽고 실제로 수치스럽다고 생각하지만, 그것이 우리의 입장을 바꾸지는 않을 것"이라고 말했습니다.

이스라엘과 미국의 주장이 팔레스타인이 평화를 거부하는 측이라는 것임에도 불구하고, 네타냐후는 자신이 총리로 있는 한 팔레스타인 국가는 결코 없을 것이라고 여러 차례 밝혀왔습니다.

출처:TRT World & Agencies
발견
영국, 나토의 주요 태세 전환에 따라 핵무기 탑재 가능 F-35A 전투기 도입 예정
트럼프, 의회에 이란이 핵무기 프로그램을 보유했다고 밝혀 미국 정보기관과 상반된 주장
미국 인구의 거의 절반이 '매우 위험한' 폭염에 시달리고 있다
파키스탄과 인도 국방 관계자들이 중국에서 열리는 SCO 회의 참석 예정
미국 의원, JFK는 이스라엘 핵 프로그램 반대로 암살당했다고 발언
이스라엘 경제, 이란과의 12일간의 분쟁으로 수십억 달러 손실 발생
조흐란 맘다니 쿠오모 주지사 패배로 뉴욕시 민주당 시장 예비선거에서 역사적인 승리 눈앞에 둬
이스라엘의 공격으로 600명 이상 사망: 이란
튀르키예의 에르도안, 나토 동맹국에 모든 방위 무역 제한 해제를 촉구
이스라엘, 테헤란이 휴전 위반 혐의를 부인한 후 이란에 '강력한 공격'으로 위협
미국 하원, 보안 우려로 직원들의 왓츠앱 사용 금지
아일랜드, 점령된 팔레스타인 영토 내 이스라엘 기업과의 교역을 공식 금지 예정
트럼프, 이스라엘에 "이란에 폭탄 투하하지 말라" 경고
튀르키예의 방위 산업은 유럽 및 동맹국들과 더욱 긴밀히 연결되어야 한다: 나토 수장
수단 병원 공격으로 어린이 포함 40명 이상 사망: WHO
TRT 글로벌을 미리 살펴보세요. 여러분의 피드백을 공유해주세요!
Contact us