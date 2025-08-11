앤서니 앨버니지 호주 총리는 캐나다, 영국, 프랑스와 유사한 조치를 따라 9월 유엔 총회에서 팔레스타인 국가를 인정할 것이라고 발표했습니다.

"이스라엘과 팔레스타인의 국가적 지위가 영구적으로 확립되지 않는 한, 평화는 일시적일 수밖에 없다"고 그는 일요일 기자들에게 말했습니다. "호주는 팔레스타인 국민이 자신들의 국가를 가질 권리를 인정할 것입니다."

앨버니지는 팔레스타인 국가 인정은 팔레스타인 자치정부의 약속에 달려 있다고 말했습니다.

앨버니지는 포위된 가자의 상황이 세계의 우려를 넘어섰으며, 이스라엘이 국제법을 계속 무시하고 있다고 덧붙였습니다.

앨버니지는 이스라엘의 안전한 국경 내 존재권과 팔레스타인인들이 자신들의 독립 국가 권리를 모두 지지하는 중도좌파 정부와 함께, 두 국가 해법을 촉구하고 있습니다.

글로벌 인정

프랑스와 캐나다는 지난달 팔레스타인 국가를 인정할 계획이라고 발표했으며, 영국은 팔레스타인 영토의 인도주의적 위기를 해결하고 휴전에 도달하지 않을 경우 이를 따를 것이라고 밝혔습니다.

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 7월에 9월 유엔 총회에서 팔레스타인을 인정할 계획이라고 발표했습니다.