JD 밴스 미국 부통령은 트럼프 행정부가 정상 간 3자 회담을 추진하는 가운데 러시아와 우크라이나 간의 협상된 합의가 "누구도 매우 만족스럽게 하지 않을 것"이라고 밝혔습니다.

밴스는 일요일 폭스 뉴스에 "결국 러시아인들과 우크라이나인들 모두 아마도 만족하지 못할 것"이라고 말했습니다.

그는 트럼프 행정부가 "우크라이나인과 러시아인이 상대적인 평화 속에서 살 수 있고, 살인이 멈추는 협상된 합의"를 추구하고 있다고 말했습니다.

밴스는 외교적 장애물이 극복되었다며, 도널드 트럼프 대통령이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 우크라이나 대통령 볼로디미르 젤렌스키와의 회담 동의를 극복되었다고 밝혔습니다.

"가장 중요한 장애물 중 하나는 블라디미르 푸틴이 젤렌스키와 절대 협상 테이블에 앉지 않겠다고 말한 것입니다,"라고 밴스는 말했습니다. "그리고 대통령이 이제 이를 변화시켰습니다."

밴스는 현재 행정부가 세 지도자의 회담 일정을 조율 중이라고 말했으며, 트럼프와 푸틴은 금요일 미국 알래스카주에서 회담을 갖고 전쟁에 대해 논의할 예정입니다.

푸틴이 트럼프를 만나기 전에 젤렌스키를 만나야 하느냐는 질문에 대해 밴스는 그것이 "생산적이지 않을 것"이라고 생각한다고 답했습니다.

"근본적으로 미국 대통령이 이 두 사람을 함께 모아야 한다고 생각합니다,"라고 그는 말했습니다.