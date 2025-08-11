정치
4분 읽기
러시아-우크라이나 합의가 누구도 '매우 만족'시키지 못할 것 — 밴스
미국 부통령은 워싱턴이 양측 모두가 살아갈 수 있는 합의를 모색하고 있지만, 양측 모두 아마도 만족하지 못할 것이라고 말했다.
러시아-우크라이나 합의가 누구도 '매우 만족'시키지 못할 것 — 밴스
밴스는 알래스카 3자 회담 전에 트럼프와 젤렌스키의 회담은 생산적이지 않을 것이라고 말했다. / AP Archive
2025년 8월 11일

JD 밴스 미국 부통령은 트럼프 행정부가 정상 간 3자 회담을 추진하는 가운데 러시아와 우크라이나 간의 협상된 합의가 "누구도 매우 만족스럽게 하지 않을 것"이라고 밝혔습니다.

밴스는 일요일 폭스 뉴스에 "결국 러시아인들과 우크라이나인들 모두 아마도 만족하지 못할 것"이라고 말했습니다.

그는 트럼프 행정부가 "우크라이나인과 러시아인이 상대적인 평화 속에서 살 수 있고, 살인이 멈추는 협상된 합의"를 추구하고 있다고 말했습니다.

밴스는 외교적 장애물이 극복되었다며, 도널드 트럼프 대통령이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 우크라이나 대통령 볼로디미르 젤렌스키와의 회담 동의를 극복되었다고 밝혔습니다.

"가장 중요한 장애물 중 하나는 블라디미르 푸틴이 젤렌스키와 절대 협상 테이블에 앉지 않겠다고 말한 것입니다,"라고 밴스는 말했습니다. "그리고 대통령이 이제 이를 변화시켰습니다."

밴스는 현재 행정부가 세 지도자의 회담 일정을 조율 중이라고 말했으며, 트럼프와 푸틴은 금요일 미국 알래스카주에서 회담을 갖고 전쟁에 대해 논의할 예정입니다.

푸틴이 트럼프를 만나기 전에 젤렌스키를 만나야 하느냐는 질문에 대해 밴스는 그것이 "생산적이지 않을 것"이라고 생각한다고 답했습니다.

"근본적으로 미국 대통령이 이 두 사람을 함께 모아야 한다고 생각합니다,"라고 그는 말했습니다.

추천

푸틴은 목요일 젤렌스키와의 3자 회담에 반대하지 않지만, 필요한 조건이 마련되어야 한다고 밝혔습니다. NBC 뉴스는 일요일 백악관이 우크라이나 지도자를 알래스카로 초청할 가능성이 있다고 보도했습니다.

관련TRT Global - European leaders reiterate diplomatic solution must protect Ukraine

드론 공격 계속

한편, 러시아 국방부는 우크라이나의 드론 공격으로 툴라 지역에서 2명이 사망했다고 밝혔습니다.

해당 부처는 이번 공격이 모스크바와 다른 지역도 겨냥했다고 전했습니다.

드미트리 밀랴예프 툴라 주지사는 텔레그램 메시지 앱을 통해 모스크바 지역 북쪽과 접경한 툴라 지역 공격으로 2명이 병원에 입원했다고 밝혔습니다.

러시아 국방부는 일요일 늦게 3시간 동안 툴라 지역에서 11대, 모스크바 지역에서 1대, 그리고 러시아 남부와 서부의 다른 4개 지역에서 나머지 드론을 포함해 총 27대의 우크라이나 드론을 자국 방공 부대가 파괴했다고 밝혔습니다.

출처:TRT World & Agencies
발견
영국, 나토의 주요 태세 전환에 따라 핵무기 탑재 가능 F-35A 전투기 도입 예정
트럼프, 의회에 이란이 핵무기 프로그램을 보유했다고 밝혀 미국 정보기관과 상반된 주장
미국 인구의 거의 절반이 '매우 위험한' 폭염에 시달리고 있다
파키스탄과 인도 국방 관계자들이 중국에서 열리는 SCO 회의 참석 예정
미국 의원, JFK는 이스라엘 핵 프로그램 반대로 암살당했다고 발언
이스라엘 경제, 이란과의 12일간의 분쟁으로 수십억 달러 손실 발생
조흐란 맘다니 쿠오모 주지사 패배로 뉴욕시 민주당 시장 예비선거에서 역사적인 승리 눈앞에 둬
이스라엘의 공격으로 600명 이상 사망: 이란
튀르키예의 에르도안, 나토 동맹국에 모든 방위 무역 제한 해제를 촉구
이스라엘, 테헤란이 휴전 위반 혐의를 부인한 후 이란에 '강력한 공격'으로 위협
미국 하원, 보안 우려로 직원들의 왓츠앱 사용 금지
아일랜드, 점령된 팔레스타인 영토 내 이스라엘 기업과의 교역을 공식 금지 예정
트럼프, 이스라엘에 "이란에 폭탄 투하하지 말라" 경고
튀르키예의 방위 산업은 유럽 및 동맹국들과 더욱 긴밀히 연결되어야 한다: 나토 수장
수단 병원 공격으로 어린이 포함 40명 이상 사망: WHO
TRT 글로벌을 미리 살펴보세요. 여러분의 피드백을 공유해주세요!
Contact us