Европа Комиссиясы жаңы коопсуздук программасы - SAFE (Security Action for Europe) алкагында €150 миллиард (175.6 миллиард доллар) коргонуу фондунун алдын ала бөлүштүрүлүшүн жарыялады. Бул программа Европа Биримдигинин коргонуу даярдыгын күчөтүүгө багытталган.
Комиссиянын маалыматына ылайык, бул каражат 19 мүчө мамлекетке алардын суроо-талабы боюнча бөлүштүрүлөт. Каражаттын акыркы көлөмү ар бир өлкөнүн коргонуу долбоорлоруна жана даярдык деңгээлине жараша аныкталат.
Польша эң чоң үлүштү алып, €43.7 миллиардга ээ болот. Андан кийин Румыния (€16.68 миллиард), Франция жана Венгрия (€16.21 миллиарддан), Италия (€14.9 миллиард), Бельгия (€8.34 миллиард), Литва (€6.37 миллиард), Португалия (€5.84 миллиард) жана Латвия (€5.68 миллиард) орун алат.
Башка бөлүштүрүүлөргө Болгария (€3.26 миллиард), Эстония (€2.66 миллиард), Словакия (€2.31 миллиард), Чехия (€2.06 миллиард), Хорватия (€1.7 миллиард), Кипр Рум Администрациясы (€1.18 миллиард), Испания жана Финляндия (€1 миллиарддан), Греция (€787 миллион) жана Дания (€46.7 миллион) кирет.
SAFE программасы, Европа Биримдигинин лидерлери тарабынан май айында кабыл алынган, коргонуу сатып алууларын тездетүү үчүн узак мөөнөттүү жана арзан насыяларды сунуштайт.
Бул программа Европа Комиссиясынын ReArm Europe Plan/Readiness 2030 планынын бир бөлүгү болуп саналат жана жалпы €800 миллиарддан ашык коргонуу чыгымдарын мобилизациялоону максат кылат.
Насыялар Европанын Биримдигине мүчө мамлекеттерге гана жеткиликтүү болот, бирок Украина жана ЕЭА-ЕФТА өлкөлөрү да бул схема алкагында биргелешкен сатып алууларга катыша алышат.