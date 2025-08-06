МАДАНИЯТ
1 мүнөт окуу
Meta: WhatsApp жалган аккаунттарга байланыштуу 6,8 миллионго жакын аккаунтту блоктоду
Мета колдонуучуларды белгисиз жактар менен онлайн байланышканда, атап айтканда акча же жеке маалыматты суранган учурларда этият болууга чакырууда.
Meta компаниясынын айтымында, алдамчылар курмандыктарын азгыруу үчүн тез акча убада кылуу, жалган инвестициялар сыяктуу ыкмаларды колдонушат. / Reuters
12 саат мурун

Meta компаниясы WhatsApp быйылкы жылдын биринчи жарымында алдамчылык операцияларына байланышкан 6,8 миллиондон ашуун аккаунттарды бөгөттөгөнүн билдирди.

“Адамдарды алдамчылыктан коргоо боюнча активдүү ишибиздин алкагында, WhatsApp алдамчылык борборлоруна байланышкан 6,8 миллиондон ашуун аккаунттарды аныктап, бөгөттөдү”, – деп шейшемби күнү компания билдирүү жасады.

Meta билдиргендей, бул аккаунттардын көбү колдонулуп үлгүргөнгө чейин иликтөө иштеринин жана күчөтүлгөн көзөмөлдүн жардамы менен өчүрүлгөн.

Алдамчылык борборлору көбүнчө бир эле учурда бир нече схемаларды, анын ичинде криптовалюта алдамчылыгы жана пирамида схемаларын ишке ашырышат, деп Meta белгиледи.

Компания ошондой эле алдын ала төлөмдү талап кылуу сыяктуу сунуштар алдамчылыктын жалпы белгилери экенин кошумчалады.

Коопсуздук боюнча кеңештер

WhatsApp топтук чаттар үчүн коопсуздук боюнча жаңы функцияны ишке киргизди. Бул функция колдонуучуну байланыштар тизмесинде жок адам топко кошкондо пайда болот.

Бул функция топтун маалыматтарын жана коопсуздук боюнча кеңештерди көрсөтөт, колдонуучуга чатка кирбей туруп эле топтон чыгууга мүмкүнчүлүк берет. Топтун билдирүүлөрү колдонуучу калууну чечмейинче өчүрүлгөн бойдон калат.

WhatsApp ошондой эле байланыштар тизмесинде жок адамдар менен сүйлөшүүнү баштоодон мурун эскертүү функциясын сыноодо. Бул эскертүүлөр колдонуучуларга контекстти түшүнүүгө жана этият болууга чакырат.

Компания билдиргендей, алдамчылар көп учурда оңой акча табуу, жалган инвестициялар же төлөнбөгөн эсептер тууралуу коркутуулар сыяктуу ыкмаларды колдонушат.

Meta колдонуучуларга интернетте белгисиз адамдардан этият болууну, айрыкча акча же жеке маалымат сурагандарга ишенбөөнү эскертти.

