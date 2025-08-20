KULTÚRA
Palesztina történelmi Miss Universe debütálásra készül, Nadine Ayoub képviseli a palesztinok hangját
Nadine Ayoub, aki Palesztina első Miss Universe versenyzője lesz, azt mondja, „kitartást, reményt és egy haza szívdobbanását” fogja képviselni, amikor novemberben színpadra lép.
Palesztina először indít versenyzőt a Miss Universe szépségversenyen. /Fénykép: Others. / User Upload
Palesztina idén először vesz részt a Miss Universe szépségversenyen, képviselője pedig azt ígéri, hogy a világ színpadán bemutatja népe kitartását és erejét.

Nadine Ayoub, egy 27 éves, okleveles egészség- és táplálkozási tanácsadó, akit 2022-ben koronáztak meg Miss Palesztinának, történelmet fog írni 2025 novemberében, amikor az ország első képviselőjeként részt vesz a Miss Universe versenyen – számoltak be a hírek.

Ayoub Kanadában, az Egyesült Államokban és a Ciszjordániában nőtt fel, jelenleg pedig Dubaj és Ramallah között ingázik.

„Megtiszteltetés számomra bejelenteni, hogy Palesztina először képviselteti magát a Miss Universe versenyen” jelentette ki Ayoub az Instagram-oldalán. „Ma nemcsak egy címmel lépek a Miss Universe színpadára – hanem egy igazsággal” – tette hozzá.

„Miközben Palesztina szívfájdalmat él át – különösen Gázában –, egy olyan nép hangját hordozom, amely nem hajlandó elhallgatni” mondta el Ayoub, utalva népe erejére és kitartására.

„Minden palesztin nőt és gyermeket képviselek, akiknek erejét a világnak látnia kell. Többek vagyunk, mint a szenvedésünk – mi vagyunk a kitartás, a remény és egy olyan haza szívdobbanása, amely rajtunk keresztül él tovább” – mondta.

A Miss Universe szépségverseny, amely a világ egyik legnézettebb eseménye, több mint 80 ország résztvevőit vonultatja fel. Palesztina első megjelenése szimbolikus jelentőséggel bír, különösen most, amikor a gázai izraeli háború uralja a globális figyelmet, és egyre több nemzet ismeri el a palesztin államot.

A szépség és tehetség bemutatásán túl a verseny lehetőséget ad a résztvevőknek, hogy ügyeket képviseljenek és kifejezzék nemzeti identitásukat.

