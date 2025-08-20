Palesztina idén először vesz részt a Miss Universe szépségversenyen, képviselője pedig azt ígéri, hogy a világ színpadán bemutatja népe kitartását és erejét.

Nadine Ayoub, egy 27 éves, okleveles egészség- és táplálkozási tanácsadó, akit 2022-ben koronáztak meg Miss Palesztinának, történelmet fog írni 2025 novemberében, amikor az ország első képviselőjeként részt vesz a Miss Universe versenyen – számoltak be a hírek.

Ayoub Kanadában, az Egyesült Államokban és a Ciszjordániában nőtt fel, jelenleg pedig Dubaj és Ramallah között ingázik.

„Megtiszteltetés számomra bejelenteni, hogy Palesztina először képviselteti magát a Miss Universe versenyen” – jelentette ki Ayoub az Instagram-oldalán. „Ma nemcsak egy címmel lépek a Miss Universe színpadára – hanem egy igazsággal” – tette hozzá.