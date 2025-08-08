بیجېنګ فیلیپین ته خبرداری ورکړ: له "اور سره د لوبې" څخه ډډه وکړئ
د بیجېنګ وروسته له هغه چې مارکوس جونیئر وویل، که د تایوان په اړه د چین او امریکا تر منځ کومه شخړه رامنځته شي، نو هېواد یې نشي کولای بې طرفه پاتې شي سخت غبرګون وښود.
چین د جمعې په ورځ د فیلیپین ولسمشر فرناند مارکوس جونیئر ته خبرداری ورکړ چې د تایوان په اړه له خپلو وروستیو څرګندونو سره دې "له اور سره لوبې" نه کوي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي، په نړۍ کې یواځې واحد چین موجود ده، او تایوان د چین نه بېلېدونکې برخه ده.
وزارت زیاته کړې: "موږ له فیلیپین څخه جدي غوښتنه کوو چې د واحد چین اصل او د چین فیلیپین ترمنځ د دیپلوماتیکو اړیکو د جوړېدو د ګډې اعلامیې روحیه په ریښتیني ډول مراعت کړي، او د چین د اساسي ګټو په اړه له اور سره له لوبې کولو ډډه وکړي."
د چین دا غبرګون له هغې وروسته څرګند شو چې د فیلیپین ولسمشر وویل، که د تایوان په اړه د چین او امریکا ترمنځ کومه شخړه رامنځته شي، مانیلا به د خپلې جغرافیایي موقعیت او په تایوان کې د فیلیپیني وګړو د شتون له امله بې طرفه پاتې نشي.
مارکوس د خپل هند سفر پر مهال په څو مرکو کې ویلي و چې که په تایوان کې شخړه رامنځته شي، نو دا به سمدلاسه یوه بشري مسله شي او د هغه هیواد به دې ته اړ باسي چې د اتباعو د ایستلو لپاره ټولې سرچینې وکاروي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې د تایوان مسئله د چین داخلي مسله ده او "د نورو د لاسوهنې وړ نه ده."
په اعلامیه کې ویل شوي: "د تایوان د مسئلې حل یوازې د چین د ولس کار دی، او نورو ته د لاسوهنې اجازه نشته."
بیجینګ وویل چې د فیلیپین مشرانو په څرګنده توګه چین ته ویلي چې د دوی هیواد په کلکه د یو چین پالیسۍ ته غاړه ایښې ده، خو اوس فیلیپین له خپلې ژمنې شاته کېږي، "د پایلو له پامه غورځولو سره یې ناسمې او پاروونکې څرګندونې او کړنې دوام موندلی دی."
د چین د بهرنیو چارو وزارت او په مانیلا کې د چین سفارت د دې موضوع په تړاو رسمي شکایتونه هم وړاندې کړي دي.