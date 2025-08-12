پاکستان د هند د بهرنیو چارو وزارت هغه څرګندونې چې د پاکستان د پوځ مشر د امریکا د سفر پر مهال کړې وې، په کلکه رد کړې دي او دا یې "بې ځایه" او "د حقایقو د تحریف او د بیانونو د غلط تعبیر کولو اوږدمهاله تمایل" بللی دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ په یوه بیان کې وویل چې د هند له خوا د دې څرګندونو "اتومي بلیک میل" بلل یوه "ګمراه کوونکې او ځان ته ګټه رسوونکې تعبیر" دی. وزارت زیاته کړه چې پاکستان "د زور یا د زور د ګواښ کارولو په کلکه مخالفت کوي."
پاکستان هند تورن کړ چې "د جګړې ګواښونه او جنګي تبلیغات" او د هند د بهرنیو چارو وزارت تورونه یې "بې مسؤلیته او د شواهدو پرته" وبلل.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې پاکستان "یو مسؤل اتومي وسلو لرونکی هېواد دی چې د ملکي کنټرول لاندې یو پراخ قومانده او کنټرول جوړښت لري" او تل یې د حساسو امنیتي مسایلو په اړه "ډسپلین او زغم" ښودلی دی.
دغه وزارت د هند په بیان کې د "دریم هېواد" بې ځایه یادونه هم وغندله او ویې ویل چې دا د هند د ډیپلوماتیک باور نشتوالی څرګندوي او د نورو هېوادونو په بې ځایه توګه ښکېلولو یوه ناکامه هڅه ده.
په بیان کې ویل شوي: "د هند هر ډول تېری یا د پاکستان د حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونه به په سمدستي او متناسب ډول ځواب شي، او د هر ډول احتمالي کړکېچ مسؤلیت به د هند پر مشرانو وي."
د پاکستان د پوځ مشر جنرال عاصم منیر د شنبې په ورځ د امریکا د سفر پر مهال ویلي وو چې اسلام آباد به هېڅکله هند ته اجازه ورنه کړي چې د سند سیند بند کړي او د خپلو اوبو حقونه به په هر قیمت خوندي کړي.
هندي رسنیو د هغه له خولې راپور ورکړی چې هغه د فلوریډا په ټامپا کې د پاکستاني-امریکایي ټولنې سره په یوه غونډه کې ویلي: "موږ به د هند انتظار وکړو چې بند جوړ کړي، او کله چې دوی دا وکړي، موږ به یې ویجاړ کړو."
"د سند سیند د هند د کورنۍ ملکیت نه دی. موږ د هند د هغو پلانونو د شنډولو لپاره هېڅ سرچینو ته اړتیا نه لرو چې غواړي سیند بند کړي."
د جنرال منیر د څرګندونو په غبرګون کې هند ویلي چې د خپلې ملي امنیت د ساتنې لپاره به ټول اړین ګامونه پورته کړي.
د سه شنبې په ورځ د هند د بهرنیو چارو وزارت ویاند رندھیر جایسوال وویل چې د پاکستان د پوځ د مشر څرګندونو ته د هند پام شوی دی. هغه د "اتومي ګواښ" یادونه د پاکستان "معمولي چلند" وباله.
هغه زیاته کړه چې دا څرګندونې "د اتومي قوماندې او کنټرول په اړه د شکونو" پیاوړتیا کوي په داسې یوه هېواد کې چې پوځ یې د ترهګرو ډلو سره په ګډه کار کوي.
جایسوال وویل چې دا "د افسوس وړ" ده چې دغه څرګندونې "د یوه دوستانه دریم هېواد له خاورې" څخه شوې دي او ټینګار یې وکړ چې هند به "اتومي بلیک میل" ته تسلیم نه شي او د خپل ملي امنیت د ساتنې لپاره به ټول اړین ګامونه پورته کړي.