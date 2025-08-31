د افغانستان ختیځ ولایتونه یوې ډیرې زورورې زلزلې ولړزول.
د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې د زلزلې مرکز د کونړ ولایت دی.
ویل کیږي زلزلې د کونړ سربیره ننګرهار، لغمان او کابل ولایت هم سخت لړزولي دي.
د سیمې نه د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې زلزلې تر ټولو زیات زیان په کونړ ولایت کې رامنځته شوی دی.
د کونړ ولایت ځايي سرچینو ویلي دي چې زلزلې په ټول کونړ کې خو په ځانګړې توګه نورګل ولسوالۍ کې ډیر زیات زیان رامنځته کړی دی.
په نورګل ولسوالۍ کې څو کلي په بشپړه توګه له منځه تللي دي. د لسګونو کورونو چتونه راپروتي او لسګونو تنو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده.
سیمه ییزو مقاماتو د مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د ټپیانو د انتقال لپاره سیمې ته چورلکې واستوي. نوموړو په مرکزي حکومت غږ کړی دی چې هر څه عاجل سیمې ته چورلکې ولیږي تر ټولو ټپيان سترو روغتونونو ته انتقال کړي .
چارواکیو ویلي دي چې په سیمه کې په سلګونو خلک د چپه شوو کورونو لاندې دي او د ژغورنې په تمه دي. هر لورې ته خلک د مرستې غوښتنه کوي.
د ویلو ده چې د زلزلې د ځاني تلفانو دقیقه شمیره تر اوسه پورې معلومه نده. خو ځايي چارواکي وايي چې دې زلزلې ډیره زیات ځاني زیان رامنځته کړی دی.
ویل کیږي زلزلې ډیری خلک په خوب کې راګیر کړي دي.