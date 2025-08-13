د انګلستان ، فرانسې او جرمني لخوا ایران ته خبرداری ، که اټومي مذاکرات پیل نکړۍ نوي بندیزونه په لاره دي.
فرانسې، جرمني او برېتانيا ملګرو ملتونو ته ويلي چې دوی چمتو دي پر ايران بنديزونه بېرته ولګوي، که چېرې تهران د خپل اټومي پروګرام په اړه له نړيوالې ټولنې سره خبرې اترې بېرته پيل نه کړي. دا خبره د فاينانشیل ټايمز کړې ده.
د E3 ډلې د تهران لخوا د سمدستي اقدام د نه کولو په صورت کې د بهرنيو چارو وزيرانو ملګرو ملتونو ته په يو ليک کې د "سمدستي بنديزونو" د بيا لګولو ګواښ يادونه کړې.
وزيرانو په خپل ليک کې چې د فاينانشیل ټايمز لخوا ليدل شوی، ليکلي: "موږ دا روښانه کړې چې که ايران د ۲۰۲۵ کال د اګست تر پايه پورې د يوې ډيپلوماتيکې حل لارې لپاره تيار نه وي، يا د تمديد فرصت ونه کاروي، E3 د بنديزونو د بيا لګولو ميکانيزم فعالولو ته چمتو دي."
د امريکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ، چې استدلال کوي تهران بايد اټومي وسلې ونه لري، په ۲۰۱۸ کال کې د خپل لومړي دورې پر مهال د ۲۰۱۵ کال د ايران اټومي تړون په يو اړخيز ډول پرېښود، که څه هم د تړون پلويانو ويل چې دا تړون اغېزناک و.
خو ايران ټينګار کوي چې د دوی اټومي پروګرام يوازې د سوله ييزو موخو لپاره دی.