د پاکستان مرستیال لومړي وزیر بنګلادیش ته د خپل سفر پر مهال ددې هیواد سره ۶ سندونه لاسلیک کړل
بنګله ‌دېش او پاکستان د یکشنبې په ورځ شپږ تړونونه لاسلیک کړل، چې پکې د رسمي پاسپورټ لرونکو کسانو لپاره د ویزې پرته سفر اجازه ورکونکی تړون هم شامل دی، دا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د ۱۳ کلونو وروسته د ډهاکې لومړنی سفر و.
25 اګست 2025

بنګله ‌دېش او پاکستان د یکشنبې په ورځ شپږ تړونونه لاسلیک کړل، چې پکې د رسمي پاسپورټ لرونکو کسانو لپاره د ویزې پرته سفر اجازه ورکونکی تړون هم شامل دی، دا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د ۱۳ کلونو وروسته د ډهاکې لومړنی سفر و.

تړونونه په ډهاکه کې د یوه هوټل په غونډه کې د وزیرانو په کچه خبرو اترو وروسته لاسلیک شول، چې په کې د پاکستان مرستیال لومړی وزیر او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار او د بنګله ‌دېش د بهرنیو چارو سلاکار محمد توحید حسین شامل وو.

د بنګله دیش لنډمهاله کابینې دمخه د ویزې معافیت مسوده تصویب کړې وه.

نور یادښتونه د سوداګرۍ، د بهرنیو چارو خدمت اکاډمۍ، دولتي خبري اژانسونو، د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټونو، او د کلتوري تبادلې پروګرام په برخه کې د همکارۍ په اړه وو.

همدارنګه به د سوداګرۍ په برخه کې یوه ګډه کاري ډله جوړه شي.

دار د لاسلیک وروسته رسنیو ته وویل چې د ۱۹۷۱ د جګړې په اړه شخړې— چې پکې بنګله ‌دېش له پاکستانه جلا شو — لا دمخه حل شوي دي.

هغه د ۱۹۷۴ د خبرو اترو او د پخواني ولسمشر پرویز مشرف د ۲۰۰۰مو کلونو په پیل کې د سفر یادونه وکړه.

دار دواړه سویل آسیايي هیوادونه «کورنۍ» وبلل او ویې ویل: «پر مسلمانانو غږ شوی چې خپل زړونه پاک وساتي.

"له همدې امله زه غواړم چې موږ مخکې لاړ شو، تیر هېر کړو، سوداګریزې او دوه اړخیزې اړیکې یوې نوې کچې ته ورسوو ."

خو حسین د دار څرګندونې رد کړې. هغه رسنیو ته وویل: «موږ غواړو پاکستان د ۱۹۷۱ د خپلواکۍ د جګړې په جریان کې د دلته ترسره شوي نسل وژنې لپاره بښنه وغواړي.

هغه خبریالانو ته وویل، پاکستان باید دلته بند پاتې خپل اتباع بیرته واخلي، او د نه ویشل شوي پاکستان په متقابلو شتمنیو کې د بنګله دیش د ادعا مسله حل کړي.

سلاکار زیاته کړه چې د شېخ حسینه د ادارې په وخت کې له اسلام اباد سره اړیکې قصداً ځنډول شوې وې، خو اوسنی لنډمهاله حکومت د «پاکستان سره عادي اړیکې» غواړي، لکه څنګه چې له نورو دوستانه هیوادونو سره غواړو.

په ورته وخت کې، د پاکستان د سوداګرۍ وزیر جمال کمال خان، په یوه څلور ورځني سفر کې وویل چې د ډهاکې او کراچۍ ترمنځ مستقیم الوتنې د کال تر پایه بیا پیل کیدای شي ترڅو سوداګرۍ او ارتباطات پیاوړي کړي.

د ډهاکې او اسلام اباد ترمنځ اړیکې د ۲۰۲۴ کال د اګست د پاڅون وروسته چې د حسینې حکومت یې ړنګ کړ، ښي شوي، کوم چې په پراخه کچه د هند ملاتړی ګڼل کېده. د پاکستان وروستی بهرنیو چارو وزیر چې بنګله ته یې سفر کړی و، حنا رباني کهر وه چې په ۲۰۱۲ کال کې یې سفر وکړ.

