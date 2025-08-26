امریکا پر هندي توکو د روسیې سره د اړیکې له امله ۲۵ سلنه اضافي ګمرکي مالیه لګوي.
هندي صادرونکي وروسته له هغې چې د امریکا د کورني امنیت یوې خبرتیا تایید کړه چې واشنګټن به د چهارشنبې له ورځې څخه د هندي الاصله ټول توکو باندې ۲۵ سلنه اضافي مالیه ولګوي، چې د دې آسیایي هېواد پر سوداګرۍ فشار زیاتوي اماده ګي نیسي.
د هندي صادراتو لپاره به اوس د امریکا مالیې تر ۵۰ سلنې پورې ورسیږي - چې د واشنګټن له خوا د لګول شویو تر ټولو لوړو مالیاتو څخه دي - وروسته له هغې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست په میاشت کې د روسي تېلو د زیاتې پیرودنې په سزا کې اضافي مالیې اعلان کړې.
د کورني امنیت د خبرتیا له مخې، نوې مالیې به هغو توکو باندې تطبیق شي چې د چهارشنبې په ورځ د سهار ۱۲:۰۱ بجې د وخت یا د هند د وخت له مخې د شپې ۹:۳۱ بجې د مصرف لپاره امریکا ته ننوځي یا له ګودام څخه د مصرف لپاره ایستل کیږي.
د هندي روپۍ ارزښت د سوداګرۍ په پیل کې د ۰.۱۷ سلنې په کمیدو سره د یو امریکایي ډالر په وړاندې ۸۷.۷۲۷۵ ته راټیټ شو، سره له دې چې ډالر د نورو ډیرو اسعارو په وړاندې کمزوری شوی و.
په خبرتیا کې ویل شوي چې استثناوې به د هغو بارونو لپاره وي چې د سمې تصدیق پاڼې سره په لاره وي، بشري مرستې، او هغه توکي چې د متقابل سوداګریزو پروګرامونو لاندې راځي.
په خبرتیا کې بیا ټینګار شوی چې دا اقدام د هند له خوا د روسیې د اوکراین پر وړاندې پوځي یرغل غیر مستقیم ملاتړ ته ځواب دی.
د هند د سوداګرۍ وزارت د دې وروستۍ خبرتیا په اړه د نظر غوښتنې لپاره د ایمیل په ځواب کې سمدستي د څه ویلو نه ډډه کړې ده .
د سوداګرۍ وزارت یوه چارواکي، چې د رسنیو سره د خبرو اجازه یې نه لرله، وویل: "حکومت د امریکا د مالیاتو په اړه د سمدستي مرستې یا ځنډ هیله نه لري." هغه زیاته کړه چې د مالیاتو له امله اغېزمنو صادرونکو ته به مالي مرسته ورکړل شي او هڅه به وشي چې دوی د چین، لاتینې امریکا او منځني ختیځ په ګډون نورو بازارونو ته صادرولو ته وهڅول شي.
چارواکي وویل: "حکومت نږدې ۵۰ هېوادونه په نښه کړي ترڅو د هند صادرات زیات کړي، په ځانګړې توګه د ټوکر، پروسس شوي خوراکي توکو، څرمنو محصولاتو او سمندري توکو په برخه کې."
د هند لومړي وزیر نریندرا مودي ژمنه کړې چې د هېواد د بزګرانو ګټې به د هر ډول دروند قیمت په بدل کې خوندي وساتي.
مودي همدارنګه د چین سره د اړیکو د ښه کولو لپاره محتاط ګامونه پورته کوي او پلان لري چې د میاشتې په پای کې په اوو کلونو کې خپل لومړی سفر ترسره کړي.