د پاکستان شمالي سیمې د سیلابونو نه وروسته د ناروغیو د خپریدو ګواښ سره مخ دي
د پاکستان په شمالي  برخو کې پرله‌پسې بارانونه او سخت سېلابونه د زیربناوو او کرنیزو ځمکو لویه برخه ویجاړه کړې ده، چې په دې کې سلګونه کورونه، سړکونه او پلونه شامل دي، او د څارویو رمې یې هم له منځه وړي دي.
25 اګست 2025

په پاکستان کې د سیلابونو نه وروسته د ولاړو اوبو له امله ساري ناروغۍ پیدا شوي دي.

د پاکستان په شمالي  برخو کې پرله‌پسې بارانونه او سخت سېلابونه د زیربناوو او کرنیزو ځمکو لویه برخه ویجاړه کړې ده، چې په دې کې سلګونه کورونه، سړکونه او پلونه شامل دي، او د څارویو رمې یې هم له منځه وړي دي.

د اغېزمنو خلکو لپاره اوس حالت لا خراب شوی دی، ځکه چې د اوبو له لارې خپرېدونکو ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو خپرېدل، د رواني فشارونو ترڅنګ، د دوی ژوند نور هم ستونزمن کړی دی.

د ناروغیو د خپرېدو د خطر له امله، د حکومت روغتیایي ادارو او غیر دولتي مرستندویه سازمانونو په ځانګړې توګه د خیبر پښتونخوا په شمالي سیمو کې موقتي کلینیکونه او طبي کیمپونه جوړ کړي دي، څو د اوبو له لارې خپرېدونکو او پوستي ناروغیو د پراخې خپرېدو مخه ونیسي.

د صوبایي افتونو د مدیریت اداره وایي چې د بارانونو او سېلابونو له امله د اګست له ۱۵مې راهیسې په ټول خیبر پښتونخوا کې تر ۴۰۰ زیات کسان مړه شوي دي.

د پاکستان د طبي ټولنې عمومي منشي ډاکټر عبدالغفور شورو خبرداری ورکړی چې "د سېلابونو وروسته حالت لا ډېر خطرناک دی، ځکه چې د ناروغیو خپرېدو خطر د سېلابونو په پرتله ډېر خلک وژلی شي."

هغه د انادولو خبري اژانس سره په خبرو کې د سمدستي "مخنیوي پلان" غوښتنه وکړه، چې په کې د پاکو اوبو او حفظ الصحې اسانتیاوې شاملې وي، څو د دې خطر مخه ونیول شي.

هغه زیاته کړه: "د موجوده حفظ الصحې حالت ته په کتو، موږ نشو کولی د ناروغیو خپرېدل په بشپړ ډول ودرولو، خو یو هوښیار مخنیوي پلان کولی شي د دویمې ناورین کچه تر ډېره راکمه کړي."

زرګونه بند پاتې

د الخدمت فاونډېشن د روغتیا څانګې مشر ډاکټر محمد زاهد لطیف، چې د هېواد له لویو غیر دولتي مرستندویه سازمانونو څخه دی، وویل چې په سېلاب ځپلو سیمو کې د اوبو له لارې خپرېدونکو او پوستي ناروغیو کچه مخ په زیاتېدو ده.

هغه انادولو ته وویل: "زرګونه خلک، په ځانګړې توګه ماشومان، د نس ناستې، ګېسټرواېنټرایټس، ډینګې تبه، ملاریا، او پوستي ستونزو سره زموږ کلینیکونو ته راغلي دي. په زرګونو نور لا هم د سړکونو بندېدو او پلونو د ویجاړېدو له امله په څنډو کې بند پاتې دي."

لطیف زیاته کړه چې د بیا تولید او رواني روغتیا اړتیاوې هم یوه لویه ستونزه ده، چې اغېزمن خلک ورسره مخ دي.

هغه وویل: "ډېر اغېزمن خلک موږ ته د سخت رواني فشار او اضطراب سره راوړل شوي دي، ځکه چې دوی د دې ناورین له امله سخت زیانمن شوي دي." هغه ویره څرګنده کړه چې فزیکي دردونه او ټپونه به په څو اونیو یا میاشتو کې ښه شي، خو رواني ټپونه به ډېر وخت ونیسي چې ښه شي.

د دې نظر ملاتړ د صوبایي روغتیا د څانګې ویاند عطاالله خان هم وکړ، چې حکومت د دې ستونزې د حل لپاره ګامونه پورته کړي دي.

هغه انادولو ته وویل: "د ساري ناروغیو ترڅنګ، خلک د رواني فشار او سخت اضطراب سره هم مخ دي. د دې ستونزې د حل لپاره، صوبایي حکومت د رواني ډاکټرانو ټولنو په همکارۍ روزل شوي رواني ډاکټران سېلاب ځپلو سیمو ته لېږلي دي."

