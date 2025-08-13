د اسرائیلو پوځ د غزې د بشپړ نیولو د عملیاتو پلان تصویب کړ.
د اسرائیلو د پوځ لوی درستیز د غزې د نیولو لپاره د عملیاتو د پلان "اصلي چوکاټ" تصویب کړی دی، د پوځ په وینا دا پرېکړه د چهارشنبې په ورځ شوې ده.
د پوځ په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې ایال زمیر دغه پلان د لوی درستیزوالۍ د فورم، د اسرائیلو د کورني امنیت ادارې استازو او نورو قوماندانانو سره د غونډې پر مهال تصویب کړ.
اعلامیه زیاتوي: "د بحث پر مهال د اسرائیلو د پوځ تر دې دمه ترسره شوي عملیات په اړه معلومات وړاندې کړل ، چې پکې د زیتون په سیمه کې د برید یادونه وشوه چې پرون (سه شنبه) پیل شوی و."
اعلامیه دا هم څرګندوي چې "د غزې په تړانګه کې د راتلونکو پړاوونو لپاره د پلان مرکزي مفهوم وړاندې او د سیاسي مشرانو د لارښوونو سره سم تصویب شو."
شدید اسرائیلي بریدونه
د غزې د ملکي دفاع ادارې ویلي چې په غزه ښار د اسرائیلو هوايي بریدونه په وروستیو ورځو کې زیات شوي دي، په ځانګړې توګه د زیتون او صبرا په استوګنیزو سیمو کې "ډېر شدید هوايي بریدونه ترسره شوي چې ښايي د لوړپوړو ودانیو په ګډون د ملکي کورونو هدف ګرځېدلی وي."
د نتنیاهو حکومت د غزې جګړې پراخولو پلانونه، چې له ۲۲ میاشتو څخه زیات وخت جګړه روانه ده، نړیوال غبرګونونه او کورنۍ مخالفتونه راپارولي دي.
د ملګرو ملتونو ملاتړ لرونکي کارپوهان خبرداری ورکړی چې په دې سیمه کې د پراخې لوږې خطر شته، چیرې چې اسرائیلو د بشري مرستو د داخلېدو کچه په شدیده توګه محدوده کړې ده.
د غزې د روغتیا وزارت د شمېرو له مخې، د اسرائیلو په دې وژونکي جګړه کې لږ تر لږه ۶۱،۵۹۹ فلسطینیان وژل شوي دي.