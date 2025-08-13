منځنی ختیځ
2 کمه لوست
د اسرائیلو پوځ د غزې د بشپړ اشغالولو د عملیاتو پلان تصویب کړ.
د پوځ د پلان د منلو خبر د هماس له هغه وخت راغلی چې هغوی وویل چې یو لوړ پوړی استازیتوب د مصر په قاهره کې د "لومړنیو خبرو" لپاره د مصري چارواکو سره راغلی دی د یوه موقتي اوربند په اړه.
د اسرائیلو پوځ د غزې د بشپړ اشغالولو د عملیاتو پلان تصویب کړ.
/ AP
یوه ورځ مخکې

د اسرائیلو پوځ د غزې د بشپړ نیولو د عملیاتو پلان تصویب کړ.

د اسرائیلو د پوځ لوی درستیز د غزې د نیولو لپاره د عملیاتو د پلان "اصلي چوکاټ" تصویب کړی دی، د پوځ په وینا دا پرېکړه د چهارشنبې په ورځ شوې ده.

د پوځ په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې ایال زمیر دغه پلان د لوی درستیزوالۍ د فورم، د اسرائیلو د کورني امنیت ادارې  استازو او نورو قوماندانانو سره د غونډې پر مهال تصویب کړ.

اعلامیه زیاتوي: "د بحث پر مهال د اسرائیلو د پوځ  تر دې دمه ترسره شوي عملیات په اړه معلومات وړاندې کړل ، چې پکې د زیتون په سیمه کې د برید یادونه وشوه چې پرون (سه شنبه) پیل شوی و."

اعلامیه دا هم څرګندوي چې "د غزې په تړانګه کې د راتلونکو پړاوونو لپاره د پلان مرکزي مفهوم وړاندې او د سیاسي مشرانو د لارښوونو سره سم تصویب شو."

شدید اسرائیلي بریدونه

وړاندیز شوي

د غزې د ملکي دفاع ادارې ویلي چې په غزه ښار د اسرائیلو هوايي بریدونه په وروستیو ورځو کې زیات شوي دي، په ځانګړې توګه د زیتون او صبرا په استوګنیزو سیمو کې "ډېر شدید هوايي بریدونه ترسره شوي چې ښايي د لوړپوړو ودانیو په ګډون د ملکي کورونو هدف ګرځېدلی وي."

د نتنیاهو حکومت د غزې جګړې پراخولو پلانونه، چې له ۲۲ میاشتو څخه زیات وخت جګړه روانه ده، نړیوال غبرګونونه او کورنۍ مخالفتونه راپارولي دي.

د ملګرو ملتونو ملاتړ لرونکي کارپوهان خبرداری ورکړی چې په دې سیمه کې د پراخې لوږې خطر شته، چیرې چې اسرائیلو د بشري مرستو د داخلېدو کچه په شدیده توګه محدوده کړې ده.

د غزې د روغتیا وزارت د شمېرو له مخې، د اسرائیلو په دې وژونکي جګړه کې لږ تر لږه ۶۱،۵۹۹ فلسطینیان وژل شوي دي.

 

وپلټۍ
سوډان د تورکیې سوله‌ایز منځګړیتوب وړاندیز ته هرکلی وايي — د سوډان د بهرنیو چارو وزیر.
د لوور په موزیم کې تاریخي بدلون: "موناليزا" لپاره ځانګړې خونه.
د تورکي سریالونه په نړۍ کې د تورکي انځور ته بدلون ورکوي.
دمصر په حتشپسوت معبد کې نوي اثار کشف شول.
د جګړې د جرمونو محکمه په خطر کې ده: دجرمونو نړیوالې محکمې مشر.
'زما یوازینۍ غوښتنه مرګ وو': ژغورل شوي بندي د اسد په زندانونو کې شکنجه افشا کړه.
په نړۍ کې له ۱۰۰۰ څخه زیات ساینس پوهان د غزې د اوربند لپاره لیک لاسلیک کړ.
لبنان د سوریې د اغیزو لاندې نه  د ژغورنې په خاطر په مخ کې ډیره اوږده لار لري.
ایران په اسرائیل کې د ټولنیز پلوه منزوي شوي ځینې یهودان څه ډول د جاسوسانو په توګه جذب کړل؟
د ګولان د لوړو اهمیت او سرائیلو لخوا ددې سیمې د کنټرولو د هلو ځلو لامل په ډاګه شو
اروپایي اتحادیه که روسیه؟ په رومانیا کې دیموکراسي په ریښتیا څوک کمزورې کوي؟
یو فلسطیني ډاکټر چې د غزې نه د وتو څخه انکار کړی وو د اسرائیلو په زندان کې ژوند د لاسه ورکړ.
د اکتوبر په اومه د اسرائیلو او فلسطین د نښتې تاریخي اهمیت
ولې ۲۰۲۴ د بریکس د پرمختګ لپاره یو مهم کال و؟
د شولز تر سقوط وروسته، جرمني خپل ځان د پولې په سر مومي.
ټي آر ټي ګلوبل ته یوه کتنه وکړئ. خپل نظرونه زمونږ سره شریک کړئ!
Contact us