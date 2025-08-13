د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ویلي چې هغه په یوه "تاریخي او روحاني ماموریت" بوخت دی او د داسې یو لید سره "ډیره" مینه لري چې د اصطلاح په توګه د "لوی اسرائیل" په نوم یادېږي. دې لید کې هغه سیمې شاملې دي چې د فلسطیني دولت لپاره ټاکل شوې وې او ممکن د اوسني اردن او مصر ځینې برخې هم پکې شاملې وي.
نتنیاهو د سې شنبې په ورځ د اسرائیلو i24NEWS سره په یوه مرکه کې، چې د هغه حکومت د غزې پاتې برخو ته د بریدونو د پراخولو لپاره چمتووالی نیسي وویل، هغه خپل ماموریت د "نسلونو" ماموریت بولي. هغه وویل: "دلته د راتلو لپاره د یهودانو نسلونو خوب لیدلی و او داسې نسلونه به وي چې زموږ وروسته به راځي."
د "لوی اسرائیل" اصطلاح [Eretz Yisrael HaShlema] د ۱۹۶۷ د عرب-اسرائیل جګړې راهیسې کارول شوې ترڅو اسرائیل او هغه سیمې چې دې اشغال کړې وې، لکه ختیځ بیت المقدس، لویدیځه غاړه، غزه، د مصر سینا ټاپووزمه، او د سوریې جولان لوړې، تشریح کړي. د صهیونیزم لومړني پلویان لکه زیو جاپوتینسکي، چې د نتنیاهو د لیکود ګوند نظریاتي بنسټ ایښودونکی ګڼل کېږي، دا اصطلاح د اوسني اردن لپاره هم کارولې وه.
د مرکې پر مهال، د اسرائیلو د پارلمان پخواني غړي شارون ګال نتنیاهو ته د "لوی اسرائیل" نښان وړاندې کړ. کله چې ترې وپوښتل شول چې ایا هغه دې لید سره تړاو لري، نتنیاهو ځواب ورکړ: "ډېر زیات."
د "لوی اسرائیل" مفهوم د لیکود سیاسي دود یو اساسي اصل دی، چې د بیاکتونکي صهیونیزم په بنسټ ولاړ دی. نتنیاهو په مکرر ډول د فلسطیني دولت جوړېدو مخالفت کړی، او منتقدین وایي چې د هغه د حکومت د ناقانونه مېشتېدنې پراختیا دا لید څرګندوي، چې په ځمکه د داسې حقایقو جوړولو هڅه کوي چې د فلسطیني دولت جوړېدل ناشونی کړي.
ځینې شنونکي په غزه کې روانه وژنه د دې پلان د عملي کولو یوه ګړندۍ هڅه ګڼي، چې د حکومت چلند د منتقدینو له نظره داسې ښکاري چې "زیاته ځمکه، لږ عربان" ترلاسه کول غواړي.
د فلسطینیانو جبري وتل
نتنیاهو همدارنګه پدې مرکه کې وویل چې اسرائیل به فلسطینیانو ته اجازه ورکړي چې له محاصره شوې غزې ووځي، ځکه چې پوځ د پراخې وژنې لپاره چمتووالی نیسي. هغه په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل: "دوی ته دا فرصت ورکړئ چې لومړی د جګړې له سیمو ووځي او په عمومي ډول له دې سیمې ووځي، که دوی وغواړي."
هغه زیاته کړه: "موږ به دا اجازه ورکړو، لومړی په غزه کې د جګړې پر مهال، او موږ به خامخا دوی ته اجازه ورکړو چې له غزې هم ووځي."
دا څرګندونې په داسې حال کې شوې چې د غزې د روغتیا وزارت وایي، د ۲۰۲۳ کال د اکتوبر راهیسې د اسرائیلي ځواکونو لخوا نږدې ۶۱,۶۰۰ فلسطینیان وژل شوي دي. اسرائیل د نړیوالو دوامداره غندنو سره مخ دی، چې پکې د جنګي جرمونو په تور د نړیوالې جزایي محکمې لخوا د نتنیاهو لپاره د نیولو امر او د نړیوالې محکمې لخوا د نسل وژنې قضیه شامله ده.