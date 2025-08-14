اسرائیلي رسنۍ: اسرائیل له څو هیوادونو سره د غزې د فلسطینیانو د جبري لېږد په اړه په خبرو بوخت دی
د اسرائيلو ۱۲ چینل د اندونیزیا او سومالي لنډ سره د پرمختګ راپور ورکوي؛ جنوبي سوډان د اسرائيلو سره د موضوع په اړه د خبرو اترو څخه انکار کړی دی.
د اسرائيلي رسنيو د راپور له مخې، اسرائيل له څلورو هېوادونو او د سوماليا له بېلتون غوښتونکي سيمې سومالي لنډ سره په اړيکه کې دی، څو د غزې د فلسطينيانو د جبري لېږد امکانات وڅېړي، چې دا اقدام په پراخه کچه د نړيوالو قوانينو د سرغړونې په توګه غندل شوی دی.
د اسرائيلو ۱۲ چينل راپور ورکړی چې له اندونيزيا او سومالي لنډ سره په خبرو کې "پرمختګ" شوی دی. سومالي لنډ په ۱۹۹۱ کال کې له سوماليا خپلواکي اعلان کړه، خو نړيواله پېژندنه نه لري.
يادې رسنۍ د اندونيزيا، ليبيا، يوګاندا، جنوبي سوډان او سومالي لنډ نومونه د خبرو د ښکېلو اړخونو په توګه ياد کړي دي.
د يوه نه نومول شوي اسرائيلي سرچينې له قوله ويل شوي چې ځينو هېوادونو د غزې د جګړې له امله بې ځایه شويو فلسطينيانو د منلو په برخه کې "ډېر چمتووالي" ښودلې، خو تر اوسه کومه هوکړه نه ده شوې.
د پنجشنبې تر سهاره يوازينۍ رسمي غبرګون د جنوبي سوډان له خوا راغلی، چې د چهارشنبې په ورځ يې د خپل بهرنیو چارو وزارت په يوه اعلاميه کې له اسرائيلو سره د هر ډول خبرو راپورونه "بې اساسه" وبلل او ويې ويل چې دا د دې هېواد د رسمي پاليسۍ استازولي نه کوي.
اسرائيلي رسنيو هم راپور ورکړی چې د بهرنیو چارو مرستياله وزيره شېرن هاسکل د چهارشنبې په ورځ جنوبي سوډان ته رسېدلې، چې دا د دې هېواد لومړۍ رسمي اسرائيلي کتنه وه، او اټکل کېږي چې د هغې سفر له يادې لېږد پلانونو سره تړاو ولري.
د فلسطينيانو د غزې څخه د جبري ايستلو پلانونه د فلسطينيانو، عربي هېوادونو او د نړيوالې ټولنې د ډېرو غړو له خوا د نړيوال بشري او بشري حقونو د قانون د سرغړونې په توګه په پراخه کچه رد شوي دي.
د اسرائيل پوځ، د اوربند د نړيوالو غوښتنو پر وړاندې، له اکتوبر ۲۰۲۳ راهيسې په غزه کې يوه ظالمانه جګړه پر مخ وړې چې تر اوسه يې له ۶۱،۷۰۰ زيات فلسطينيان وژلي دي.
تېر نومبر، د جرمونو نړیوالې محکمې د اسرائيلو د لومړي وزير بنيامين نتنياهو او د هغه د پخواني دفاع وزير يوآف ګالانت د جګړه ييزو جرمونو او د بشريت پر ضد د جرمونو په تور د نيولو حکمونه صادر کړل.
اسرائيل د غزې پر وړاندې د جګړې له امله په نړيواله محکمه کې د نسل وژنې له دعوې سره هم مخ دی.