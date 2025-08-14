منځنی ختیځ
3 کمه لوست
اسرائیلي رسنۍ: اسرائیل له څو هیوادونو سره د غزې د فلسطینیانو د جبري لېږد په اړه په خبرو بوخت دی
د اسرائيلي رسنيو د راپور له مخې، اسرائيل له څلورو هېوادونو او د سوماليا له بېلتون غوښتونکي سيمې سومالي لنډ سره په اړيکه کې دی، څو د غزې د فلسطينيانو د جبري لېږد امکانات وڅېړي، چې دا اقدام په پراخه کچه د نړيوالو قوانينو د سرغړونې په توګه غندل شوی دی.
اسرائیلي رسنۍ: اسرائیل له څو هیوادونو سره د غزې د فلسطینیانو د جبري لېږد په اړه په خبرو بوخت دی
/ AA
14 اګست 2025

اسرائیلي رسنۍ: اسرائیل له څو هیوادونو سره د غزې د فلسطینیانو د جبري لېږد په اړه په خبرو بوخت دی

د اسرائيلو ۱۲ چینل د اندونیزیا او سومالي لنډ سره د پرمختګ راپور ورکوي؛ جنوبي سوډان د اسرائيلو سره د موضوع په اړه د خبرو اترو څخه انکار کړی دی.

د اسرائيلي رسنيو د راپور له مخې، اسرائيل له څلورو هېوادونو او د سوماليا له بېلتون غوښتونکي سيمې سومالي لنډ سره په اړيکه کې دی، څو د غزې د فلسطينيانو د جبري لېږد امکانات وڅېړي، چې دا اقدام په پراخه کچه د نړيوالو قوانينو د سرغړونې په توګه غندل شوی دی.

د اسرائيلو ۱۲ چينل راپور ورکړی چې له اندونيزيا او سومالي لنډ سره په خبرو کې "پرمختګ" شوی دی. سومالي لنډ په ۱۹۹۱ کال کې له سوماليا خپلواکي اعلان کړه، خو نړيواله پېژندنه نه لري.

يادې رسنۍ د اندونيزيا، ليبيا، يوګاندا، جنوبي سوډان او سومالي لنډ نومونه د خبرو د ښکېلو اړخونو په توګه ياد کړي دي.

د يوه نه نومول شوي اسرائيلي سرچينې له قوله ويل شوي چې ځينو هېوادونو د غزې د جګړې له امله بې ‌ځایه شويو فلسطينيانو د منلو په برخه کې "ډېر چمتووالي" ښودلې، خو تر اوسه کومه هوکړه نه ده شوې.

وړاندیز شوي

د پنجشنبې تر سهاره يوازينۍ رسمي غبرګون د جنوبي سوډان له خوا راغلی، چې د چهارشنبې په ورځ يې د خپل بهرنیو چارو وزارت په يوه اعلاميه کې له اسرائيلو سره د هر ډول خبرو راپورونه "بې ‌اساسه" وبلل او ويې ويل چې دا د دې هېواد د رسمي پاليسۍ استازولي نه کوي.

اسرائيلي رسنيو هم راپور ورکړی چې د بهرنیو چارو مرستياله وزيره شېرن هاسکل د چهارشنبې په ورځ جنوبي سوډان ته رسېدلې، چې دا د دې هېواد لومړۍ رسمي اسرائيلي کتنه وه، او اټکل کېږي چې د هغې سفر له يادې لېږد پلانونو سره تړاو ولري.

د فلسطينيانو د غزې څخه د جبري ايستلو پلانونه د فلسطينيانو، عربي هېوادونو او د نړيوالې ټولنې د ډېرو غړو له خوا د نړيوال بشري او بشري حقونو د قانون د سرغړونې په توګه په پراخه کچه رد شوي دي.

د اسرائيل پوځ، د اوربند د نړيوالو غوښتنو پر وړاندې، له اکتوبر ۲۰۲۳ راهيسې په غزه کې يوه ظالمانه جګړه پر مخ وړې چې تر اوسه يې له ۶۱،۷۰۰ زيات فلسطينيان وژلي دي.

تېر نومبر، د جرمونو نړیوالې محکمې د اسرائيلو د لومړي وزير بنيامين نتنياهو او د هغه د پخواني دفاع وزير يوآف ګالانت د جګړه ‌ييزو جرمونو او د بشريت پر ضد د جرمونو په تور د نيولو حکمونه صادر کړل.

اسرائيل د غزې پر وړاندې د جګړې له امله په نړيواله محکمه کې د نسل ‌وژنې له دعوې سره هم مخ دی.

وپلټۍ
سوډان د تورکیې سوله‌ایز منځګړیتوب وړاندیز ته هرکلی وايي — د سوډان د بهرنیو چارو وزیر.
د لوور په موزیم کې تاریخي بدلون: "موناليزا" لپاره ځانګړې خونه.
د تورکي سریالونه په نړۍ کې د تورکي انځور ته بدلون ورکوي.
دمصر په حتشپسوت معبد کې نوي اثار کشف شول.
د جګړې د جرمونو محکمه په خطر کې ده: دجرمونو نړیوالې محکمې مشر.
'زما یوازینۍ غوښتنه مرګ وو': ژغورل شوي بندي د اسد په زندانونو کې شکنجه افشا کړه.
په نړۍ کې له ۱۰۰۰ څخه زیات ساینس پوهان د غزې د اوربند لپاره لیک لاسلیک کړ.
لبنان د سوریې د اغیزو لاندې نه  د ژغورنې په خاطر په مخ کې ډیره اوږده لار لري.
ایران په اسرائیل کې د ټولنیز پلوه منزوي شوي ځینې یهودان څه ډول د جاسوسانو په توګه جذب کړل؟
د ګولان د لوړو اهمیت او سرائیلو لخوا ددې سیمې د کنټرولو د هلو ځلو لامل په ډاګه شو
اروپایي اتحادیه که روسیه؟ په رومانیا کې دیموکراسي په ریښتیا څوک کمزورې کوي؟
یو فلسطیني ډاکټر چې د غزې نه د وتو څخه انکار کړی وو د اسرائیلو په زندان کې ژوند د لاسه ورکړ.
د اکتوبر په اومه د اسرائیلو او فلسطین د نښتې تاریخي اهمیت
ولې ۲۰۲۴ د بریکس د پرمختګ لپاره یو مهم کال و؟
د شولز تر سقوط وروسته، جرمني خپل ځان د پولې په سر مومي.
ټي آر ټي ګلوبل ته یوه کتنه وکړئ. خپل نظرونه زمونږ سره شریک کړئ!
Contact us