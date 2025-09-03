منځنی ختیځ
د اسرائیلو بې پیلوټه الوتکو په لبنان کې د ملګرو ملتونو سوله ساتو ځواکونو ته نږدې لاسي بمونه غورځولي
په لبنان کې د ملګرو ملتونو سوله ساتو ځواکونو وايي، "دا د تیر نوامبر د جګړې د پای ته رسیدو له تړون راهیسې د په لبنان کې د ملګرو ملتونو سوله ساتو ځواکونو پرسونل او شتمنیو باندې یو له خورا جدي بریدونو څخه دی."
UNIFIL / Reuters
3 سپتمبر 2025

په لبنان کې د ملګرو ملتونو لنډمهاله ځواک  ویلي چې د اسرائیلو ډرونونو د سهار په وخت کې سوله ساتو ځواکونو ته نږدې څلور لاسي بمونه غورځولي چې د دوی د کار موخه د سړکونو د خنډونو پاکول وو چې د ملګرو ملتونو دفتر ته د لاسرسي مخه یې نیولې وه.

په لبنان کې د ملګرو ملتونو لنډمهاله ځواک د چهارشنبې په ورځ په یوه بیان کې وویل: " دا د تیر نومبر د جګړې د ودرولو د تړون راهیسې د دوې  پرسونل او شتمنیو پر وړاندې یو له خورا جدي بریدونو څخه دی."

یو لاسي بم د ۲۰ مترو په شاوخوا کې او درې نور د ملګرو ملتونو د پرسونل او موټرو څخه شاوخوا د ۱۰۰ مترو په شاوخوا کې ولګېد.

په لبنان کې د ملګرو ملتونو سوله ساتو ځواکونو  وویل چې د اسرائیلو پوځ ته په دغه سیمه کې د دوې د سړک د پاکولو د کار په اړه دمخه خبر ورکړل شوی و، چې د مروحین د کلي سویل ختیځ ته پروت ده.

تیره اونۍ، د ملګرو ملتونو امنیت شورا په متفقه توګه په لبنان کې د سوله ساتو ځواکونو ماموریت د ۲۰۲۶ کال تر پایه پورې وغځاوه، چې له هغې وروسته به د یو کال لپاره منظم او خوندي وتل پیل شي.

په ۱۹۷۸ کې تاسیس شوی،  په لبنان کې د ملګرو ملتونو سوله ساتو ځواکونو د اسرائیلو سره د لبنان د سویلي پولې څارنه کوي.

