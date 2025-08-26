منځنی ختیځ
قطر: تر اوسه د غزې د اوربند د وړاندیز په اړه د اسرائيلو هیڅ ځواب نه دی راغلی
د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویاند وايي، "د اسرائيلو رسمي ځواب نشته - نه منل، نه رد، او نه هم د بدیل وړاندیز وړاندې کول."
26 اګست 2025

قطر ویلي چې اسرائيل تر اوسه د غزې د وروستي اوربند وړاندیز ته، چې حماس منلی، ځواب نه دی ویلی.

"موږ له ټولو خواوو سره د اوربند د یوې هوکړې په لټه کې یو، خو هیڅ رسمي اسرائيلي غبرګون نشته – نه منل، نه رد، او نه هم د بدیل وړاندیز وړاندې کول،" د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماجد الانصاري د الجزیرې تلویزیون له لارې د سه‌ شنبې په ورځ وویل.

انصاري وویل چې د غزې منځګړي هره ورځ په تماس کې دي ترڅو د اوربند یوه هوکړه ترلاسه شي.

"موږ ټینګار کوو چې اسرائيل باید وهڅول شي چې ځواب ووایي او جدي ګډون وکړي،" هغه وویل. "موږ د اسرائيلو له لوري د وړاندیز رسمي ځواب ته منتظر یو."

