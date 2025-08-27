په اسرائیلو کې په لسګونو زره کسانو په څو ښارونو کې لاریونونه وکړل او په غزه کې یې د اوربند او له فلسطینیانو سره د اسیرانو د تبادلې د هوکړې د منلو غوښتنه وکړه.
د اسرائیل ۱۲ کانال وویل چې د سه شنبې په شپه په سلګونو زره اسرائیلیانو په تل ابیب کې لاریون وکړ، او له لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو څخه یې وغوښتل چې له حماس سره د اسیرانو د خلاصون لپاره هوکړې ته ورسیږي، او جګړه پایته ورسوي.
دې کانال وویل چې لاریون کوونکي د ښار په "یرغمل چوک"، چې د هاتفیم چوک په نوم هم پیژندل کیږي، راټول شوي وو او شاوخوا سړکونه یې ډک کړي وو.
د راپور له مخې، د یرغمل شویو کسانو کورنۍ هم په دې لاریون کې شاملې شوې. د خلکو له خوا لوی سړکونه تړل شوي وو او حتا ځینو يي د اعتراض په بڼه په سړکونو ټایرونه ته اور اچولی وو.
د اسرائیل عامه راډیو تلویزیون کان وویل چې لاریون کوونکو د حکومت د وزیرانو د کورونو مخې ته هم لاریونونه وکړل، چې په دې کې په مرکزي اسرائیل کې د بهرنیو چارو وزیر ګیډیون سار او په اورشلیم (Jerusalem) کې د ستراتیژیکو چارو وزیر رون ډرمیر شامل وو.
له مظاهرو څخه یو څو انځورنه