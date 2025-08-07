سیاست
ټرمپ : ممکن ډیر ژر د روسیې د ولسمشر پوتین سره مخامخ لیدنه وکړو
سپینې ماڼۍ ویلي چې روسان غواړي د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري او ټرمپ هم د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او هم د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره لیدنې ته چمتو دی. ټرمپ هم په خپلو څرګندونو کې ویلي چې ډیر ژر  ممکن له پوتین سره وګوري.
17 ساعته مخکې

سپینې ماڼۍ ویلي چې روسان غواړي د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري، او ټرمپ هم د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او هم د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره لیدنې ته چمتو دی. ټرمپ هم په خپلو څرګندونو کې ویلي چې ډیر ژر  ممکن له پوتین سره وګوري.

د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویټ وویل چې د ټرمپ او پوتین لیدنه ډیره ممکنه ده. لیویټ وویل: "لکه څنګه چې ولسمشر ټرمپ نن په ټروت سوشیل (Truth Social) کې شریک کړل، د ځانګړي استازي (سټیو) ویتکوف د ولسمشر پوتین سره په لیدنه کې ډیر پرمختګ شوی دی.

روسانو د ولسمشر ټرمپ سره د لیدنې هیله څرګنده کړه او ولسمشر ټرمپ هم وویل چې هغه د دواړو، ولسمشر پوتین او ولسمشر زیلینسکي، سره خبرو ته چمتو دی."

د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مسکو کې د امریکا او روسیې ترمنځ له خبرو اترو وروسته وویل چې ډیر احتمال شته چې ډیر ژر به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري.

ټرمپ په  سپینه ماڼه کې  د اپل  کمپنۍ د نویو پانګونو د اعلان په اړه جوړې شوې غونډه کې  د روسیې-اوکراین د وضعیت په اړه څرګندونې وکړې.

وړاندیز شوي

ټرمپ وویل چې هغه غواړي د روسیې او اوکراین جګړه ژر تر ژره پای ته ورسیږي، او ټینګار یې وکړ چې په مسکو کې خبرې ډیرې ګټورې وې او په دې برخه کې به یې هڅې دوام وکړي.

د پوتین سره د نږدې لیدنې د احتمال په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې، ټرمپ وویل: "هو، د دې د ترسره کیدو احتمال ډیر زیات دی. موږ لاهم پریکړه نه ده کړې چې چیرته به وي. لاره اوږده ده، خو ډیر ژر د یوې لیدنې ترسره کیدو احتمال ډیر لوړ دی."

د امریکا ولسمشر د غونډې د وخت په اړه په احتیاط خبرې وکړې او زیاته یې کړه چې هغه پخوا د پوتین له چلند څخه مایوسه شوی و.

 

 

