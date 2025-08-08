سیاست
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا ټینګار کړی چې د روسیې-اوکراین جګړې پای ته رسېدل په بشپړه توګه د ولادیمیر پوتین د پرېکړې پورې اړه لري. دا څرګندونې د جمعې ورځې د ضرب الاجل په رانږدې کېدو سره وشوې، چې ټرمپ پخپله د اوربند لپاره ټاکلې وه.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا ټینګار کړی چې د روسیې-اوکراین جګړې پای ته رسېدل په بشپړه توګه د ولادیمیر پوتین د پرېکړې پورې اړه لري. دا څرګندونې د جمعې ورځې د ضرب الاجل په رانږدې کېدو سره وشوې، چې ټرمپ پخپله د اوربند لپاره ټاکلې وه.

ټرمپ وویل چې هغه چمتو دی چې د پوتین سره وګوري ، که د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي په ګډون یا پرته له هغه ، خو پدې شرط چې  "وژنې ودروي."

ټرمپ د پنجشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل: "دا به د هغه پورې اړه ولري." کله چې ترې وپوښتل شول چې ایا د اوربند په خاطر  د پوتین لپاره یې ضرب الاجل لاهم پر ځای دی.

هغه زیاته کړه: "موږ به وګورو چې هغه څه ویل لري. دا به د هغه پورې اړه ولري. زه ډیر مایوسه یم."

کله چې ترې وپوښتل شول چې ایا له پوتین سره د هغه د لیدنې دمخه باید د پوتین او د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي ترمنځ لیدنه اړینه ده، ټرمپ ځواب ورکړ: "نه."

ټرمپ وویل: "هغوی غواړي له ما سره وګوري، او زه به د وژنو د درولو لپاره هرڅه وکړم."

په همدې ورځ، پوتین متحده عربي امارات د ټرمپ سره د لیدنې لپاره د یوه احتمالي ځای په توګه وړاندیز کړ او هغه یې "یو ډیر مناسب ځای" وباله.

هغه وویل چې مسکو او واشنګټن دواړو د خبرو اترو ترسره کولو ته لیوالتیا څرګنده کړې.

وړاندیز شوي

پوتین له کرملین څخه وویل: "موږ ډیر ملګري لرو چې چمتو دي د دې ډول پیښو په تنظیمولو کې له موږ سره مرسته وکړي. زموږ له ملګرو څخه یو د متحده عربي اماراتو ولسمشر دی."

د زیلینسکي په ګډون د درې اړخیزې سرمشریزې په اړه، پوتین وویل چې هغه "په اصل کې" مخالفت نلري خو ټینګار یې وکړ چې "لازم شرایط باید رامنځته شي" ترڅو داسې لیدنه ترسره شي.

د روسیې د ولسمشر سلاکار یوري اوشاکوف یادونه وکړه چې د ټرمپ ځانګړي استازي سټیو ویتکوف په مسکو کې د خبرو اترو په ترڅ کې د درې اړخیزې لیدنې احتمال راپورته کړی و.

خو  کرملین وویل چې دوی د دې اختیار په اړه خبرې نه دي کړې او د ټرمپ او پوتین ترمنځ د یوې بریالۍ دوه اړخیزې سرمشریزې په تنظیمولو تمرکز کوي.

ټرمپ او پوتین د خپلې لومړۍ دورې په جریان کې نږدې اړیکې درلودې، چې لږ تر لږه یې پنځه مخامخ لیدنې او نهه ځله ټیلیفوني خبرې کړې وې.

د دوی په خبرو اترو کې د سوریې، اوکراین او د وسلو کنټرول په څیر نړیوال مسایل شامل وو.

ټرمپ اوس خپلو مرستیالانو ته لارښوونه کړې چې له پوتین سره د نوې اړیکې لپاره چمتووالی ونیسي، چې دا کار ښایي په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په موخه د یوې سرمشریزې لپاره لاره هواره کړي.

په داسې حال کې چې کرملین د یوې احتمالي بلنې راپورونه کم ارزښت ښودلي، ټرمپ ټینګار کوي چې چمتووالی روان دی.

شنونکي وايي چې د ټرمپ او پوتین نوې لیدنه کیدای شي هغه شخصي ډیپلوماسۍ ته د بیرته ستنیدو نښه وي چې د دواړو مشرانو پخوانۍ اړیکې یې مشخصې کړې وې.

