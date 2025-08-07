سلووانیا د غیرقانوني اسرائیلي میشت ځایونو څخه پر واردات بندیز ولګو.
سلووانیا د غیرقانوني اسرائیلي میشت ځایونو څخه په وارداتو بندیز ولګو. دې هیواد ددې پریکړې لامل په اشغال شوي فلسطیني سیمو کې د نړیوال بشري قانون جدي او دوامداره سرغړونې په ګوته کړي.
د سلووانیا مطبوعاتي اژانس (STA) راپور ورکړ چې دا اقدام د لومړي وزیر رابرټ ګولوب په امر اخیستل شوی او د نړیوال قانون سره د سلووانیا ژمنتیا په ګوته کوي.
د سلووانیا حکومت لخوا په خپور شوي بیان کې راغلي دي چې " د اسرائیلو تر اشغال لاندې د غیرې قانوني فلسطیني سیمو څخه د محصولاتو واردات نه یوازې د فلسطیني نفوس ژوند او وقار له خطر سره مخ کوي بلکه د نړیوال نظم بنسټونه هم له خطر سره مخ کوي. د نړیوالې ټولنې د مسؤل غړي په توګه، سلووانیا نشي کولی او نه باید د هغه سلسلې برخه وي چې داسې کړنو ته اجازه ورکوي یا سترګې پرې پټوي."