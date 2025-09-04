په نایجریا کې د کښتۍ د ټکر له امله لږ تر لږه ۶۰ تنو ژوند د لاسه ورکړی دی.
په نایجریا کې کله چې کښتۍ د یوې ډوبې شوې ونې له ډنډ سره ټکر شوه او ډوبه شوه، په کې له ۱۰۰ څخه زیات مسافر سپاره وو.
ځايي چارواکو ویلي، د نایجریا په شمال مرکزي نایجیر ایالت کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله لږ تر لږه ۶۰ کسان مړه شوي دي چې له ۱۰۰ څخه زیات مسافر پکې سپاره وو.
دغه کښتۍ چې له ۱۰۰ زيات مسافر پکې سپاره وو، د سې شنبې په سهار له تونګان سوله کلي (د مالاله ولسوالۍ) څخه د دوګا ښار په لور د يوه د تسليت د سفر لپاره روانه وه، چې د بورګو ولسوالۍ د ګوساوا سيمې ته څېرمه له يوې د اوبو لاندې ونې له ډنډ سره ټکر شوه او واوښته.
د بورګو د ولسوالۍ رئيس، عبدالله بابا ارا، د چهارشنبې په ورځ رویټرز ته وويل: «د کښتۍ د پېښې د مړو شمېر ۶۰ ته رسېدلی دی.»
هغه زياته کړه: «لس کسان په جدي حالت کې موندل شوي او د ډېرو د موندلو هڅې روانې دي.» پېښه د سهار شاوخوا ۱۱ بجې رامنځته شوې.
د شګوومي ولسوالۍ مشر، سعدو انوا محمد، وويل چې نوموړی ډېر ژر د پېښې ځای ته رسېدلی و. ده زياته کړه: «په کښتۍ کې له ۱۰۰ زيات کسان سپاره وو. موږ له سينده ۳۱ جسدونه راويستل. کښتۍ هم را وایستل شوه. ډېری قربانيان ښځې او ماشومان وو.» څلور جسدونه د اسلامي مراسمو له مخې د سې شنبې په ورځ خښ کړل شول.
د نايجر ايالت د بيړنيو حالاتو ادارې (NSEMA) وويل چې سيمه ييز غوټه وهونکي او د ژغورنې ډلې لا هم د ژغورنې هڅې روانې ساتي. ادارې د ۲۹ مړو، ۵۰ ژغورل شوو کسانو او د دوو لا درکه کسانو رسمي شمېر تأييد کړ، مګر دا یې ومنله چې د مړو شمیر مخ په زیاتیدو دی ځکه چې نور جسدونه را ایستل شوي دي.
ادارې وویل چې کښتۍ ډیر بار وه او د ونې ډنډ سره ټکر شوې او وروسته واوښته.
په نايجېريا کې د کښتیو پېښې ډېرې تکرارېږي، په ځانګړي ډول د باراني موسم پر مهال، د خونديتوب د اصولو د نه پلي کېدو، د ډېر بار وړلو او د زاړو ساتل شوي کښتیو کارولو له امله.
په وروستيو کلونو کې سلګونه کسان د ورته پېښو په ترڅ کې د سيندونو او د کور دننه د اوبو د لارو په اوږدو کې مړه شوي دي. چارواکي وايي، پلټنې به وڅېړي چې آيا د خونديتوب اصول مراعت شوي وو او که نه، او دا چې د سيمې د اوبو د سطحې په اړه د ورکړل شوو خبرداريو پر وړاندې کښتیو چلونکو غفلت کړی دی که څنګه.