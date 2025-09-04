د دولتي رسنیو له مخې: شي او پوتين د اوږد عمر، د انسان د نه مړينې په اړه بحث کوي
د روسیې ولسمشر پوتین خپل چینایي سیال شي ته وویل چې نوې بایو ټیکنالوژي کولی شي انسانانو ته د اوږد ژوند کولو او ممکن د نه مړينې وړتیا ورکړي.
د دولتي رسنیو مایکروفونونو د ثبت شوو څرګندونو له مخې، د چین ولسمشر شي جینپینګ او د هغه روس سیال ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په سهار په بېجینګ کې د یو ستر پوځي پریډ څخه لږ وړاندې د نه مړينې په اړه خبرې وکړې.
په تاریخي صحنو کې، د چې ولسمشر شي چې د پوتین او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ-اون ترمنځه روان وو او دواړو ته يي لاسونه ورکړي وو د دوی سره په ګډه د تیانانمن په میدان کې د سرې غالۍ پر سر د تګ پر مهال ددوې سره خبرې کولې. پوتین د شي په ښي اړخ کې او کیم یې په کیڼ اړخ کې وو.
د خبرو پر مهال د چین ولسمشر روسیې ولسمشر ته په خطاب کې وویل چې «په دې ورځو کې... اویا کلن یم»د چین دولتي ټلویزیون (CCTV) ویډیو وښودله.
بیا یو چینایي ژباړونکي د پوتین څرګندونې شي ته واورولې.
د ژباړونکي په وینا، پوتین وویل: " د بایو ټکنالوژۍ د پرمختګ له امله، د انسان غړي په پرله پسې ډول لېږدول کېدای شي، خلک به د عمر له زیاتېدو سره لا ځوان ښکاره شي، او ښایي آن د نه مړينې تر بریده ورسېږي ."
شي بیا د کیمرې د پرې کیدو په وخت کې خبرې وکړې: " اندازې دا دي چې په همدې پېړۍ کې ښایي ممکن شي چې تر ۱۵۰ کلونو پورې ژوند وشي."
پوتین د چهارشنبې په یوه خبري غونډه کې دغه خبرې تایید کړې.
هغه خبریالانو ته وویل: "هو، زه فکر کوم هماغه وخت و چې موږ پریډ ته روان وو او مشر (شي) د دې په اړه خبرې وکړې."
پوتین زیاته کړه: «عصري وسایل — هم د روغتیا د ښه والي او طبي لارو چارو له مخې، او بیا آن د جراحي ډولونو له مخې چې د غړو د بدلون پورې تړاو لري — بشریت ته دا هیله ورکوي چې فعال ژوند به لکه د نن په څېر نه، بلکې ډېر اوږد دوام وکړي.»