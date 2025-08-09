چین د مصنوعي زیرکتیا په برخه کې د ۱۳۷ میلیارده ډالره پانګه اچونې سره د نړۍ د مصنوعي زیرکتیا مشري د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. په همدې چوکاټ کې چین د انساني روبوټونو لومړنۍ مغازه پرانیسته. د ویلو ده چې پدې مغازه کې تر سلو ډیر انساني روبوټونه چې مختلف حرکات ترسره کوي نندارې ته وړاندې شوي دي.
ایا تاسو غواړئ چې د شطرنج لپاره یو روبوټ ملګری ولرئ چې ستاسو حرکتونه وازمويي؟ یا شاید یو روبوټیک سپی؟ یا د البرټ آینسټاین ژوندی اندازه نقل چې تاسو ته د نسبي تیورۍ درس درکړي؟
دا هغه څه دي چې د بیجینګ په یوه نوي پلورنځي کې وړاندې کیږي، چې د جمعې په ورځ پرانیستل شو. په دې پلورنځي کې د ۴۰ څخه زیاتو چینایي برانډونو لکه Ubtech Robotics او Unitree Robotics انساني شکل لرونکي روبوټونه نندارې ته وړاندې شوي دي.
دا پلورنځی د چین په لومړنیو هغو کې دی چې انساني شکل لرونکي او د مصرف کوونکو لپاره جوړ شوي روبوټونه پلوري، چې د مصنوعي هوښیارتیا او روبوټیک په برخه کې د چین د مشرتابه اراده څرګندوي.
دا پلورنځی د ییزوانګ په روبوټیک صنعتي پارک کې موقعیت لري او د دولتي ورځپاڼې ګلوبل ټایمز په وینا، په اوو مهمو برخو کې له ۵۰ څخه زیات روبوټونه نندارې ته وړاندې کوي، چې پکې طبي، صنعتي، بایونیک او انساني شکل لرونکي روبوټونه شامل دي.
د پلورنځي مدیر وانګ یفان د چهارشنبې په ورځ وویل: "که روبوټونه د زرګونو کورونو ته داخل شي، یوازې په روبوټیک شرکتونو تکیه کول کافي نه دي." هغه د مصرف کوونکو لپاره د ځانګړو حل لارو اړتیا باندې ټینګار وکړ.
وانګ د دې پلورنځي تشریح د "۴S" په توګه وکړه، چې پکې پلور، اضافي پرزې، ساتنه او د سروې خدمات شامل دي، لکه د موټرو پلورنځي. هغه وویل چې د روبوټونو بیې له ۲۰۰۰ یوانو (۲۷۸.۳۳ پونډه) څخه تر څو میلیونه یوانو پورې دي.
په نندارتون کې نندارې ته وړاندې شوي روبوټونه په شمول د نڅا روبوټیک سپي، انساني شکل لرونکي روبوټونه چې دودیز چینایي درمل ورکوي، او روبوټونه چې پینکیکونه اړوي، کافي جوړوي، باسکټبال لوبه کوي، انځورونه جوړوي، یا د خنډونو لارې وهي. حتی د البرټ آینسټاین نقل هم شتون لري.
د دې پلورنځي پرانیسته د ۲۰۲۵ نړیوال روبوټ کنفرانس سره سمون لري، چې د اګست له ۸مې څخه تر ۱۲مې پورې ترسره کیږي. په دې کنفرانس کې له ۱۵۰۰ څخه زیات محصولات نندارې ته وړاندې کیږي او له ۲۰۰ څخه زیاتو کورنیو او نړیوالو شرکتونو ۱۰۰ نوي محصولات وړاندې کړي دي.
چین د روبوټیک په برخه کې تمرکز کوي ترڅو د زړو خلکو د زیاتیدو او د اقتصادي ودې د کمیدو په څیر ننګونو ته ځواب ووایي. دا برخه په تیرو کلونو کې د ۲۰ میلیاردو ډالرو څخه زیاتو مرستو څخه ګټه اخیستې، په داسې حال کې چې بیجینګ د مصنوعي هوښیارتیا او روبوټیک پیل شرکتونو د ملاتړ لپاره د یو ټریلیون یوان (۱۳۷ میلیارد ډالره) صندوق جوړولو پلان لري.