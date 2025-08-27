د افغانستان د پلازمینې کابل ښار ته نږدې د بس خونړۍ فاجعه رامنځته شوه
چارواکي وايي، د کابل ښار د ارغندي څلور لارې ته نږدې د یوه مسافر وړونکي بس د چپه کېدو له امله لږ تر لږه ۲۵ کسان مړه شوي او ۲۷ نور ټپیان دي.
چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې پلازمینې کابل ته نږدې د مسافر وړونکي بس د چپه کیدو له امله لږ تر لږه ۲۵ کسان وژل شوي او ۲۷ نور ټپیان دي.
د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانع، د طلوع نیوز د راپور له مخې، وویل چې پېښه د سه شنبې په ماښام د کابل د ارغندي څلور لارې ته نږدې رامنځته شوې ده.
هغه زیاته کړه چې بس د موټر چلوونکي د غفلت له امله له سړک څخه ووت او چپه شو.
د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد انادولو ته ویلي چې په دې پېښه کې ټولټال ۴۴ تنه وژل شوي او ټپیان شوي دي.
تېره اوونۍ، ۷۹ تنه چې ۱۹ ماشومان هم پکې شامل وو، هغه وخت ووژل شول کله چې د ایران څخه د ستنېدونکو کډوالو یو بس د یوه لارۍ او موټرسایکل سره د هرات-اسلام قلعه پر لویه لاره ټکر شو او اور یې واخیست.
په افغانستان کې خونړۍ د سړک پېښې یوه عامه غمیزه پاتې ده، چیرې چې د سړکونو خراب زیربنا او د موټر چلوونکو بې احتیاطي ډېری وخت د مرګ ژوبلې لامل ګرځي.