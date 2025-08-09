نړۍ
1 کمه لوست
د امریکا په اټلانټا کې د ایموري په پوهنتون کې د وسله وال برید نه خبر ورکړ شوی دی.
د امریکا د جورجیا ایالت په اټلانټا ښار کې د ایموري په پوهنتون کې وسله وال برید شوی دی چې برید د پولیسو په ډزو کې وژل شوی دی.
د امریکا په اټلانټا کې د ایموري په پوهنتون کې د وسله وال برید نه خبر ورکړ شوی دی.
/ Reuters
9 اګست 2025

د امریکا په اټلانټا کې د ایموري په پوهنتون کې د وسله وال برید نه خبر ورکړ شوی دی.

د چارواکو په وینا، په اټلانټا کې د ایموري پوهنتون په مرکزي ودانۍ کې یو مشکوک برید  کوونکی وژل شوی او یو تن امنیتي  افسر ټپي شوی.

دغه پېښه د جمعې په ورځ د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز (CDC) د ودانۍ د ننوتلو ځای ته نږدې رامنځته شوه، چیرته چې د فدرالي ادارې کارکوونکو وویل چې مرمۍ د دې مرکز د څو ودانیو په  کړکیو لګیدلي دي.

وړاندیز شوي

ایموري پوهنتون د ټولنیزې رسنۍ له لارې په خپور کړي بیان کې ویلي دي چې خطر پایته رسیدلی دی خو خلکو ته یې سپارښتنه وکړه چې له دې سیمې څخه ډډه وکړي.

د جورجیا لوی څارنوال، کریس کار، وویل: "موږ د ایموري پوهنتون د پېښې په اړه سخت خواشیني یو او د پوهنتون د ټولو محصلینو، استادانو او کارکوونکو د خوندیتوب لپاره دعا کوو."

د ویلو ده چې د برید لامل او انګیزه معلومه نده. د نورو ځاني تلفاتو په اړه هم معلومات ندي ورکړ شوي . پولیسو ویلي دي چې د پیښې په اړه يي تحقیقات پیل کړي دي.

وپلټۍ
سوډان د تورکیې سوله‌ایز منځګړیتوب وړاندیز ته هرکلی وايي — د سوډان د بهرنیو چارو وزیر.
د لوور په موزیم کې تاریخي بدلون: "موناليزا" لپاره ځانګړې خونه.
د تورکي سریالونه په نړۍ کې د تورکي انځور ته بدلون ورکوي.
دمصر په حتشپسوت معبد کې نوي اثار کشف شول.
د جګړې د جرمونو محکمه په خطر کې ده: دجرمونو نړیوالې محکمې مشر.
'زما یوازینۍ غوښتنه مرګ وو': ژغورل شوي بندي د اسد په زندانونو کې شکنجه افشا کړه.
په نړۍ کې له ۱۰۰۰ څخه زیات ساینس پوهان د غزې د اوربند لپاره لیک لاسلیک کړ.
لبنان د سوریې د اغیزو لاندې نه  د ژغورنې په خاطر په مخ کې ډیره اوږده لار لري.
ایران په اسرائیل کې د ټولنیز پلوه منزوي شوي ځینې یهودان څه ډول د جاسوسانو په توګه جذب کړل؟
د ګولان د لوړو اهمیت او سرائیلو لخوا ددې سیمې د کنټرولو د هلو ځلو لامل په ډاګه شو
اروپایي اتحادیه که روسیه؟ په رومانیا کې دیموکراسي په ریښتیا څوک کمزورې کوي؟
یو فلسطیني ډاکټر چې د غزې نه د وتو څخه انکار کړی وو د اسرائیلو په زندان کې ژوند د لاسه ورکړ.
د اکتوبر په اومه د اسرائیلو او فلسطین د نښتې تاریخي اهمیت
ولې ۲۰۲۴ د بریکس د پرمختګ لپاره یو مهم کال و؟
د شولز تر سقوط وروسته، جرمني خپل ځان د پولې په سر مومي.
ټي آر ټي ګلوبل ته یوه کتنه وکړئ. خپل نظرونه زمونږ سره شریک کړئ!
Contact us