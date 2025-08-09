د امریکا په اټلانټا کې د ایموري په پوهنتون کې د وسله وال برید نه خبر ورکړ شوی دی.
د چارواکو په وینا، په اټلانټا کې د ایموري پوهنتون په مرکزي ودانۍ کې یو مشکوک برید کوونکی وژل شوی او یو تن امنیتي افسر ټپي شوی.
دغه پېښه د جمعې په ورځ د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز (CDC) د ودانۍ د ننوتلو ځای ته نږدې رامنځته شوه، چیرته چې د فدرالي ادارې کارکوونکو وویل چې مرمۍ د دې مرکز د څو ودانیو په کړکیو لګیدلي دي.
ایموري پوهنتون د ټولنیزې رسنۍ له لارې په خپور کړي بیان کې ویلي دي چې خطر پایته رسیدلی دی خو خلکو ته یې سپارښتنه وکړه چې له دې سیمې څخه ډډه وکړي.
د جورجیا لوی څارنوال، کریس کار، وویل: "موږ د ایموري پوهنتون د پېښې په اړه سخت خواشیني یو او د پوهنتون د ټولو محصلینو، استادانو او کارکوونکو د خوندیتوب لپاره دعا کوو."
د ویلو ده چې د برید لامل او انګیزه معلومه نده. د نورو ځاني تلفاتو په اړه هم معلومات ندي ورکړ شوي . پولیسو ویلي دي چې د پیښې په اړه يي تحقیقات پیل کړي دي.