د چین د اقتصادي درجه بندۍ ادارې سي ایس سي ای پینګ یون CSCI Pengyuan د جمعې په ورځ د روسیې د تیلو لوی شرکت ګازپروم ته چې د امریکا لخوا په تور لیست کې شامل شوی، د کورني درې ګونې AAA درجه ورکړه. رسنیو راپور ورکړی چې بیجینګ د روسیې لویو انرژۍ شرکتونو لپاره خپل کورنی بانډ بازار بیا پرانیستلو ته چمتووالی نیسي.
د سي ایس سي ای پینګ یون CSCI Pengyuan په وینا، "د ګازپروم درجه بندي د دې ستراتیژیک اهمیت او د روسیې حکومت سره د دې قانوني اړیکې منعکسوي."
دغه ادارې زیاته کړه چې د شرکت د پور پروفایل د دې قوي سوداګریز پروفایل له امله ملاتړ کیږي، ځکه چې ګازپروم د نړیوالو تیلو او ګازو په صنعت کې یو له مخکښو بازار مشرانو څخه دی او د روسیې د انرژۍ په بازار کې مهم ځای لري.
د "AAA" درجه بندي د ثابت لید سره یوازې څو ورځې وروسته ورکړل شوه چې روسیې او چین د سیبریا ۲ پایپ لاین ته خپل ملاتړ څرګند کړ.
ګازپروم دغه اعلان د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تیرې اونۍ د چین سفر پر مهال وکړ.
د فایننشل ټایمز د یکشنبې په ورځ د سرچینو په حواله راپور ورکړ د تیرې میاشتې په پای کې، د چین لوړ پوړو مالي تنظیموونکو روسیې د انرژۍ لوړ پوړو چارواکو ته وویل چې دوی به د دوی د شرکتونو د رینمینبي "پانډا بانډونو" د پلورلو پلانونو ملاتړ وکړي،.
شرکتونه معمولا د بانډونو د پلورلو دمخه د پور درجه بندي ترلاسه کوي.
خو د سي ایس سي ای پینګ یون CSCI Pengyuan د ګازپروم سره تړلې "لوړې جیوپولیټیکي خطرونه" یاد کړل، کوم چې د ۲۰۲۲ کال د روسیې-اوکراین جګړې له پیل وروسته د امریکا لخوا بندیزونه ولګول.
دغه درجه بندۍ اداره وویل: "بندیزونو او جیوپولیټیکي ګډوډیو د شرکت عملیاتو ته زیان رسولی، چې په ۲۰۲۳ کال کې د ګازو د صادراتو عوایدو او حجم کې کموالی راوستی."
"لکه څنګه چې جیوپولیټیک وضعیت په بدلون کې دی، د عملیاتو په اړه ناڅرګندتیاوې دوام لري."
تیر میاشت، د سي ایس سي ای پینګ یون CSCI Pengyuan د روسیې د منځنۍ کچې د تیلو شرکت Zarubezhneft ته هم د "AAA" درجه ورکړه، کوم چې د روسیې فدراسیون په بشپړ ډول ملکیت لري.