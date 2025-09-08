اقتصاد
د چین اقتصادي درجه بندۍ ادارې د روسیې ګازپورم شرکت ته د "AAA" درجه ورکړه
د چین د اقتصادي درجه بندۍ ادارې  سي ایس سي ای پینګ یون  CSCI Pengyuan  د جمعې په ورځ د روسیې د تیلو لوی شرکت ګازپروم ته  چې د امریکا لخوا په تور لیست کې شامل شوی، د کورني درې ګونې AAA درجه ورکړه.
(د فایل) د سن پترزبورګ په یوه ودانۍ کې د ګازپروم لوگو نصب شوی ښکاري. / Reuters
8 سپتمبر 2025

د چین د اقتصادي درجه بندۍ ادارې  سي ایس سي ای پینګ یون  CSCI Pengyuan  د جمعې په ورځ د روسیې د تیلو لوی شرکت ګازپروم ته  چې د امریکا لخوا په تور لیست کې شامل شوی، د کورني درې ګونې AAA درجه ورکړه. رسنیو راپور ورکړی چې بیجینګ د روسیې لویو انرژۍ شرکتونو لپاره خپل کورنی بانډ بازار بیا پرانیستلو ته چمتووالی نیسي.

د سي ایس سي ای پینګ یون     CSCI Pengyuan په وینا، "د ګازپروم درجه بندي د دې ستراتیژیک اهمیت او د روسیې حکومت سره د دې قانوني اړیکې منعکسوي."

دغه ادارې زیاته کړه چې د شرکت د پور پروفایل د دې قوي سوداګریز پروفایل له امله ملاتړ کیږي، ځکه چې ګازپروم د نړیوالو تیلو او ګازو په صنعت کې یو له مخکښو بازار مشرانو څخه دی او د روسیې د انرژۍ په بازار کې مهم ځای لري.

د "AAA" درجه بندي د ثابت لید سره یوازې څو ورځې وروسته ورکړل شوه چې روسیې او چین د سیبریا ۲ پایپ لاین ته خپل ملاتړ څرګند کړ.

ګازپروم دغه اعلان د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تیرې اونۍ د چین سفر پر مهال وکړ.

د فایننشل ټایمز د یکشنبې په ورځ د سرچینو په حواله راپور ورکړ د تیرې میاشتې په پای کې، د چین لوړ پوړو مالي تنظیموونکو روسیې د انرژۍ لوړ پوړو چارواکو ته وویل چې دوی به د دوی د شرکتونو د رینمینبي "پانډا بانډونو" د پلورلو پلانونو ملاتړ وکړي،.

وړاندیز شوي

شرکتونه معمولا د بانډونو د پلورلو دمخه د پور درجه بندي ترلاسه کوي.

خو د سي ایس سي ای پینګ یون      CSCI Pengyuan د ګازپروم سره تړلې "لوړې جیوپولیټیکي خطرونه" یاد کړل، کوم چې د ۲۰۲۲ کال د روسیې-اوکراین جګړې له پیل وروسته د امریکا لخوا بندیزونه ولګول.

دغه درجه بندۍ اداره وویل: "بندیزونو او جیوپولیټیکي ګډوډیو د شرکت عملیاتو ته زیان رسولی، چې په ۲۰۲۳ کال کې د ګازو د صادراتو عوایدو او حجم کې کموالی راوستی."

"لکه څنګه چې جیوپولیټیک وضعیت په بدلون کې دی، د عملیاتو په اړه ناڅرګندتیاوې دوام لري."

تیر میاشت، د سي ایس سي ای پینګ یون      CSCI Pengyuan د روسیې د منځنۍ کچې د تیلو شرکت Zarubezhneft ته هم د "AAA" درجه ورکړه، کوم چې د روسیې فدراسیون په بشپړ ډول ملکیت لري.

