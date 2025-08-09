ولادیمیر زیلینسکي د شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې "د اوکراین پرته پرېکړې" به سوله رانه ولي او د روسیې لپاره د خاورې د پرېښودو امکان یې رد کړ.
هغه په ټولنیزو رسنیو کې وویل: "اوکراینیان به خپله خاوره اشغالګر ته ورنه کړي." دا څرګندونې په داسې حال کې وشوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکې اوونۍ په الاسکا کې د اوکراین د سولې په اړه د یوې سرمشریزې لپاره تیاری نیسي.
زیلینسکي زیاته کړه: "هر ډول پرېکړې چې زموږ پر ضد وي، یا زموږ پرته وشي، هغه د سولې پر ضد پرېکړې دي. دا به هیڅ نتیجه ورنه کړي." هغه وویل چې جګړه "زموږ پرته، د اوکراین پرته" نشي ختمېدلی.
زیلینسکي وویل چې اوکراین "د هغو حقیقي پرېکړو لپاره چمتو دی چې سوله راولي" خو زیاته یې کړه چې دا باید یوه "باوقاره سوله" وي، پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي.
ناکامې خبرې اترې
له هغه وخت راهیسې چې روسیې په فبرورۍ ۲۰۲۲ کې په اوکراین باندې خپل پراخ پوځي برید پیل کړ، لسګونه زره کسان وژل شوي او میلیونونه خلک مجبور شوي چې خپل کورونه پرېږدي.
د روان کال په ترڅ کې د روسیې او اوکراین ترمنځ درې دورې خبرې اترې بې پایلې پاتې شوې دي، او لا هم معلومه نه ده چې سرمشریزه به سوله نږدې کړي که نه.
ټرمپ د جمعې په ورځ د پوتین سره د سرمشریزې اعلان وکړ او ویې ویل چې "د دواړو لپاره به د ځمکو تبادله وشي"، خو نور جزئیات یې ورنه کړل.
ټرمپ او پوتین وروستی ځل په ۲۰۱۹ کې د جاپان په اوساکا کې د G20 سرمشریزې په ترڅ کې سره ناست وو. له هغې وروسته دوی څو ځله د جنورۍ راهیسې په ټیلیفون خبرې کړې دي.