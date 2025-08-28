کرملین د چهارشنبې په ورځ وویل چې د اروپایي هېوادونو له خوا اوکراین ته د سولې ساتونکو ځواکونو لېږل د منلو وړ نه دي او د ولسمشر ولادیمیر پوتین او ولادیمیر زلنسکي ترمنځ د چټک ملاقات پر وړاندې یې مخالفت څرګند کړ.
د کرملین ویاند دیمیتري پسکوف خبریالانو ته وویل: "موږ دا ډول خبرې اترې په منفي ډول ګورو،" کله چې له هغه څخه د روسیې نظر د اروپایي سولې ساتونکو ځواکونو د احتمالي شتون په اړه وپوښتل شو، چې د روسیې او اوکراین د شخړې د پای ته رسولو د هر ډول تړون برخه کې شاملېدای شي.
کرملین د چهارشنبې په ورځ وویل چې د اروپایي هېوادونو له خوا اوکراین ته د سولې ساتونکو ځواکونو لېږل د منلو وړ نه دي او د ولسمشر ولادیمیر پوتین او ولادیمیر زیلینسکي ترمنځ د چټک ملاقات پر وړاندې یې مخالفت څرګند کړ.
د کرملین ویاند دیمیتري پسکوف خبریالانو ددې پوښتنې په ځواب کې چې ایا روسیه اوکراین ته د اروپايی ټولنې د هیوادونو لخوا د سوله ساتو ځواکونو د استولو او هلته د مستقر کیدو په اړه څه فکر لري؟ وویل ، مسکو پخوا هم ددې فکر سره مخالفت کړی وو او نن هم سخت مخالفت کوي.
هغه زیاته کړه چې د ناټو هېوادونو د پوځي شتون مخنیوی په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پیلولو له لومړنیو دلیلونو څخه و، کوم چې مسکو په ۲۰۲۲ کال کې د فبرورۍ په میاشت کې د پراخ برید سره پیل کړ.
اوکراین هڅه کوي چې د لویدیځ ملاتړ لرونکي امنیتي تضمینونه د هر ډول تړون برخه وګرځوي، ترڅو ډاډ ترلاسه کړي چې روسیه بیا برید ونه کړي، په داسې حال کې چې مسکو له کیف څخه د ختیځې سیمې د نورو برخو د تسلیمېدو غوښتنه کوي.
پسکوف وویل چې د اوکراین لپاره امنیتي تضمینونه د خبرو اترو "یو له خورا مهمو موضوعاتو" څخه دي، خو زیاته یې کړه چې مسکو به د دې تضمینونو په اړه مشخصات په عامه توګه د بحث لاندې ونه نیسي.
کرملین همدارنګه د دې نظر سره چې د ولسمشر پوتین او د هغه د اوکرایني سیال زیلینسکي په نږدې کې سره لیدنه وکړي مخالفت وکړ.
پسکوف خبریالانو ته وویل: "هر ډول لوړپوړی یا لوړ سطحه اړیکه باید ښه چمتو شي ترڅو اغېزمنه وي."
هغه زیاته کړه چې د روسیې او اوکراین د خبرو اترو د ټیمونو مشران "د تماس په حال کې دي" خو د راتلونکو خبرو لپاره کومه نېټه نه ده ټاکل شوې.
اوکراین هڅه کوي چې د لویدیځ ملاتړ لرونکي امنیتي تضمینونه د هر ډول تړون برخه وګرځوي، ترڅو ډاډ ترلاسه کړي چې روسیه بیا برید ونه کړي، په داسې حال کې چې مسکو له کیف څخه د ختیځې سیمې د نورو برخو د تسلیمېدو غوښتنه کوي.
پسکوف وویل چې د اوکراین لپاره امنیتي تضمینونه د خبرو اترو په اړه "یو له خورا مهمو موضوعاتو" څخه دي، خو زیاته یې کړه چې مسکو به د دې تضمینونو په اړه مشخصات په عامه توګه بحث نه کړي.
کرملین همدارنګه د دې نظر پر وړاندې ټینګار وکړ چې د ولسمشر پوتین او د هغه د اوکرایني سیال زلنسکي ترمنځ غونډه به ژر ترسره شي.
پسکوف خبریالانو ته وویل: "هر ډول لوړپوړی یا لوړ سطحه اړیکه باید ښه چمتو شي ترڅو اغېزمنه وي."
هغه زیاته کړه چې د روسیې او اوکراین د خبرو اترو د ټیمونو مشران "په اړیکه کې دي" خو د راتلونکو خبرو لپاره کومه نېټه نه ده ټاکل شوې.