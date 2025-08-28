سیاست
کرملین : روسیه اوکراین ته د هر ډول سوله ساتو ځواکونو د استولو سره مخالفت کوي
کرملین : روسیه اوکراین ته د هر ډول سوله ساتو ځواکونو د استولو سره مخالفت کوي
د کرملین ویاند دمتری پیسکوف / Reuters
28 اګست 2025

د کرملین ویاند دیمیتري پسکوف خبریالانو ته وویل: "موږ دا ډول خبرې اترې په منفي ډول ګورو،" کله چې له هغه څخه د روسیې نظر د اروپایي سولې ساتونکو ځواکونو د احتمالي شتون په اړه وپوښتل شو، چې د روسیې او اوکراین د شخړې د پای ته رسولو د هر ډول تړون برخه کې شاملېدای شي.

د کرملین ویاند دیمیتري پسکوف خبریالانو ددې پوښتنې په ځواب کې چې  ایا روسیه اوکراین ته د اروپايی ټولنې د هیوادونو لخوا د سوله ساتو ځواکونو د استولو او هلته د مستقر کیدو په اړه څه فکر لري؟ وویل ، مسکو پخوا هم ددې فکر سره مخالفت کړی وو او نن هم سخت مخالفت کوي.

هغه زیاته کړه چې د ناټو هېوادونو د پوځي شتون مخنیوی په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پیلولو له لومړنیو دلیلونو څخه و، کوم چې مسکو په ۲۰۲۲ کال کې د فبرورۍ په میاشت کې د پراخ برید سره پیل کړ.

پسکوف وویل چې د اوکراین لپاره امنیتي تضمینونه د خبرو اترو "یو له خورا مهمو موضوعاتو" څخه دي، خو زیاته یې کړه چې مسکو به د دې تضمینونو په اړه مشخصات په عامه توګه د بحث لاندې ونه نیسي.

وړاندیز شوي

