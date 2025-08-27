سیاست
ټرمپ د زېلېنسکي د مشروعیت په اړه د روسیې شکونه سیاسي نمایش وباله.
ټرمپ د سه شنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ د کابینې تر درې ساعته اوږدې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل: "دا مهمه نه ده چې هغوی څه وایي. هر څوک سیاسي نمایش کوي. دا ټول بې اساسه خبرې دي."
27 اګست 2025

د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې وروستیو څرګندونو ته چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي مشروعیت یې پوښتنې لاندې راوستی، بې پروا او دا یې "سیاسي نمایش" بللی دی.

ټرمپ د سه شنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ د کابینې تر درې ساعته اوږدې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل: "دا مهمه نه ده چې هغوی څه وایي. هر څوک سیاسي نمایش کوي. دا ټول بې اساسه خبرې دي."

هغه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاوروف د څرګندونو په اړه غبرګون وښود، چې د یکشنبې په ورځ یې د زیلینسکي د اساسي قانوني مشروعیت په اړه شک څرګند کړی و.

لاوروف د NBC News سره په مرکه کې وویل: "(د روسیې ولسمشر ولادیمیر) پوتین چمتو دی چې له زیلینسکي سره د سرمشریزې لپاره د اجنډا په برابرېدو سره وګوري. مشروعیت بیا یوه بله موضوع ده."

هغه زیاته کړه: "موږ هغه (زیلینسکي) د رژیم د عملي مشر په توګه پېژنو، او په دې توګه موږ چمتو یو چې له هغه سره وګورو. خو کله چې د قانوني اسنادو د لاسلیک خبره راځي... موږ ته به د ټولو لپاره یو ډېر واضح درک ته اړتیا وي چې هغه څوک چې لاسلیک کوي مشروع دی، او د اوکراین د اساسي قانون له مخې، ښاغلی زیلینسکي په اوسني وخت کې مشروع نه دی."

لاوروف دا هم وویل چې پوتین د ټرمپ سره په خپل وروستي ټیلیفوني تماس کې د کیف سره د مستقیمو سولې خبرو اترو د دوام لپاره د مسکو چمتووالی څرګند کړ، خو خبرداری یې ورکړ چې د پوتین او زیلینسکي ترمنځ د لوړې کچې سرمشریزه باید "ډېر ښه چمتو شي."

د اګست په ۱۵مه په الاسکا کې د پوتین سره په خپله غونډه کې، ټرمپ وړاندیز وکړ چې د روسیې او اوکراین مشران کولی شي د سولې مستقیمې خبرې وکړي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې وکړي.

د سه شنبې د کابینې په غونډه کې، د ټرمپ ځانګړي استازي سټیو ویتکوف وویل چې د شخړې په اړه خبرې به په دې اونۍ کې ترسره شي او هیله یې څرګنده کړه چې جګړه به د کال تر پایه پای ته ورسیږي.

له دې وړاندې د سه شنبې په ورځ، زلنسکي وویل چې کیف د هغو هېوادونو سره په تماس کې دی چې ممکن د روسیې اړخ سره د یوې سرمشریزې کوربه توب وکړي.

 

