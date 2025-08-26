برازیل د نوي اسرائیلي سفیر منظوري رد کړه. ددې په مقابل کې اسرائیلو د برازیل ولسمشر د نامطلوب شخص په توګه یاد کړ.
د اسرائیلي رسنیو په وینا برازیل د نوي اسرائیلي سفیر د ټاکنې منظوري رد کړې، چې له امله یې اسرائیل د دې لاتیني امریکا هېواد سره خپلې اړیکې ټیټې کړې او د برازیل ولسمشر لوئز ایناسیو لولا دا سیلوا ته یې د "نامطلوب شخصیت" حیثیت ورکړ، چې د دواړو هېوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک کړکېچ لا ژور کړ.
لولا دا سیلوا د دوشنبې په ورځ د ګالي داګان، چې مخکې په کولمبیا کې سفیر و، د برازیل لپاره د نوي استازي په توګه ټاکنه رد کړه، چې له دې سره په دې هېواد کې د اسرائیلي سفیر څوکۍ خالي پاتې شوه.
د ټایمز آف اسرئیل د راپور له مخې، د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له برازیل سره اړیکې اوس په ټیټه کچه ترسره کېږي.
د وزارت په وینا: "وروسته له دې چې برازیل په غیرمعمولي ډول د سفیر داګان د غوښتنې په ځواب کې ځنډ وکړ، اسرائیل خپله غوښتنه بېرته واخیسته، او اوس د دواړو هېوادونو اړیکې په ټیټه ډیپلوماتیکه کچه ترسره کېږي." دا پرمختګونه د برازیل او تل ابیب ترمنځ اړیکو لپاره نوی ټیټ ټکی دی، چې مخکې لا د غزې په اړه د اسرائیل د کړنو له امله ترینګلې وې.
برازیل تېر کال د غزې په اړه د اسرائیل د بریدونو له امله خپل سفیر له اسرائیل وغوښت او تر اوسه یې ځای ناستی نه دی ټاکلی. په ځواب کې، اسرائیل د برازیل ولسمشر لولا دا سیلوا "نامطلوب شخصیت" اعلان کړ، وروسته له دې چې هغه د غزې په اړه د اسرائیل کړنې د نازیانو له کړنو سره پرتله کړې وې.
لولا دا سیلوا هغه وخت ویلي وو: "په غزه کې چې څه روان دي، جګړه نه ده. دا نسل وژنه ده. دا د عسکرو ترمنځ جګړه نه ده، بلکې د روزل شوي پوځ او ښځو او ماشومانو ترمنځ جګړه ده." د دوشنبې په ورځ اسرائیل د لولا دا سیلوا د "نامطلوب شخصیت" حیثیت بیا تایید کړ.
برازیل د ۲۰۲۳ کال په غزه کې د اسرائیل د نسل وژنې له پیل راهیسې د فلسطین په ملاتړ کې خپل دریځ څرګند کړی. په جولای میاشت کې برازیل اعلان وکړ چې د سویلي افریقا سره یوځای به د اسرائیل پر وړاندې د نړیوالې محکمې (ICJ) په قضیه کې برخه واخلي.
برازیل په رسمي ډول د ۲۰۱۰ کال د دسمبر په ۵مه د ۱۹۶۷ کال د پولو سره فلسطین په رسمیت وپېژاند.