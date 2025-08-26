سیاست
3 کمه لوست
برازیل نوی اسرائیلی سفیر منظوري رد کړه او اسرائیل د برازیل ولسمرش نامطلوب شخص اعلان کړ
د اسرائیلي رسنیو په وینا برازیل د نوي اسرائیلي سفیر د ټاکنې منظوري رد کړې، چې له امله یې اسرائیل د دې لاتیني امریکا هېواد سره خپلې اړیکې ټیټې کړې او د برازیل ولسمشر لوئز ایناسیو لولا دا سیلوا ته یې د "نامطلوب شخصیت" حیثیت ورکړ.
برازیل نوی اسرائیلی سفیر منظوري رد کړه او اسرائیل د برازیل ولسمرش نامطلوب شخص اعلان کړ
/ AP
26 اګست 2025

برازیل د نوي اسرائیلي سفیر منظوري رد کړه. ددې په مقابل کې اسرائیلو د برازیل ولسمشر د نامطلوب شخص په توګه یاد کړ.

د اسرائیلي رسنیو په وینا برازیل د نوي اسرائیلي سفیر د ټاکنې منظوري رد کړې، چې له امله یې اسرائیل د دې لاتیني امریکا هېواد سره خپلې اړیکې ټیټې کړې او د برازیل ولسمشر لوئز ایناسیو لولا دا سیلوا ته یې د "نامطلوب شخصیت" حیثیت ورکړ، چې د دواړو هېوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک کړکېچ لا ژور کړ.

لولا دا سیلوا د دوشنبې په ورځ د ګالي داګان، چې مخکې په کولمبیا کې سفیر و، د برازیل لپاره د نوي استازي په توګه ټاکنه رد کړه، چې له دې سره په دې هېواد کې د اسرائیلي سفیر څوکۍ خالي پاتې شوه.

د ټایمز آف اسرئیل د راپور له مخې، د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له برازیل سره اړیکې اوس په ټیټه کچه ترسره کېږي.

د وزارت په وینا: "وروسته له دې چې برازیل په غیرمعمولي ډول د سفیر داګان د غوښتنې په ځواب کې ځنډ وکړ، اسرائیل خپله غوښتنه بېرته واخیسته، او اوس د دواړو هېوادونو اړیکې په ټیټه ډیپلوماتیکه کچه ترسره کېږي." دا پرمختګونه د برازیل او تل ابیب ترمنځ اړیکو لپاره نوی ټیټ ټکی دی، چې مخکې لا د غزې په اړه د اسرائیل د کړنو له امله ترینګلې وې.

وړاندیز شوي

برازیل تېر کال د غزې په اړه د اسرائیل د بریدونو له امله خپل سفیر له اسرائیل وغوښت او تر اوسه یې ځای ناستی نه دی ټاکلی. په ځواب کې، اسرائیل د برازیل ولسمشر لولا دا سیلوا "نامطلوب شخصیت" اعلان کړ، وروسته له دې چې هغه د غزې په اړه د اسرائیل کړنې د نازیانو له کړنو سره پرتله کړې وې.

لولا دا سیلوا هغه وخت ویلي وو: "په غزه کې چې څه روان دي، جګړه نه ده. دا نسل وژنه ده. دا د عسکرو ترمنځ جګړه نه ده، بلکې د روزل شوي پوځ او ښځو او ماشومانو ترمنځ جګړه ده." د دوشنبې په ورځ اسرائیل د لولا دا سیلوا د "نامطلوب شخصیت" حیثیت بیا تایید کړ.

برازیل د ۲۰۲۳ کال په غزه کې د اسرائیل د نسل وژنې له پیل راهیسې د فلسطین په ملاتړ کې خپل دریځ څرګند کړی. په جولای میاشت کې برازیل اعلان وکړ چې د سویلي افریقا سره یوځای به د اسرائیل پر وړاندې د نړیوالې محکمې (ICJ) په قضیه کې برخه واخلي.

برازیل په رسمي ډول د ۲۰۱۰ کال د دسمبر په ۵مه د ۱۹۶۷ کال د پولو سره فلسطین په رسمیت وپېژاند.

 

وپلټۍ
سوډان د تورکیې سوله‌ایز منځګړیتوب وړاندیز ته هرکلی وايي — د سوډان د بهرنیو چارو وزیر.
د لوور په موزیم کې تاریخي بدلون: "موناليزا" لپاره ځانګړې خونه.
د تورکي سریالونه په نړۍ کې د تورکي انځور ته بدلون ورکوي.
دمصر په حتشپسوت معبد کې نوي اثار کشف شول.
د جګړې د جرمونو محکمه په خطر کې ده: دجرمونو نړیوالې محکمې مشر.
'زما یوازینۍ غوښتنه مرګ وو': ژغورل شوي بندي د اسد په زندانونو کې شکنجه افشا کړه.
په نړۍ کې له ۱۰۰۰ څخه زیات ساینس پوهان د غزې د اوربند لپاره لیک لاسلیک کړ.
لبنان د سوریې د اغیزو لاندې نه  د ژغورنې په خاطر په مخ کې ډیره اوږده لار لري.
ایران په اسرائیل کې د ټولنیز پلوه منزوي شوي ځینې یهودان څه ډول د جاسوسانو په توګه جذب کړل؟
د ګولان د لوړو اهمیت او سرائیلو لخوا ددې سیمې د کنټرولو د هلو ځلو لامل په ډاګه شو
اروپایي اتحادیه که روسیه؟ په رومانیا کې دیموکراسي په ریښتیا څوک کمزورې کوي؟
یو فلسطیني ډاکټر چې د غزې نه د وتو څخه انکار کړی وو د اسرائیلو په زندان کې ژوند د لاسه ورکړ.
د اکتوبر په اومه د اسرائیلو او فلسطین د نښتې تاریخي اهمیت
ولې ۲۰۲۴ د بریکس د پرمختګ لپاره یو مهم کال و؟
د شولز تر سقوط وروسته، جرمني خپل ځان د پولې په سر مومي.
ټي آر ټي ګلوبل ته یوه کتنه وکړئ. خپل نظرونه زمونږ سره شریک کړئ!
Contact us