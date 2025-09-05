سپورت
د تورکیې د فوټبال او والیبال لوبډلو غبرګ بری
د تورکیې د فوټبال او والیبال لوبډلو پرون دواړو خپلو رقیبانو ته د سختې ماتې په ورکولو سره تاریخي بری ترلاسه کړ.
تورکیې فوټبال ملي لوبډله / TRT Global
5 سپتمبر 2025

د تورکیې د فوټبال ملي لوبډلې د نړۍوال جام د غوراوي سیالیو په ترڅ کې د ګرجستان لوبډلې ته ۳ د ۲ په مقابل کې ماتې ورکړه.

همداشان د تورکیې د والیبال ښځینه ملي لوبډلې د نړۍوال جام د سیالیو په چوکاټ کې امریکا ملي لوبډلې ته ۳ د ۱ په مقابل کې د ماتې په ورکولو سره نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړه.

د تورکیې د فوټبال ملي لوبډلې د نړۍوال جام د غوراوي سیالیو په ترڅ کې په په اي ډله کې ګرجستان ته ۳ د ۲ په مقابل کې ماتې ورکړه او ۳ لمبرې ترلاسه کړې.

د ویلو ده چې د تورکیې ملي لوبډله به خپله راتلونکې لوبه د اسپانیا د ملي لوبډلې سره وکړي.

د تورکیې ملي لوبډلې د سیالۍ په دریمه دقیقه کې خپل لومړنی ګول ترلاسه کړ.

لومړنی ګول د مرد مولدور لخوا ووهل شو. همداشان دویمه ګول د سیالۍ په ۴۱ مه دقیقه کې د کرم اق تورک اوغلو لخوا او دریم ګول هم د سیالۍ په ۵۲ مه دقیقه کې د کرم اق تورک اوغلو لخوا ووهل شو.

د ویلو ده چې د ۲۰۲۵ کال د سپټمبر ۴ مه نیټه تورکیې په فوټبال او والیبال کې غبرګې بریاوې ترلاسه کړې.

د تورکیې د والیبال ښځینه ملي لوبډله به په نیمه پایلوبه کې د جاپان د ملي لوبډلې سره سیالي وکړي. دا سیالي به  د سپټمبر په ۶ مه د خالي په ورځ تر سره شي.

 

