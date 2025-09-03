سیاست
3 کمه لوست
بلجیم د اسرائیلو پر خلاف ډیر مهم ګام اوچت کړ. بلجیم پر اسرائیلو بندیزونه تصویب کړل
بلجیم د غزې په تړاو د اسرائیلو د نسل وژنې په وړاندې پراخ اقدامات اعلان کړي دي، چې په کې بندیزونه، د وسلو د صادراتو پراخه بندیز، او د هغو توکو او خدماتو وارداتو بندیز شامل دي چې په اشغال شویو سیمو کې د اسرائیلو غیر قانوني میشت ځایونو کې تولیدیږي.
بلجیم د اسرائیلو پر خلاف ډیر مهم ګام اوچت کړ. بلجیم پر اسرائیلو بندیزونه تصویب کړل
/ AP Archive
3 سپتمبر 2025

بلجیم پر اسرائیلو د پراخو بندیزونو نه خبر ورکړ.

بلجیم د غزې په تړاو د اسرائیلو د نسل وژنې په وړاندې پراخ اقدامات اعلان کړي دي، چې په کې بندیزونه، د وسلو د صادراتو پراخه بندیز، او د هغو توکو او خدماتو وارداتو بندیز شامل دي چې په اشغال شویو سیمو کې د اسرائیلو غیر قانوني میشت ځایونو کې تولیدیږي.

دغه پرېکړه چې د وزیرانو د محدودې شورا لخوا تصویب شوې، موخه یې د اسرائیلو پر وړاندې فشار زیاتول دي، په داسې حال کې چې چارواکو دا په "فلسطین کې یو بشري ناورین" په توګه یاد کړی دی.

د اسرائیلو د ښي اړخو وزیرانو، ایتامار بن ګویر او بیزلیل سموتریچ، په ګډون د حماس سیاسي او پوځي مشرتابه به په بلجیم کې د "نا مطلوبو شخصیتونو" په توګه اعلان شي. د دوی نومونه به د شینګین معلوماتي سیسټم (SIS) کې شامل شي.

د بلجیم چارواکي به هم د غیر قانوني میشت ځایونو کې اوسیدونکو اتباعو لپاره قونسلګرۍ خدمات محدود کړي او د هغو اسرائیلیانو لپاره د اوږدمهاله ویزو (ډي ډول) د ردولو لارې چارې وڅېړي چې په دغو سیمو کې ژوند کوي.

د بلجیم فدرالي څارنوالۍ دفتر ته به دنده وسپارل شي چې هغه بلجیمیان محاکمه کړي چې په اسرائیلو یا اشغال شویو فلسطیني سیمو کې د نړیوال بشري قانون په جدي سرغړونو کې ښکیل وي.

حکومت د اسرائیلو پر وړاندې د وسلو د صادراتو او ترانزیت پر موجوده بندیز د پراخولو پرېکړه کړې، چې ټول پوځي توکي او دوه ګونې کارونې لرونکي توکي به پکې شامل وي، او د اروپایي اتحادیې څخه به د بشپړ بندیز غوښتنه وکړي.

د یو شاهي فرمان له مخې به د غیر قانوني اسرائیلي میشت ځایونو کې تولید شوو توکو واردات منع شي، چې دا د آیرلنډ او سلوانیا د اقداماتو سره ورته دي.

حکومت ویلي چې د اسرائیلي پوځي الوتنو د غوښتنو ردولو او د اسرائیلي دفاعي تجهیزاتو پر انحصار کمولو لپاره به ګامونه پورته کړي.

وړاندیز شوي

د فلسطین پېژندنه

بلجیم د دوه دولتونو د حل لارې ملاتړ یو ځل بیا تایید کړ او اعلان یې وکړ چې د فرانسې او سعودي عربستان ترڅنګ د نیویارک اعلامیې سره یوځای کیږي، چې د فلسطین دولت پېژندنې ته اشاره کوي.

حکومت ویلي چې رسمي پېژندنه به هغه وخت ترسره شي کله چې ټول یرغمل شوي کسان خوشې شي او داسې ډلې لکه حماس د فلسطین له حکومت څخه لرې شي.

په اروپایي کچه، بلجیم به د اسرائیلو سره د سوداګرۍ، څېړنې او هوايي تړونونو د ځنډولو او د اروپایي اتحادیې تخنیکي پروګرامونو له لارې د همکارۍ د بندولو غوښتنه وکړي.

بروکسل هم د اروپایي اتحادیې څخه غوښتنه کوي چې د نړیوالې محکمې د ۲۰۲۴ کال د جولای د نظر سره سم د میشت ځایونو د محصولاتو بندیز ملاتړ وکړي.

حکومت په یوه بیان کې ویلي: "فدرالي حکومت د دې لپاره خپل نه ماتېدونکی ژمنیتا څرګندوي چې د شخړې ټولو اړخونو لخوا د نړیوال قانون درناوی یقیني کړي." او د نړیوال قانون د هر ډول ثابتې سرغړونې غندنه یې وکړه.

بلجیم د فرانسې، بریتانیا، کاناډا او اسټرالیا په قدمونو روان دی، چې مخکې یې ویلي وو چې په راتلونکي د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې به فلسطین وپېژني.

 

وپلټۍ
سوډان د تورکیې سوله‌ایز منځګړیتوب وړاندیز ته هرکلی وايي — د سوډان د بهرنیو چارو وزیر.
د لوور په موزیم کې تاریخي بدلون: "موناليزا" لپاره ځانګړې خونه.
د تورکي سریالونه په نړۍ کې د تورکي انځور ته بدلون ورکوي.
دمصر په حتشپسوت معبد کې نوي اثار کشف شول.
د جګړې د جرمونو محکمه په خطر کې ده: دجرمونو نړیوالې محکمې مشر.
'زما یوازینۍ غوښتنه مرګ وو': ژغورل شوي بندي د اسد په زندانونو کې شکنجه افشا کړه.
په نړۍ کې له ۱۰۰۰ څخه زیات ساینس پوهان د غزې د اوربند لپاره لیک لاسلیک کړ.
لبنان د سوریې د اغیزو لاندې نه  د ژغورنې په خاطر په مخ کې ډیره اوږده لار لري.
ایران په اسرائیل کې د ټولنیز پلوه منزوي شوي ځینې یهودان څه ډول د جاسوسانو په توګه جذب کړل؟
د ګولان د لوړو اهمیت او سرائیلو لخوا ددې سیمې د کنټرولو د هلو ځلو لامل په ډاګه شو
اروپایي اتحادیه که روسیه؟ په رومانیا کې دیموکراسي په ریښتیا څوک کمزورې کوي؟
یو فلسطیني ډاکټر چې د غزې نه د وتو څخه انکار کړی وو د اسرائیلو په زندان کې ژوند د لاسه ورکړ.
د اکتوبر په اومه د اسرائیلو او فلسطین د نښتې تاریخي اهمیت
ولې ۲۰۲۴ د بریکس د پرمختګ لپاره یو مهم کال و؟
د شولز تر سقوط وروسته، جرمني خپل ځان د پولې په سر مومي.
ټي آر ټي ګلوبل ته یوه کتنه وکړئ. خپل نظرونه زمونږ سره شریک کړئ!
Contact us