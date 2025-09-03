بلجیم پر اسرائیلو د پراخو بندیزونو نه خبر ورکړ.
بلجیم د غزې په تړاو د اسرائیلو د نسل وژنې په وړاندې پراخ اقدامات اعلان کړي دي، چې په کې بندیزونه، د وسلو د صادراتو پراخه بندیز، او د هغو توکو او خدماتو وارداتو بندیز شامل دي چې په اشغال شویو سیمو کې د اسرائیلو غیر قانوني میشت ځایونو کې تولیدیږي.
دغه پرېکړه چې د وزیرانو د محدودې شورا لخوا تصویب شوې، موخه یې د اسرائیلو پر وړاندې فشار زیاتول دي، په داسې حال کې چې چارواکو دا په "فلسطین کې یو بشري ناورین" په توګه یاد کړی دی.
د اسرائیلو د ښي اړخو وزیرانو، ایتامار بن ګویر او بیزلیل سموتریچ، په ګډون د حماس سیاسي او پوځي مشرتابه به په بلجیم کې د "نا مطلوبو شخصیتونو" په توګه اعلان شي. د دوی نومونه به د شینګین معلوماتي سیسټم (SIS) کې شامل شي.
د بلجیم چارواکي به هم د غیر قانوني میشت ځایونو کې اوسیدونکو اتباعو لپاره قونسلګرۍ خدمات محدود کړي او د هغو اسرائیلیانو لپاره د اوږدمهاله ویزو (ډي ډول) د ردولو لارې چارې وڅېړي چې په دغو سیمو کې ژوند کوي.
د بلجیم فدرالي څارنوالۍ دفتر ته به دنده وسپارل شي چې هغه بلجیمیان محاکمه کړي چې په اسرائیلو یا اشغال شویو فلسطیني سیمو کې د نړیوال بشري قانون په جدي سرغړونو کې ښکیل وي.
حکومت د اسرائیلو پر وړاندې د وسلو د صادراتو او ترانزیت پر موجوده بندیز د پراخولو پرېکړه کړې، چې ټول پوځي توکي او دوه ګونې کارونې لرونکي توکي به پکې شامل وي، او د اروپایي اتحادیې څخه به د بشپړ بندیز غوښتنه وکړي.
د یو شاهي فرمان له مخې به د غیر قانوني اسرائیلي میشت ځایونو کې تولید شوو توکو واردات منع شي، چې دا د آیرلنډ او سلوانیا د اقداماتو سره ورته دي.
حکومت ویلي چې د اسرائیلي پوځي الوتنو د غوښتنو ردولو او د اسرائیلي دفاعي تجهیزاتو پر انحصار کمولو لپاره به ګامونه پورته کړي.
د فلسطین پېژندنه
بلجیم د دوه دولتونو د حل لارې ملاتړ یو ځل بیا تایید کړ او اعلان یې وکړ چې د فرانسې او سعودي عربستان ترڅنګ د نیویارک اعلامیې سره یوځای کیږي، چې د فلسطین دولت پېژندنې ته اشاره کوي.
حکومت ویلي چې رسمي پېژندنه به هغه وخت ترسره شي کله چې ټول یرغمل شوي کسان خوشې شي او داسې ډلې لکه حماس د فلسطین له حکومت څخه لرې شي.
په اروپایي کچه، بلجیم به د اسرائیلو سره د سوداګرۍ، څېړنې او هوايي تړونونو د ځنډولو او د اروپایي اتحادیې تخنیکي پروګرامونو له لارې د همکارۍ د بندولو غوښتنه وکړي.
بروکسل هم د اروپایي اتحادیې څخه غوښتنه کوي چې د نړیوالې محکمې د ۲۰۲۴ کال د جولای د نظر سره سم د میشت ځایونو د محصولاتو بندیز ملاتړ وکړي.
حکومت په یوه بیان کې ویلي: "فدرالي حکومت د دې لپاره خپل نه ماتېدونکی ژمنیتا څرګندوي چې د شخړې ټولو اړخونو لخوا د نړیوال قانون درناوی یقیني کړي." او د نړیوال قانون د هر ډول ثابتې سرغړونې غندنه یې وکړه.
بلجیم د فرانسې، بریتانیا، کاناډا او اسټرالیا په قدمونو روان دی، چې مخکې یې ویلي وو چې په راتلونکي د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې به فلسطین وپېژني.