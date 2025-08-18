د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل ټروت سوشیل پلیټ فارم له لارې په خپور کړي پیغام کې ویلي دي چې اوکراین باید د روسیې لپاره د ځینو سیمو پریښودو ته چمتو وي.
په دغه پیغام کې چې د یکشنبې په ورځ خپور شو، ویل شوي دي: "اوکراین باید د روسیې لپاره د ځینو سیمو له لاسه ورکولو ته چمتو وي؛ کنه، څومره چې جګړه اوږدیږي، هغومره به نورې سیمې له لاسه ورکړي!"
له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي وو چې دواړه روسیه او اوکراین باید د سولې تړون لپاره "امتیازات" ورکړي.
هغه فاکس نیوز ته وویل: "تاسو د جګړې د دواړو اړخونو ترمنځ د سولې تړون نشئ ترلاسه کولی پرته له دې چې دواړه اړخونه د څه شی له لاسه ورکولو سره موافقه وکړي. که یوازې یو اړخ هر څه ترلاسه کړي چې غواړي، نو دا د سولې تړون نه دی، دا تسلیمیدل بلل کیږي."
هغه د جمعې په ورځ د الاسکا په انکوریج کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ د سرمشریزې پاتې مهمې مسلې په ګوته کړې. هغه وویل: "د سیمو د کرښو په اړه پرېکړې، د اوږدمهاله امنیت تضمینونو په اړه پوښتنې، او دا چې اوکراین له چا سره پوځي تړونونه کولی شي، لا هم د بحث لاندې دي."
روبیو زیاته کړه چې د سیمو په اړه پرېکړې په پای کې د اوکراین پورې اړه لري.
"دا د دوی سیمه ده. دا د دوی هېواد دی،"
ټرمپ او پوتین په الاسکا کې درې ساعته تړلې دروازې شاته غونډه وکړه، چې پوتین وویل دوی یوې "پوهې" ته رسېدلي دي.
د سرمشریزې وروسته، ټرمپ فاکس نیوز ته وویل چې د پام وړ ټکي هوکړه شوي، یوازې کوچنۍ مسلې پاتې دي.
سپینه ماڼۍ غونډه
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي به د دوشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له ټرمپ سره د وړاندیزونو په اړه خبرې وکړي.
د اروپایي مشرانو یوه ډله او د ناټو مشر به د دوشنبې په ورځ واشنګټن ته سفر وکړي ترڅو د اوکراین په اړه په خبرو کې ګډون وکړي.
د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون، د ایټالیا لومړۍ وزیره جورجیا میلوني، د جرمني لومړی وزیر فریډریچ مرز، د فنلنډ ولسمشر الکساندر سټب، د اروپایي کمیسیون مشره اورسولا وان دیر لاین او د ناټو عمومي منشي مارک روته به په دې غونډه کې ګډون وکړي.
په یوه جلا ټروت سوشیل پوسټ کې د یکشنبې په ورځ، ټرمپ د رسنیو هغه راپورونه وغندل چې ادعا یې کړې وه چې هغه د پوتین لپاره په امریکا کې د یوې لویې سرمشریزې په ترسره کولو سره "لویه ماتې" خوړلې ده.
هغه وویل چې پوتین "به خوښ وای چې غونډه په هر بل ځای کې ترسره کړي خو په امریکا کې نه، او جعلي خبرونه دا ښه پوهیږي. دا یوه لویه شخړه وه!"